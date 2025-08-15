Mañueco pide a Sánchez una «respuesta excepcional» del Gobierno ante los incendios y medios del Ejército El presidente de la Junta reitera a su homólogo en el Gobierno, en una conversación telefónica, la necesidad de celebrar una Conferencia de Presidentes

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pidió hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé una «respuesta excepcional» ante la ola de incendios que está sufriendo el oeste de España, en especial Castilla y León, y que ponga a disposición de las comunidades autónomas «más medios del Ejército» para reforzar la «importante labor» que están desarrollando los operativos autonómicos y la UME.

Así lo reveló el presidente de la Junta en un mensaje publicado en la red social X, recogido por Ical, en el que desvela que recibió esta tarde la llamada del presidente del Gobierno para valorar la situación de los incendios forestales en Castilla y León.

En dicha conversación, y según explica Mañueco, además de informarle sobre el estado actual de los heridos y los fuegos, el presidente de la Junta reiteró a su homólogo en el Gobierno lo que le trasladó en julio de 2022: «Abordar los incendios como temas de Estado, sacarlos de la confrontación política y celebrar una Conferencia de Presidentes monográfica» porque «tres años después, nada se ha hecho».

Finalmente, Mañueco trasladó al presidente del Gobierno que Castilla y León se encuentra en una situación excepcional por los incendios «por cuatro motivos», entre los que señaló «las condiciones meteorológicas extremas» con «mucho calor, mucha sequedad y mucho viento»; la prolongación de estas condiciones en el tiempo; la simultaneidad de incendios de gravedad y que bastantes de los fuegos a los que se enfrenta el operativo «podrían ser provocados».

Por ello, el presidente de la Junta consideró que «la Guardia Civil tiene que poner todos los medios a su alcance para la detección de los incendiarios y su puesta a disposición de la Justicia».