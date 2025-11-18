El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, visita el centro de formación, cultura y desarrollo 'Espacio Valdeavellano' en el municipio soriano de Valdeavellano de Tera. Concha Ortega / ICAL

La Junta entregará al TSJCyL los expedientes de la Ley de Publicidad Institucional

El consejero de la Presidencia reconoce que la Junta no dispone de mayor conocimiento sobre las medidas cautelares requerida por 25 medios

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 18 de noviembre 2025, 22:35

Comenta

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, indicó este martes que la Junta de Castilla y León remitirá al Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL) todos los expedientes administrativos que requieran, y reconoció que no se dispone de mayor conocimiento sobre las medidas cautelares contra la modificación de la Ley de Publicidad Institucional, tras la reclamación judicial de 25 sociedades editoras de otros tantos medios de comunicación, en la que solicitan ya la aplicación de medidas.

Al respecto, el consejero precisó que las editoras que han presentado recurso lo han hecho contra el no desarrollo de determinadas campañas, porque ya estaban topados con ese porcentaje que prevé la Ley de Publicidad, y precisó también que la Junta es parte demandada en el proceso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  2. 2

    Bloquea el paso de un autobús en Parquesol y agrede al chófer por «adelantarle»
  3. 3

    Mercadona cierra este sábado Juan de Juni para abrir el lunes 24 en Huerta del Rey
  4. 4 Detenidos en Íscar dos fugitivos, uno con un machete, tras una peligrosa persecución desde Cuéllar
  5. 5 Renault Valladolid lanza una oferta de empleo para contratar a 300 operarios
  6. 6

    Se lanza a las vías del tren en la estación de Valladolid para salvar a un hombre ebrio
  7. 7

    Intentan atracar un súper con una pistola y acaban «pagando unas cervezas» antes de huir en Valladolid
  8. 8

    El edificio del siglo XIX bajo el que se encuentra el mayor tesoro de Valladolid
  9. 9 Ganaderos y pilotos de globos llegan a las manos tras un aterrizaje en Segovia
  10. 10

    El chófer de Auvasa agredido en Parquesol: «Se bajó cabreado y dio un puñetazo a la ventanilla»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Junta entregará al TSJCyL los expedientes de la Ley de Publicidad Institucional

La Junta entregará al TSJCyL los expedientes de la Ley de Publicidad Institucional