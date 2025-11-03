El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El presidente de la Junta, durante la reunión con la rectora de la Universidad de León, Nuria González. Ical

Mañueco muestra absoluta «tranquilidad» ante la apertura de diligencias por la gestión de los incendios

El presidente de la Junta muestra «respeto» por la manifestación convocada en León a finales de noviembre

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:21

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, mostró hoy absoluta «tranquilidad» ante la apertura de diligencias, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, contra él y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por la gestión de los incendios forestales de este verano.

Las diligencias se han abierto tras la denuncia presentada por el colectivo Bierzo Aire Limpio y el presidente volvió a recordad que en 2022 hubo denuncias similares que quedaron en nada. «Esperamos que tenga el mismo recorrido», dijo hoy en León.

En cuanto a la manifestación convocada en León para el próximo 23 de noviembre por los incendios forestales, Mañueco dijo tener «máximo respeto».

La manifestación ha sido convocada por el movimiento 'Respeto', formado por CCOO, Sumar, IU, PSOE, STECyL, Podemos y CAVECAL, que reclama un cambio en las políticas medioambientales y rurales de Castilla y León.

