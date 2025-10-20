El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, este lunes en rueda de prensa. Rubén Cacho/Ical

Castilla y León

La Junta «replanteará» la seguridad de sus museos tras el robo del Louvre

El consejero de Cultura considera que las medidas vigentes en la actualidad en los espacios de titularidad autonómica son «suficientes»

E. N.

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:37

El consejero de Cultura, Deporte y Turismo de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, aseguró este lunes que la seguridad en los museos de titularidad autonómica es una cuestión que «siempre preocupa» al Ejecutivo que lidera Alfonso Fernández Mañueco, si bien consideró que las medidas vigentes en la actualidad son «suficientes», aunque «el robo registrado en el Louvre te hace pensar y hay que replantearse todo».

«En los museos de Castilla y León no ha habido robos, pero hay que darle una vuelta a ese tema a la luz de los últimos acontecimientos que hemos conocido», señaló en declaraciones recogidas por Ical.

