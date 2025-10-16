La Junta reclamará al Gobierno 315 millones de la liquidación del sistema de financiación de 2023 El Consejo de Gobierno aprueba otros 5,5 millones para actuar en las zonas afectadas por los incendios de León y Zamora

El Consejo de Gobierno autorizó al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, a formalizar un requerimiento previo al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en cumplimiento del principio de lealtad institucional, sobre el cálculo correspondiente a la liquidación del Sistema de Financiación Autonómica de 2023 (que se cierra dos años después), que permita la prestación de servicios públicos de calidad a los ciudadanos. Carriedo, en calidad de portavoz, señaló que el Ejecutivo reclamará en torno a 315 millones de euros de esta liquidación, es decir, que considera que estaría sobre los 931 millones (ya que la reconocida por el Gobierno es de 616 millones).

A su juicio, el Gobierno central tomó medidas en 2023 que han supuesto un incremento de esta cantidad y que se refieren al impuesto de electricidad, al IVA, a educación y sanidad y últimamente, añadió, a obligaciones en materia de personal, entre otros. «Es un largo etcétera…», prosiguió, según recoge Ical.

La Junta ha adoptado este acuerdo para el envío del requerimiento con el objetivo de «plantear el interés general de la comunidad, la adecuada gestión de los servicios públicos de calidad que presta la Junta y que han de estar correctamente financiados, así como la exigencia del adecuado cumplimiento del principio de lealtad institucional».

Este requerimiento previo se establece sin perjuicio de las posibles acciones posteriores que competen a la comunidad y buscan alcanzar un acuerdo satisfactorio entre ambas administraciones públicas. Estas acciones serían, dijo el consejero, las correspondientes a la vía judicial, que se formularían en su caso, si bien aclaró que «confía en alcanzar un acuerdo» y no tener que acudir a los juzgados. «Las comunidades autónomas queremos que aquel que regula y establece las condiciones de carácter financiero, sea competente y pague. Y huir del 'yo invito y tu pagas' al que estamos acostumbrados», sentenció.

El consejero insistió en que estos 315 millones que reclaman son consecuencia de «decisiones del Gobierno central que causan aumento de medidas de gasto a las comunidades». «Esto viene siendo habitual, apuntó.

Más millones

Por otro lado, el Programa Mixto de Empleo-Formación de Castilla y León de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, se convocará hoy, viernes, y movilizará 38 millones de euros y dará trabajo a 2.190 desempleados, según aprobó ayer el Consejo de Gobierno de la Junta.

Además, en la reunión se aprobaron nuevos paquetes de ayudas y subvenciones, que superan los 5,5 millones en actuaciones para zonas afectadas por los incendios del pasado verano. La partida más elevada son 3,1 millones de euros, para actuaciones de naturaleza hidrológico-forestal en masas forestales de las provincias de León y Zamora, cuya contratación se ha declarado de emergencia.

En concreto, las labores se desarrollarán en los terrenos quemados de Garaño (850.000 euros) y de Porto-La Baña (dos millones euros) en León, y de Puercas (300.000 euros) en Zamora, para evitar procesos de erosión y la afección de balances hidrológicos, así como el riesgo de proliferación de plagas forestales de escolítidos perforadores.