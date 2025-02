Mañueco echa la cuenta a la condonación de la deuda: 523 euros más por persona

Son 29 senadores, el grupo mayoritario en la cámara baja, tres por provincia y dos por designación autonómica. Y por eso la primera salida del ... Consejo de Dirección del grupo del PP en el Senado fue a Castilla y León. A la sede de María de Molina, en Valladolid. Y allí, después de dictar el argumentario por boca de Alicia García, llegó el turno de que Alfonso Fernández Mañueco echara las cuentas del monográfico político: la condonación de la deuda. «Los castellanos y leoneses tendremos que pagar la deuda de Castilla y León y una parte importante de los despilfarros separatistas. 1.892 euros por habitante equivalente, 523 euros más por persona en nuestra comunidad autónoma», calculó el presidente de la Junta.

Y acto seguido desveló que cuando concluya el trámite parlamentario y el Congreso apruebe -si aprueba- la ley orgánica que permitirá esa condonación de la deuda, Castilla y León la denunciará ante el Tribunal Constitucional.

No es la primera vez que sucede algo así. Ya ocurrió con la ley de amnistía. Lo que pasa es que esta vez se contraponen dos argumentarios que tienen como eje el dinero. Y no cualquier dinero. El que puede afectar a los servicios públicos. Castilla y León debe algo más de 14.000 millones de euros. La reducción que se propone es de 3.600 millones, aproximadamente. Por porcentaje, está en la media de lo que le correspondería respecto a la deuda que mantiene. Y aquí empiezan las dos versiones contrapuestas.

Para el PSOE, es como si te quieren perdonar parte de la hipoteca y te niegas.

Para el PP, es como si os perdonan parte de la hipoteca a ti y al vecino, pero la del vecino es un chalé con piscina y lo tuyo un estudio de salón-cocina-dormitorio. Y esa deuda la asume el Ayuntamiento, que a continuación se la cobrará a los vecinos poco a poco con las tasas municipales.

«Es un atraco a todos los españoles. Porque la deuda no se evapora, sino que se reparte, la tendremos que pagar entre todos», aseveró Mañueco ante los 29 senadores y los periodistas, invitados a escuchar y apuntar, pero no a preguntar, como es habitual en este tipo de actos.

«El independentismo pide, los españoles pagan y Sánchez gana unos días más en la Moncloa. Las deudas no desaparecen, alguien tiene que pagarlas, porque se mutualizan. El PP ha dicho un no rotundo a la desigualdad, a que se premie la mala gestión, a los privilegios. Un 'no' que han dicho todas las comunidades gobernadas por el PP. Plantaron cara al timo político de Sánchez», arengó Alicia García, una de las voces de confianza del PP de Feijóo en el Senado.

A la ex consejera y hoy senadora le tocó la papeleta de aportar las otras ideas-fuerza del partido. La corrupción del entorno de Sánchez, por ejemplo. Pero también lanzó algunas que chirrían. «No es normal subir el salario mínimo para que los trabajadores pierdan poder adquisitivo», dijo. La realidad es que los que perciban el nuevo salario mínimo no recibirán el incremento total, porque cotizarán, pero sí aumentarán su retribución neta anual. O el anuncio de que pedirán que se avance en la conexión ferroviaria de la Ruta de la Plata y en el Corredor Atlántico y en la conexión a la red Transeuropea de Transportes. Infraestructuras que han pasado por las manos de los dos grandes partidos desde hace décadas. En el caso del Corredor Atlántico, precisamente por el impulso de la Unión Europea se ha avanzado mucho en los últimos años en cuanto a licitaciones, hasta el punto de equipararse al Corredor Mediterráneo, que llevaba ventaja. Y hay que recordar que la Junta designó un delegado para el Corredor Atlántico, Luis Fuentes, ex presidente de las Cortes con Ciudadanos, que aún no ha comparecido en el parlamento autonómico para dar cuenta de su labor.