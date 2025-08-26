La Junta decreta 'alarma extrema' hasta el viernes en Zamora y León, donde tres fuegos siguen en nivel 2

Efectos del incendio iniciado en la localidad de Yeres (León), y que ha afectado al paraje de Las Médulas.

El Norte Valladolid Martes, 26 de agosto 2025, 22:06 Comenta Compartir

La comunidad mantiene tres incendios en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (cinco si se divide el zamorano de Porto de su foco leonés en La Baña y si se disgregan los de Fasgar y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano), todos ellos en las provincias de León y Zamora, así como cuatro más de nivel 1 y otros once más activos. Se contabilizan, además, cerca de 800 personas evacuadas en los incendios leoneses de La Baña, Garaño y Fasgar, en la zona zamorana de Porto.

Desde el Operativo Infocal aseguran que la situación es «algo más favorable» que el lunes a la caída del sol, aunque con diferencia entre los incendios forestales, aunque la jornada se presentó complicada por las previsiones meteorológicas, con vientos, en general, mantenidos entre 30 y 40 kilómetros por hora y rachas localmente superiores a los 60 kilómetros por hora.

La Consejería de Medio Ambiente declaró ayer situación de alerta para toda la comunidad y 'alarma extrema' del 27 al 29 de agosto para 18 de los municipios mas afectados por los incendios forestales, de las provincias de León y Zamora, en los que establece medidas extraordinarias por las condiciones meteorológicas extremas para hacer frente a esta situación. Estas condiciones de los últimos veinte días han colocado al combustible en una situación muy favorable para arder. A esto se añade la situación de extrema gravedad de incendios forestales en la comunidad, que ha obligado a declarar una Situación Operativa 2b desde el 11 de agosto de 2025.

En el caso del incendio de nivel 2 de Fasgar e Igüeña-Colinas del Campo de Martín Moro, en León, señalaron en la información recogida por Ical que el uso de fuego técnico en la pasada noche dio buen resultado en el norte del incendio entre Posada y Vegapujin, aunque el acceso a las cumbres de las brigadas terrestres debe hacerse a través de medios aéreos para que puedan trabajar.

Los vientos locales, por la orografía de valles pequeños y cerrados, y por la energía que desprenden los incendios que generan su propia meteorología, obligaron, durante la jornada del lunes en algunos momentos y lugares concretos, a retirar a los medios de extinción por seguridad.

Respecto al incendio de Garaño, también en León y nivel 2 de IGR, los trabajos nocturnos de cierre con maquinaria y uso de fuego técnico fueron positivos, cuya intención se centró en cerrar el perímetro a lo largo del día.

En el caso del incendio de Porto-La Baña, de carácter autonómico al extenderse entre León y Zamora y en nivel 2 del IGR, desde el operativo dejaron claro que el fuego «no dio tregua durante buena parte de la noche», ya que tuvo una notable intensidad hasta que la bajada del viento permitió trabajar a los medios terrestres.

Así, hay tres focos que centran la atención de la extinción, como son La Baña, donde los cambios de vientos y las rachas de hasta 60 kilómetros por hora «desbordaron» la línea de defensa establecidas. Se trabaja con maquinaria pesada para crear líneas de defensa y evitar que el incendio avance hacia una zona de pinares adultos.

El segundo foco se ubica en San Ciprián, con perspectivas «favorables» y en tercer lugar, el Cañón del Tera, que cuenta con un «dificilísimo» acceso terrestre, por lo que la extinción se centra en la descarga de agua para eliminar columnas humeantes.

Heridos en Orense dos militares desplazados con la UME desde León La ola de incendios que asola España comenzó el 9 de agosto y, desde entonces, han ardido más de 400.000 hectáreas de monte, con cerca de 40.000 personas evacuadas de sus municipios. Además de heridos, estos incendios se han cobrado ya la vida de cuatro personas. El martes, dos militares resultaron heridos en el municipio orensano de Trasmiras tras chocar el vehículo militar en el que viajaban con un camión de ganado. Los heridos son especialistas y pertenecen al grupo de Artillería de León, desplazados desde este lunes con la UME. Según informó el 112, el accidente tuvo lugar a las 11:20 horas, en la A-52. Tras la colisión, el vehículo militar cayó por un terraplén.