La consejera María González Corral en la reunión con representantes de las organizaciones agrarias. Miriam Chacón-Ical

Junta y organizaciones agrarias avanzan en reforzar las ayudas a los afectados por los incendios

Han consensuado una subvención de 5.000 euros por beneficiario para la reposición de vallados

El Norte

Valladolid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:41

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y las organizaciones profesionales agrarias avanzaron hoy en la definición de nuevas medidas de apoyo al sector incluidas en el programa de recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales.

En concreto, en la reunión de trabajo -la tercera desde el pasado 15 de agosto- se ha consensuado la ayuda para la reposición de vallados ganaderos y perimetrales dañados para la protección del ganado y refuerzo del manejo en extensivo del ganado, con una cuantía máxima de 5.000 euros por beneficiario.

Podrán optar los titulares de explotaciones agrarias con parcelas de titularidad privada y declarantes de la Solicitud Única (PAC). La tramitación se efectuará a través de una declaración responsable específica que se publicará en los próximos días y donde deberá figurar, entre otros, fotografías georreferenciadas que muestren los daños sufridos. El plazo de solicitud se establecerá entre el 15 de septiembre y el 30 de octubre, informa la Agencia Ical.

Además, el Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado hoy la orden de la Consejería por la que se conceden ayudas directas de 5.500 euros a los primeros 460 agricultores y ganaderos profesionales afectados por los grandes incendios del verano, con un importe global de 2,5 millones, en base al acuerdo del Consejo de Gobierno de la semana pasada.

Pérdidas y reconstrucción

La cuantía se destina a compensar las pérdidas de producción, la muerte de ganado, pérdida de colmenas, reconstrucción de instalaciones y reposición de vallados ganaderos en función de unos baremos. Hay que tener en cuenta que a esta orden se sumarán futuras órdenes que recojan nuevos beneficiarios profesionales si se delimitan formalmente más zonas afectadas por los incendios.

Lo que ya está disponible, a través del portal de internet Tramitacastillayleon, es el modelo de declaración responsable para que los afectados puedan solicitar las ayudas directas para para compensar las pérdidas de producción agrícola y ganadera, muerte de ganado o la pérdida de colmenas, con baremos objetivos por hectárea, cabeza y colmena.

Podrán cumplimentar esta declaración responsable aquellos profesionales que, habiendo recibido la ayuda mínima de 5.500 euros, consideren que sus daños son superiores. También podrán solicitarlo aquellos otros agricultores y ganaderos afectados que, no cumpliendo los requisitos de la ayuda mínima, sí hacen la declaración de la PAC o están inscritos en los registros oficiales, excluido el autoconsumo, y hayan sufrido daños superiores a 100 euros.

