Mañueco defiende el autoempleo como «fórmula esencial para el crecimiento de la comunidad» Para la Junta, el comercio de proximidad es vital para generar oportunidades, mantener la actividad y fijar población en el territorio

El Norte Valladolid Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:44

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visitó este miércoles en Zamora las ferreterías El Tornillo de la Suerte y Ferreteros Zamoranos, establecimientos gestionados por autónomos que han recibido ayudas del Gobierno autonómico para poner en marcha y consolidar negocios en las primeras etapas de su actividad, con el reto de fomentar el emprendimiento.

«El autoempleo es una fórmula esencial para el crecimiento y el desarrollo económico y social de la comunidad», defendió Mañueco. Por ello, «la Junta de Castilla y León impulsa varias líneas de apoyo destinadas a favorecer la creación y afianzamiento de proyectos empresariales, especialmente en el ámbito rural y en sectores vinculados al comercio de proximidad para generar oportunidades, mantener la actividad y fijar población en el territorio», según señalaron fuentes de la Administración autonómica.

Por la tarde, en Ávila, Fernández Mañueco participó en la Junta Directiva del PP, donde defendió su proyecto para que la comunidad esté entre las tres mejores de España para vivir» y se convierta «en una palanca de transformación» y de «generar oportunidades», informa Ical.

Acompañado del cargos del PP como el presidente provincial de Ávila, Carlos García, y la portavoz del grupo parlamentario del PP en el Senado, Alicia García, Fernández Mañueco defendió que «gobernar significa servir a los vecinos, trasformar la realidad para mejor y rendir cuentas». «Se lo merecen los jóvenes, las familias, los que levantan cada día la persiana del negocio, los que cultivan la tierra, enseñan en las aulas y cuidan a los mayores».