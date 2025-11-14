Industria y Empleo destina 152 millones a formación y cualificación profesional El presupuesto de la consejería alcanza los 478,5 millones, un 5% más

El Norte Valladolid Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:52 Comenta Compartir

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, compareció esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para exponer el Proyecto de Ley de Presupuestos de 2026 de su departamento, que contempla una inversión de 152 millones de euros en programas de formación y cualificación profesional.

El proyecto, según resaltó en declaraciones recogidas por Ical, se configura como el «más ambicioso de la historia» con el objetivo de seguir dando pasos para traducir el buen momento económico de Castilla y León en bienestar, oportunidades y desarrollo profesional para todas las personas y territorios de la Comunidad.

El presupuesto, que asciende a 478,5 millones de euros, con un incremento del 5,1% respecto al ejercicio anterior, busca, según explicó García, fortalecer alianzas con todo el tejido productivo y asociativo para seguir avanzando en la creación de empleo de calidad.

La consejera recordó que los presupuestos parten de un escenario laboral que ha experimentado un crecimiento sin precedentes en Castilla y León, alcanzando cifras históricas de ocupación, número de afiliados a la seguridad social y reducción de desempleo. En este sentido, en los últimos meses, Castilla y León ha superado con creces el hito histórico del millón de afiliados, con un incremento de más 55.000 afiliados desde octubre de 2022 y un descenso del desempleo cercano a los 21.000 trabajadores. La tasa de paro es 1,77% inferior a la media del país, y el desempleo femenino se ha reducido en más del 10,5% solo en el último año.

Los programas destinados a promover directamente la creación de empleo a través de las entidades locales y las entidades sin ánimo de lucro constituyen una parte esencial del presupuesto. En este sentido, la consejera explicó que se destinan casi 60 millones de euros a los programas de empleo local, 6,5 millones a los programas de fomento del empleo con las entidades sin ánimo lucro, y cerca de 40 millones a los programas mixtos de empleo y formación que también se desarrollan con estas entidades. «Estos más de 106 millones de euros se traducirán en la creación de cerca de 10.000 empleos en el conjunto de la comunidad», aseveró.

En cuanto a la fomento del empleo, la propuesta de la Consejería recoge también cerca de 21 millones de euros para favorecer la estabilidad y el empleo de calidad, apoyando las contrataciones indefinidas, la transformación de contratos temporales en indefinidos, la ampliación de contratos a jornada completa y los contratos destinados a favorecer la conciliación.

Además, destacó que el eje de la formación, dotado con 152 millones de euros, se concibe como fórmula de mejora de la empleabilidad en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional; pero, también, como palanca para mejorar la productividad y la modernización de las empresas de Castilla y León.

En este sentido, indicó que se ha realizado un esfuerzo por vincular las acciones formativas a las necesidades reales de las empresas, priorizando modelos ajustados al tejido productivo, incluyendo formación específica en el seno de las empresas, y formación alineada con las nuevas tecnologías y los sectores estratégicos de la comunidad.

Leticia García destaca un «esfuerzo histórico» en favor de los autónomos con casi 48 millones de inversión

García destacó que el proyecto de presupuesto realiza un «esfuerzo histórico» en favor de los trabajadores autónomos, con una inversión de casi 48 millones de euros para paliar las cargas tributarias que vienen soportando, fomentar el emprendimiento y contribuir al mantenimiento y desarrollo de la actividad de los pequeños negocios.

Recordó que Castilla y León es la tercera comunidad autónoma con mayor número de autónomos por cada 1.000 habitantes en edad de trabajar, lo que convierte a este colectivo en uno de los principales pilares de la economía de la comunidad, generando empleo y prestando un amplio abanico de servicios esenciales para las personas, especialmente en el ámbito rural.

Para compensar esa carga se crea el Bono Cuota Autónomos, con un presupuesto de 30 millones de euros. Esta ayuda directa, a fondo perdido, permitirá apoyar a todos los trabajadores autónomos que tienen la condición de persona física y que representan en torno a 100.000 autónomos en Castilla y León.

Además, adelantó que se refuerza el programa Tarifa Cero Segunda Oportunidad que, con una dotación inicial de 1,6 millones, permitirá devolver íntegramente la cuota que hayan abonado al Estado durante los primeros 18 meses de alta en la seguridad social. De este modo, la Junta de Castilla y León pretende contrarrestar también el «encarecimiento de la tarifa plana estatal» y apoyar a los nuevos emprendedores durante la etapa inicial de su actividad.

García también se refirió al programa Relevacyl, dotado con 3,2 millones de euros, que pretende evitar el cierre por jubilación de aquellos negocios viables, fomentando su traspaso a otro emprendedor que opte por el autoempleo. Una medida especialmente, que según explicó, es necesaria ante el alto porcentaje de autónomos mayores de 55 años de Castilla y León.

Paralelamente, desde el Servicio Público de Empleo, se mantiene la apuesta por el impulso al emprendimiento, con los incrementos presupuestarios y el refuerzo de los incentivos que se aplicaron este año en los programas de Fomento del Autoempleo, Autoempleo Jóvenes Egresados, y emprendimiento en los municipios de Transición Justa de León y Palencia, así como la línea de apoyo a la contratación del primer trabajador. Estos programas suponen en su conjunto una inversión de 10 millones de euros.