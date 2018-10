Iconos de la música Exposiciones, libros, teatro y poesía en la Agenda de Castilla y León ALFREDO GÓMEZ Jueves, 11 octubre 2018, 11:37

Valladolid Poesía en el alma

Léeme Mucho una semana más mima las letras para el deleite de nuestra ciudad. En esta ocasión tiene el placer de invitarles a la presentación de su última joya 'DESCORCHANDO VERSOS' de Alicia San Juan, la cual se presentará ante el grupo cultural SENTIMIENTO EN VOZ ALTA. «Prometemos dejar en sus labios un momento inolvidable, un recuerdo Gran Reserva que siempre permanecerá en ese rinconcito dedicado a las letras que brilla en su alma».

Hoy jueves 11 de octubre a las 20:00 en el Restaurante Campus (C/ Camino del Cementerio, 22).

«¡Les esperamos! Porque si tú sueñas con escribir, nosotros soñamos con leerte», indica Rosa Eva, directora de la Editorial Léeme Mucho.

Poesía visual

La poesía visual vuelve al LAVA. Tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de octubre. Tres talleres de Poesía Visual bajo el título común '¡Cuál gritan esos malditos!'. La actividad, programada dentro de las actividades de la iniciativa Valladolid Letraherido, programa marco que vertebra la actividad cultural y literaria del Ayuntamiento de Valladolid, se impartirán por los escritores y poetas visuales Rafael Marín y David Acebes, afincados ambos en Valladolid. La actividad se desarrollará bajo inscripción en horario de 12 a 13:30 y está dirigida a alumnos de 4º de Eso y 2º de Bachillerato.

Lecturas necesarias

El Salón de Actos del MUSEO PATIO HERRERIANO presenta el jueves día 11 de octubre, a las 19:00, una nueva sesión del ciclo 'LECTURAS NECESARIAS. Textos dramáticos leídos' que coordina, Eduardo Fernández Gijón. En esta ocasión se podrá escuchar 'EL TERREMOTO EN CHILE', de Heinrich von Kleist.

Pop Art

La Sala Municipal de Exposiciones del Museo de Pasión acoge la exposición 'POP ART: THE FAB 4. Jasper JOHNS • Robert RAUSCHENBERG • Roy LICHTENSTEIN • Andy WARHOL', con mas de un centenar de obras míticas del Pop Art El Pop Art, movimiento caracterizado por el empleo de imágenes y temas tomados del mundo de los 'mass media' y la publicidad, surge a mediados de la década de los 50 en Inglaterra como una nueva corriente artística frente al Expresionismo Abstracto, considerado vacío y elitista, y pronto se extiende a los Estados Unidos, donde alcanza su mayor proyección.

Teatro

El viernes 12 de octubre, el Teatro Zorrilla levantará el telón con la comedia 'No te vistas para cenar'. Una historia original de Marc Canoletti, dirigida por José Saiz y producida por Saga Producciones.Más de 15 millones de espectadores en todo el mundo han disfrutado de esta comedia que propone una reflexión sobre lo difícil que es mantener una mentira en pie.

Marco Aurelio

El Teatro Zorrilla nos trasladará a la época del Imperio Romano el próximo sábado 13 de octubre con 'Marco Aurelio'. Una coproducción de la 62 Edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Teatrapo Producciones. Esta producción está dirigida por Eugenio Amaya y escrita por Agustín Muñoz Sanz. En sus lúcidas reflexiones, el emperador Marco Aurelio reflexionará sobre los límites de la naturaleza humana, la fugacidad del tiempo, los valores morales o la manera correcta de conducirse en la vida.

La náusea de Darwin

El próximo sábado 13 de octubre la magia de Paco González llenará la Sala Fernando Urdiales del Teatro Zorrilla con su show 'La náusea de Darwin', una velada en la que el ilusionista nos invita a observas las cosas más allá de sus apariencias formales. La fuerza de este espectáculo reside en la interacción del espectador y su proximidad a cada insólito e inexplicable experimento. Paco González planteará retos y experiencias inéditas hasta ahora en el campo del ilusionismo.

Dublineses

El próximo domingo 14 de octubre, el Teatro Zorrilla nos transportará a la Irlanda de 1904 con 'Dublineses', adaptación de la obra original del escritor James Joyce. 'Dublineses' es una colección de quince relatos cortos, que constituyen una visión realista de las clases media y baja irlandesas, en el Dublín de los primeros años del siglo XX. Retrata la parálisis moral, cultural y social de la Irlanda de la época.

Pinturas de Ángel Ibáñez

La Bodeguita de Mario (calle Estación, 19) acoge la exposición de pintura 'Iconos de la música', del vallisoletano Ángel Ibáñez. Son acrílicos pintados sobre guitarras que muestran a los más carismáticos músicos, cantantes y grupos de la música a lo largo de su historia. «Es un pequeño homenaje a estos grandes que tan buenos ratos nos han hecho pasar», indica el autor.

Castilla y León Música

Antonio Valseca indica que llega el puente de octubre con buenos conciertos para ocupar la agenda como el festival Atalaya Rock, Eric Martin y Jorge Drexler (Valladolid) o Talco (León).

Jueves

LEÓN - TALCO (Espacio Vías, 20:30h, 14€-17€)

VALLADOLID - JORGE DREXLER (Teatro Carrión, 20:30h, 25€)

ZAMORA - EDU MANZANAS + WHISKEY TREN (La Cueva del Jazz, 23:30h, gratuita)

Viernes

LEÓN - AURORA & THE BETRAYERS (El Gran Café, 22:00h, 12€-15€)

PONFERRADA (LEÓN) - DANIEL MATA (La Vaca, 22:00h)

VALLADOLID - ERIC MARTIN + MALASANGRE (Porta Caeli, 22:00h, 19€-20€)

ZAMORA - DARIO Z (La Cueva del Jazz, 22:00h, 6€-8€)

Sábado

ARANDA DE DUERO (BURGOS) - TRIBUTO LED ZEPPELIN (La Colmena Musical)

BENAVENTE (ZAMORA) - VARGAS BLUES BAND (La Cueva del Jazz, 23:00h, 12€-15€)

LEÓN - THE MANILAS (El Gran Café, 22:00h)

POZAL DE GALLINAS (VALLADOLID) - 14ª ATALAYA ROCK, SARATOGA + ANGELUS APATRIDA + DUNEDAIN + STRIKEBACK + DAWNLIGHT (Polideportivo, grauito)

SALAMANCA - MATARLOS ES POCO + NARKADA + TU PADRE (Bunker, 21:00h, 9€)

VALLADOLID - TRIBUTO A THE CURE (Porta Caeli, 21:00h, 15€-18€)

Domingo

PONFERRADA (LEÓN) - MOONSHINE WAGON (Tararí, 13:00h, gratuito)

SALAMANCA - ARA MALIKIAN (Sánchez Paraíso, 22:00h, 25€-45€)

Zamora Mercado Medieval y flamenco

Alicia Pérez indica que Toro celebra hasta el domingo 14 de octubre la tradicional Fiesta de la Vendimia, declarada de Interés Turístico Regional. Durante el evento, se puede disfrutar de diferentes actividades como el Mercado Medieval, jornadas gastronómicas en los restaurantes, catas, actuaciones musicales, el certamen de pintura rápida o el desfile de carros engalanados a la antigua usanza, que tendrá lugar el domingo a las 12:00 horas y que llenará de gente y de buen ambiente la Plaza Mayor y las calles del centro de la localidad.

Noche Flamenca

Dentro de la Fiesta de la Vendimia de Toro, está programada la Noche Flamenca, una gala benéfica que tendrá lugar el sábado en el Teatro Latorre. Actuarán al cante Miguel Escudero, Silvia Verdugo, Tito Bacillo, Carrasco de Venialbo, Yoli Arévalo y José Antonio Gallo; a la guitarra, Antonio Regalado, Miguel Uña y Churre; al cajón, Aarón Ferreruela; a las palmas, El Canela y Óscar Vecino; al baile, Ana Soto, y con la viola, Raquel Llorente. La gala benéfica está organizada por la Asociación Unidos Contra el Cáncer Toro y su Alfoz y el Foro Flamenco de Zamora. Todo lo que se recaude irá destinado al Centro de Investigación del Cáncer.

Segovia Actividades

Música. Antonio Orozco

Álvaro Gómez indica que el fin de semana cultural de Segovia tendrá como plato principal el concierto de Antonio Orozco que se celebra este jueves en el Teatro Juan Bravo, dentro de la programación del último trimestre del centenario de la sala. El artista inicia la segunda temporada de la gira 'Único', con la que ya triunfó en desde 2013 hasta 2016. Orozco asegura que «no es un concierto, no es una obra de teatro, no es una película, no es prosa ni tampoco es poesía. No busques nada corriente y no hagas nada más que dejarte encontrar; hablaremos de ti, hablaremos de tu vida, de tus emociones y también de tus miedos». La función será a las 21:00 y el precio de las entradas es de 40 euros.

Teatro. El cíclope y otras rarezas de amor

El Teatro Juan Bravo acoge el viernes la obra 'El cíclope y otras rarezas de amor' bajo la dirección de Ignasi Vidal, una historia en la que el amor no es lo que parece ni lo que se cuenta de él. Los personajes pasean por los caminos reales del amor, esos que se convierten en lirismo que eleva las almas, los pensamientos y el lenguaje. Los intérpretes son rostros conocidos de la televisión como Eva Isanta, Sara Rivero, Celia Vioque, Manuel Baqueiro y Daniel Freire. La función será a las 20:30 horas y el precio es de 22 euros.

Musical. Las aventuras de Tom Sawyer

Gente de todas las edades y sobre todo los más pequeños podrán disfrutar el sábado del musical de 'Las aventuras de Tom Sawyer'. Esta vez, la compañía encargada hace unos pequeños cambios a la historia, pues convierte al protagonista en una niña valiente, soñadora y traviesa y al personaje malvado de Joe en una perversa mujer. La obra muestra las ventajas de la edad infantil y que el paso a la etapa adulta acaba con la nobleza de espíritu y la ingenuidad. La función será a las 19:00 horas por un precio de 15 euros.

Teatro de calle. Manneken's Piss

La escultura del Manneken Pis, un hombre de bronce que orina atraviado con sus mejores galas es uno de los atractivos de Bruselas. El sábado estará presente sobre las tablas del Teatro Juan Bravo, donde la compañía promete que sucederán cosas, movimientos, melodías, luces de colores y gestos, absurdos y delirantes de diferentes disciplinas artísticas. Habrá dos funciones, a las 21:00 y a las 22:30 horas. La entrada es libre.

Exposición. Felices en familia

Este será el último fin de semana en el que se podrá visitar en la Casa de la Lectura la exposición 'Felices en familia', con fotografías realizadas por Beatriz Rosado Martín de experiencias de niños y niñas viviendo con sus familias de acogida, una forma de protección a la infancia aún desconocida en España. La entrada libre y se puede visitar de jueves a sábado en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00. Los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

Jornadas Teresianas

El viernes y el sábado tendrá lugar a las 19:00 horas la visita teatralizada 'Yo Teresa', con entrada libre hasta completar el aforo. El domingo se celebrará la ruta de Santa Teresa en Segovia, recorriendo lo lugares relacionados con su paso por la ciudad con inicio en el Azoguejo. A las 11:30 será la misa y procesión por las calles del barrio con la imagen de la Santa y a las 20:30 horas, la Catedral acogerá el concierto a cargo de Carlos Alonso Yagüe y Carla Muñoz Ruiz con viola de brazo y violonchelo. Además, Estefanía Muñoz Ruiz recitará una selección de poemas de Santa Teresa.

Palencia Actividades

Fernando Caballero informa de las actividades más importantes de Palencia en este fin de semana.

VIERNES, 12

Palencia. Música

Tropical Sound ofrecerá este viernes una sesión de dj. Bar Universonoro, 22:00 horas.

Aguilar de Campoo. Teatro

Teatro Corsario actuará este viernes en Aguilar de Campoo en el marco del programa Aescena. Representará la obra 'Traidor', de José Zorrilla, que el propio autor consideró la mejor de las que escribió y en la que se fusionan amores prohibidos y política. Cine Amor, 20:30 horas.

Herrera de Pisuerga. Música

El Festival Internacional de Guitarra llega este viernes a Herrera de Pisuerga con el patrocinio de la Diputación. Laurent Boutros & Julieta Cruzado ofrecerán una propuesta de música y danza, respectivamente. Casa de Cultura, 20:00 horas.

Alar del Rey. Feria Agroalimentaria y Artesanal

La localidad palentina de Alar del Rey celebra este viernes, la Feria Agroalimentaria y Artesanal, una tradición originaria del finales del siglo XIX que constituye un escaparate de productores y artesanos de la comunidad de Castilla y León.

SÁBADO, 13

Palencia. Festival de Guitarra

El Festival Internacional de Guitarra Diapasión continúa este sábado en la capital palentina con un espectáculo músico teatral a cargo del guitarrista y compositor Andrea Vettoretti y de la actriz Alice Guidolin titulado 'Wonderland', en el que se explora el universo de la célebre novela 'Alicia en el país de las maravillas'. Teatro Principal, 20:30 horas.

Palencia. Literatura

Comienzan las actividades del Club de Lectura y Escritura Juvenil, dirigido a niños de 12 a 16 años. Cafetería Literaria Salón 15, de 11:30 a 13:30 horas.

Palencia. Mercado

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Palencia ha organizado para este sábado una nueva cita con el mercado de productos ecológicos palentinos. Plaza Mayor, de 9:00 a 14:00 horas.

Aguilar de Campoo. Teatro

La compañía Zanguango Teatro participa este sábado en el programa Aescena, que organiza el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo. Representará la obra 'Esto no es lo que me esperaba', en la que cuatro figurantes tienen la osadía de continuar la gira de un gran espectáculo sobre la vida de Emiliano Zapata, que había sido abandonado por protagonistas y productores. Cine Amor, 20:30 horas.

Carrión de los Condes. Teatro

El grupo Contrapunto, de Burgos, representa hoy, en el marco del Certamen de Teatro Aficionado del Camino de Santiago la obra 'Fuera de quicio'. En el hospital psiquiátrico de Cienpozulos, dos internas quedan con dos vecinos después de conocerse en una fiesta. Teatro Sarabia, 20:30 horas.

Herrera de Pisuerga. Teatro

El grupo La Locandiera Teatro, de Alcalá de Henares, representa este sábado en Herrera de Pisuerga la obra 'El coleccionista de mariposas', basada en la novela de John Fowles, que está considerada el primer 'thriller' psicológico moderno, en el que los personajes vivirán una situación extrema. Casa de Cultura, 20:30 horas.

Cisneros. Música

La localidad terracampina celebra un concierto-vermut a cargo del dúo palentino de rock acústico Dabutti. 13:30 horas

Becerril de Campos. Música

El grupo Amalgama de música tradicional ofrece este sábado un concierto con temas de sus discos. San Pedro Cultural, 19:30 horas.

Carrión de los Condes. Literatura

Nueva sesión del ciclo 'Tardes literarias jacobeas'. Enrique Gómez Pérez intervendrá para hablar de la Semana Santa como bien cultural en el entorno del Camino de Santiago. Monasterio de San Zoilo, 18:00 horas.

DOMINGO, 14

Aguilar de Campoo. Teatro

El ciclo Aescena continúa este domingo con la obra 'La zanja', a cargo del grupo Tiziana Teatro, que aborda el encuentro entre dos mundos y formas de entender la vida que se produce en una explotación minera de Sudamérica. Cine Amor, 20:30 horas.

Herrera de Pisuerga

El órgano de la ermita de la Piedad de Herrera de Pisuerga volverá a sonar tras su restauración. Lo hará en un concierto a cargo de Jesús Gonzalo Pérez, que se celebrará este domingo. 20:00 horas.

Baltanás. Teatro

La compañía palentina Lapsus Teatro pone en escena en Baltanás la obra 'Invisibles', que se desarrolla en la azotea de un rascacielos donde los vecinos de encuentran habitualmente para tender la ropa lavada. Cine Cooperativa San Millán, 19:30 horas.

Cisneros. Feria de la Cerveza

La localidad terracampina de Cisneros celebra este domingo la II Feria de la Cerveza Cisnebeer, que comenzará a las 12:00 horas y se prolongará hasta las 00:30 del lunes. Habrá exposición y venta en una carpa cubierta, música en directo, comida en el recinto, sorteos y ludoteca infantil.

Ávila Actividades

Fiestas de Santa Teresa

Paula Velasco destaca que el fin de semana grande de Fiestas deja en Ávila varias actividades, entre ellas algunos conciertos como el del grupo Camela, formado por Ángeles Muñoz y Dioni Martín, que presentarán en la ciudad su álbum 'Me metí en tu corazón', el viernes día 13.

El sábado 14, le tocará el turno a Maldita Nerea, que igualmente tocará sus canciones más conocidas en la Cubierta Multiusos de la ciudad.

El día 15, y tras el éxito del pasado año que congregó a miles de personas en su actuación, la orquesta Panorama, en la explanada del lienzo norte de la muralla abulense, deleitará a los más marchosos con versiones de canciones del momento y grandes éxitos.

Premios Nacionales de pintura

La Fundación Ávila acoge esta exposición en el palacio de los Serrano hasta el próximo 1 de diciembre, en la que se muestran sus fondos artísticos. 16 obras que pasaron a ganar los Premios Nacionales Adaja, cuya primera edición fue en 1974 y se sucedieron de manera intermitente a lo largo de los años.

Un abanico de obras con varias técnicas utilizadas; desde realismo de los ochenta, a la abstracción, figuración, elementos pop y expresionismo a gran tamaño.

Ópera en directo

Este género musical regresa a la localidad de El Barco de Ávila, gracias a la programación cultural de la Royal Opera House de Londres. Tras el éxito de la edición anterior, la apertura de temporada será el próximo lunes, día de Santa Teresa, con el ballet 'Mayerling', para continuar con la ópera 'Las Valquirias' ya el día 28 de este mes.