La Junta entregará al TSJCyL los expedientes de la Ley de Publicidad Institucional El consejero de la Presidencia reconoce que la Junta no dispone de mayor conocimiento sobre las medidas cautelares requerida por 25 medios

Martes, 18 de noviembre 2025

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, indicó este martes que la Junta de Castilla y León remitirá al Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL) todos los expedientes administrativos que requieran, y reconoció que no se dispone de mayor conocimiento sobre las medidas cautelares contra la modificación de la Ley de Publicidad Institucional, tras la reclamación judicial de 25 sociedades editoras de otros tantos medios de comunicación, en la que solicitan ya la aplicación de medidas.

Al respecto, el consejero precisó que las editoras que han presentado recurso lo han hecho contra el no desarrollo de determinadas campañas, porque ya estaban topados con ese porcentaje que prevé la Ley de Publicidad, y precisó también que la Junta es parte demandada en el proceso.