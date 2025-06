La ley de amnistía es para Mañueco «el mayor acto de corrupción política»

El Norte Valladolid Jueves, 26 de junio 2025, 21:27 Comenta Compartir

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró esta jueves que la ley de amnistía, avalada en parte por el Tribunal Constitucional, es el «mayor acto de corrupción política» de la democracia. «Todo para mantener a Sánchez en La Moncloa», resumió en un primer mensaje tras conocer la sentencia que estima parcialmente el recurso interpuesto por el Partido Popular.

Fernández Mañueco publicó un mensaje en su perfil de X (antes Twitter) en el que garantizó que Castilla y León «defenderá siempre la igualdad, la libertad y la solidaridad», de hecho la Junta presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley orgánica aprobada por una mayoría del Congreso de los Diputados que amnistía a los condenados del 'procés'.

En ese sentido, la sentencia, de la que ha sido ponente la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, considera que la amnistía como institución es compatible con la Carta Magna, ya que el silencio constitucional sobre esta figura no puede interpretarse como una prohibición, quedando dentro del ámbito de decisión del legislador sin necesidad de habilitación expresa.

No obstante, el Constitucional declara incompatibles con la Carta Magna tres aspectos relacionados con la igualdad de trato, la extensión temporal y los procedimientos ante el Tribunal de Cuentas, a raíz del recurso del Partido Popular. No obstante, el alto tribunal no ha entrado a dirimir los presentados por las comunidades, entre ellas, Castilla y León que lo presentó el 10 de septiembre de 2024, junto a la recusación del presidente, Cándido Conde-Pumpido, y los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez.

600 millones de hablantes

Fernández Mañueco cifró ayer en 160 millones el impacto económico de la enseñanza del español en Castilla y León «solo con el gasto que realizan» los más de 63.000 estudiantes que cursaron estos estudios en la comunidad en 2024, una cifra que supone un aumento del 24% con respecto al año anterior y que constituye «el récord histórico de alumnos de español en nuestra tierra».

Estos datos demuestran, a juicio de Mañueco, que «el español como recurso económico vive su mejor momento en Castilla y León», comunidad que además recibe más de 1.000 profesores de esta lengua para «conocer la tierra de origen» del idioma con la celebración, en Salamanca, del VIII Congreso Internacional del Español en Castilla y León.

Una cita que, bajo el nombre de 'Español para todos', fue inaugurada por el presidente de la Junta que, en declaraciones recogidas por Ical, aseguró que entre las prioridades de su gobierno está «preservar y promover» el español como «comunidad más pujante en su enseñanza».

De hecho, la enseñanza del español fue calificada por Mañueco como «un gran activo económico, un notable recurso turístico y un fértil yacimiento de empleo», dado que se trata de un idioma que «por primera vez, va a superar los 600 millones de hablantes» en todo el mundo gracias no solo a los casi 500 millones de personas que la tienen como su lengua nativa, segunda tras el chino mandarín, sino a las «decenas de millones de personas que la estudian todos los días».

Por ello, y como «tierra de origen del español», el presidente de la Junta remarcó el «sentimiento de responsabilidad de cultivar y cuidar este gran legado» que tiene Castilla y León, y que ejecuta por medio tanto de sus «políticas para enseñarlo a extranjeros» como de su labor cultural sobre el origen del idioma que se refleja en «magníficos estudios» como los de los Cartularios de Valpuesta y San Pedro de Cardeña, avalados por la RAE, la publicación del Tumbo de San Pedro de Montes o el Cartulario de Froncea que «pronto verá la luz».

Durante la inauguración del congreso, Mañueco aludió a los «importantes retos» que afronta la enseñanza y el papel del español en el mundo, como «reivindicar más su presencia» en instituciones internacionales como la ONU o la Unión Europea, dado que «aún siendo oficial, su uso es escaso» y supone «un grave error que el español pierda protagonismo internacional».