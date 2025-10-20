La Junta «replanteará» la seguridad de sus museos tras el robo del Louvre

E. N. Lunes, 20 de octubre 2025, 13:37 Comenta Compartir

El consejero de Cultura, Deporte y Turismo de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, aseguró este lunes que la seguridad en los museos de titularidad autonómica es una cuestión que «siempre preocupa» al Ejecutivo que lidera Alfonso Fernández Mañueco, si bien consideró que las medidas vigentes en la actualidad son «suficientes», aunque «el robo registrado en el Louvre te hace pensar y hay que replantearse todo».

«En los museos de Castilla y León no ha habido robos, pero hay que darle una vuelta a ese tema a la luz de los últimos acontecimientos que hemos conocido», señaló en declaraciones recogidas por Ical.