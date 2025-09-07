Así será el interrogatorio sin cuartel de la oposición a Suárez-Quiñones

Estas son, en orden, las doce preguntas dirigidas a Juan Carlos Suárez-Quiñones que se han registrado para la sesión de control del próximo martes en las Cortes de Castilla y León ... . El PSOE, como grupo mayoritario, hará seis preguntas.

-Nuria Rubio (PSOE): ¿Por qué la Junta de Castilla y León no puso todos los medios necesarios para evitar que los incendios en León alcanzaran tal gravedad?

-Carlos Fernández (PSOE): ¿Qué consideración hace la Junta de Castilla y León de la desastrosa gestión de los incendios en la provincia de Zamora?

-Soraya Blázquez (PSOE): ¿Sigue creyendo el Gobierno de Castilla y León que son suficientes los recursos humanos y materiales para hacer frente a los incendios en la provincia de Ávila?

-Rubén Illera (PSOE): ¿Cómo valora el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio las actuaciones que se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla y León para garantizar la adecuada preservación del Parque Natural Montaña Palentina?

-Fernando Pablos (PSOE): ¿Cómo valora la Junta de Castilla y León su gestión en la extinción de los graves incendios forestales que ha sufrido la provincia de Salamanca durante el presente año?

-Pedro González Reglero (PSOE): ¿Sigue considerando la Junta de Castilla y León que el operativo de prevención y extinción de incendios «es una estructura muy reforzada en personal, en medios, en organización, en infraestructura, en planificación, en formación y en tecnología»?

-José Antonio Palomo (Vox): ¿Qué criterios va a aplicar la Junta de Castilla y León para la autorización de proyectos de extracción minera en las zonas recientemente afectadas por los incendios forestales?

-Miguel Suárez (Vox): ¿Conoce ya la Junta de Castilla y León cual es el papel de la UGRECYL en materia de lucha contra los incendios forestales?

-Alicia Gallego (UPL): ¿Tiene previsto la Junta cambiar la gestión forestal actual, tras los desastres medioambientales, patrimoniales y económicos producidos con los últimos incendios en la Región Leonesa?

-José Ramón García (UPL): ¿Qué tareas de afianzamiento del suelo está realizando la Junta para evitar que las cenizas de los incendios forestales producidos en las últimas semanas lleguen a las diferentes corrientes de agua?

-Pablo Fernández (Unidas Podemos): Tras su nefasta y catastrófica gestión de los incendios que han arrasado nuestra comunidad este verano con trágicas consecuencias, ¿va a asumir su responsabilidad el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y por tanto dimitir?

-Pedro Pascual (Por Ávila): ¿Qué cambios en sus políticas tiene previsto realizar la Junta de Castilla y León ante las adversidades climatológicas que se dan de forma cada vez más habitual y que afectan a los incendios de gravedad que se vienen produciendo todos los veranos de los últimos años en la provincia de Ávila?