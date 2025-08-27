El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Isabel Blanco, en un pleno de las Cortes. Ical
Castilla y León

La Junta recurrirá el reparto de menores no acompañados: «Invade competencias y es una imposición»

«Hasta el momento es el gobierno de Pedro Sánchez el que no ha cumplido», ha criticado la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco

E. N.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:16

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha avanzado que Castilla y León recurrirá el reparto de menores no acompañados al señalar que «invade competencias y es una imposición».

En declaraciones remitidas a Europa Press, la dirigente autonómica ha rechazado la fórmula establecida en el real decreto de capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores no acompañados de las comunidades autónomas, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, y que atribuye a Castilla y León la capacidad para albergar a un total de 783 menores.

Blanco ha incidido en que el texto aprobado «invade competencias que son propias de la comunidad autónoma», se ha trabajado «sin contar con las comunidades», con las que no ha habido «consenso». «Ha sido una imposición. No conocemos los datos que han utilizado para determinar esa capacidad de acogida y lo que nos damos cuenta es que es lo de siempre. El gobierno quiere beneficiar a sus socios separatistas, a sus socios independentistas», ha argumentado.

Por último, ha recordado al Gobierno de Pedro Sánchez la sentencia del Tribunal Supremo en el que ordenaba al Ejecutivo central la «urgente adopción de medidas en relación con los menores no acompañados radicados en Canarias -más de un millar- y que están interesados en solicitar asilo». «Hasta el momento es el gobierno de Pedro Sánchez el que no ha cumplido», ha zanjado.

