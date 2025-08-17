El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El presidente de la Junta visita las zonas afectadas por el incendio. Ical
Castilla y León

Mañueco lamenta no haber recibido «nada» 48 horas después de pedir a Sánchez «más medios contra los incendios»

El presidente de la Junta cifra 25 bulldozer con maquinistas, un millar de soldados, 15 vehículos nodriza y 30 helicópteros, 20 de transporte de personal y diez bombarderos de agua

El Norte

Domingo, 17 de agosto 2025, 21:12

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, lamentó no haber recibido «nada de los recursos solicitados al Gobierno» 48 horas después de pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «más medios del Ejército contra los incendios».

En un mensaje compartido a través de su cuenta oficial en la red social X, recogido por Ical, Mañueco apunta que se solicitó al Gobierno 25 bulldozer con maquinistas, un millar de soldados, 15 vehículos nodriza, 15 puestos de mando avanzado, 20 helicópteros de transporte de personal y diez helicópteros bombardero de agua, según informa Ical.

También señala que en su petición al presidente del Gobierno, Mañueco incluyó atención logística al operativo y drones con visores térmicos para la detección de puntos calientes. «No hemos recibido nada. Seguimos esperando», concluye el mensaje.

