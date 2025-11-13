Mañueco anima a las mujeres «referentes» a seguir «incomodando» para que la igualdad sea una realidad Reafirma su compromiso con la conciliación y la presencia femenina en los sectores tecnológicos e industriales

El Norte Valladolid Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:04 Comenta Compartir

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, animó hoy en Valladolid a las mujeres «referentes» a seguir «incomodando» y «poner deberes» para que la igualdad real sea una realidad y no quedarse en un papel. En este sentido, aseguró que en esa tarea «siempre» encontrarán al Ejecutivo autonómico y como muestra de ello subrayó que el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 incrementa un 55% los recursos destinados a la promoción y el apoyo a las mujeres. En concreto, supone 21 millones de euros más de lo reservado en la presente legislatura.

Con motivo del acto de entrega de los Premios Mujeres Excelentes, organizado por Artículo 14, Mañueco apuntó que el objetivo de la Junta es seguir impulsando el ascenso profesional de las mujeres y el liderazgo femenino; favorecer la conciliación y continuar promoviendo el emprendimiento y la presencia de la mujer en sectores tecnológicos e industriales.

Fue entonces cuando recordó, según recogió la Agencia Ical, algunos de los programas puestos en marcha por la administración autonómica como el de mentoría y liderazgo femenino, STEM Talent Girl, en el que colaboran casi 500 mentoras y han participado más de 8.000 alumnas; el nuevo FP STEAM Mujer, diseñado para incrementar la presencia femenina en los estudios de Formación Profesional y el Lideramos, en colaboración con CEOE-Castilla y León, junto con las iniciativas de formación en Mujer Rural y Liderazgo.

En presencia de las galardonadas por la publicación como Marta Arce, atleta paralímpica y triple medallista olímpica; Consuelo Madrigal, ex fiscal general del Estado; Nuria Ramos, investigadora distinguida; Consuelo Rojo, directora de Adoratrices de Burgos; Verónica Fernández, directora de contenidos de ficción de Netflix; Monti Gutiérrez, fundadora y CEO de Mint&Rose; y María Paz Robina Rosat, directora general y presidenta de Michelin España-Portugal, señaló que Castilla y León cuenta hoy con más mujeres trabajando que nunca. Además, sacó pecho por el «liderazgo» de la Junta, donde tres de cada cuatro empleados públicos son mujeres.

Fernández Mañueco consideró que el acto de hoy no solo se premia el talento de las mujeres sino que también busca «proyectar» y «multiplicar» su talento. «Cada vez que reconocemos a una mujer, en la actualidad, premiamos lo mejor de nuestra tierra como la tenacidad, el espíritu de superación, el análisis crítico y la pasión por las cosas bien hechas», manifestó.

Valoró, según Ical, a este tipo de mujeres que han roto barreras por que, ante el esfuerzo y la valía, no hay límites «inalcanzables». No en vano, dejó claro que la excelencia no depende del género. Es por ello que pidió que sean «líderes» y fuente de inspiración para otras mujeres que vienen detrás. «Hay que esforzarse, cada día, para que ese talento brille y crezca más», concluyó.