El ICE gastará 125 millones en polígonos, parques e infraestructuras industriales Carriedo anuncia 36,3 millones del ente en subvenciones para apoyar la I+D empresarial y más de 30 en ayudas a la creación de empresas e inversiones de pymes

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECyL) destinará 124,7 millones de euros de inversión en actuaciones en polígonos, parques empresariales e infraestructuras industriales, con 48 actuaciones identificadas en las nueve provincias a lo largo de 2026. El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, destacó este dato durante su comparecencia en las Cortes para presentar el proyecto de presupuestos de su departamento para 2026, donde evidenció que la comunidad, cuenta actualmente con casi dos millones de metros cuadrados para su venta inmediata, repartidos en 27 emplazamientos industriales, y «están previstos otros 4,5 millones de metros cuadrados que actualmente se encuentran en obras para su urbanización y posterior comercialización», según recoge Ical.

Carriedo constató que su consejería movilizará 531,7 millones de euros, 217,2 para los distintos servicios de la Administración General; 294,6 a través de ICECyL y 19,9 con el Entre Regional de la Energía (Eren).

El consejero se detuvo con profundidad en los programas de ICECyL y remarcó junto a las inversiones en infraestructuras, las medidas de innovación empresarial. En este sentido, anunció que el organismo dispondrá en sus cuentas con 36,3 millones en subvenciones para apoyar la I+D Empresarial, un 33% más que en 2024. Además, el Plan de Digitalización de la Pyme estará dotado con 12,7 millones de euros.

En esta materia también mencionó los 3,6 millones de euros destinados al sistema de Red de centros tecnológicos de Castilla y León, para «garantizar su actividad»; y en ciberseguridad, reseñó que la Junta lidera un programa con participación del Incibe, Andalucía y País Vasco, para crear un nodo de autonomías avanzadas en esta materia, que desplegará acciones de formación y líneas de ayudas, con 6,3 millones de dotación para 2026.

Financiación empresarial

El consejero también profundizó en materia de financiación empresarial, y puso sobre la mesa que el ICE destinan más de 30 millones de euros en líneas de ayudas a la creación de empresas y a inversiones de pymes, para financiar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, y la consolidación y el crecimiento de los existentes. Asimismo, afirmó que el presupuesto recoge una dotación de 31,2 millones de euros para la financiación de proyectos y empresas, en este caso con recursos procedentes de los instrumentos financieros de FEDER, así como de la reutilización de los reembolsos provenientes de los instrumentos financieros del anterior programa operativo.

El departamento de Carriedo también aportará otros 25 millones de euros al Plan de crecimiento innovador para pymes y midcaps de Castilla y León, que alcanzará una dotación global de 285 millones, lo que supone superar el objetivo de 260 para la legislatura.

Asimismo, indicó que mantendrán su apuesta por el Fondo de reindustrialización (111millones desde 2016); el Fondo para Recursos Endógenos (33,7 millones); y el Fondo de emprendimiento y dinamización vinculado al Plan Soria Conectada y Saludable (cuatro millones).

Asimismo, apuntó a los fondos procedentes del Programa de Transición Justa, para el desarrollo económico de las zonas afectadas por el cierre de las minas y de las centrales térmicas, con 12,9 millones de euros, destinados a actuaciones relacionadas con la economía circular, el turismo sostenible ligado a los recursos endógenos, o inversiones en incubadoras tecnológicas. Carlos Fernández Carriedo también comentó que tras la presentación el pasado mes de marzo del Plan de Sostenibilidad para Pymes 2025-2027, se destina una partida de 2,3 millones de euros para implantar las medidas previstas en ámbitos como la difusión, formación, y asesoramiento en sostenibilidad.

El consejero también defendió una apuesta por la internacionalización empresarial, con las acciones a ejecutar por ICECyL en 2026 se enmarcan en el vigente Plan de Internacionalización 2022-2027. Recordó en este sentido, que en el contexto de los nuevos desafíos a los que se enfrenta el comercio internacional, se creó el Fondo para la internacionalización empresarial (2,6 millones) cuya finalidad es financiar las necesidades de inversión y de capital circulante de empresas ubicadas en Castilla y León, que contribuyan a incentivar su expansión internacional y la liquidez necesaria para afrontar los costes asociados a la exportación.

Cabe destacar también, como indicó, que se ofrecerá apoyo financiero para aquellas empresas y emprendedores que quieran participar individualmente en acciones de promoción, a través de una línea de subvenciones, que abarcará tanto la participación en Ferias como los Proyectos de Expansión Internacional, y que financiará proyectos individuales de hasta 150.000 euros.

En el ámbito del emprendimiento, Carriedo indicó que todas las actuaciones quedan englobadas bajo el sello «Castilla y León comunidad de Emprendedores», cuyo principal objetivo es posicionar a nuestra comunidad como referente en emprendimiento a nivel nacional. En este sentido, apuntó sobre todo al refuerzo de Wolaria como marca premium del emprendimiento tecnológico, con una mayor proyección a nivel nacional e internacional, como refleja su posicionamiento en el ranking europeo de aceleradoras elaborado por Financial Times. Desde su creación, Wolaria ha acelerado 303 proyectos, ha generado 1.233 empleos y facilitado más de 65 millones de euros en inversión.

Planes territoriales

Por lo que se refiere a la Administración General de la Consejería y sus transferencias de capital, el concepto más importante por razón de la cuantía es el de las subvenciones para promover la eficiencia y el ahorro energéticos en edificios y el sector industrial, mediante autoconsumo; así como para avanzar en la progresiva independencia de los combustibles fósiles en movilidad, por un importe total de 36,3 millones de euros.

Asimismo, puso de relieve el consejero la promoción e impulso económico de ámbitos territoriales específicos, como Tierra de Campos (1,5 millones de euros), o el Plan de la Raya (2,5), ambos aprobados en la presente legislatura; o el de Segovia (0,7), cuya aprobación está prevista de manera inminente. Asimismo, habrá transferencias «singulares», como las destinadas a la Comarca de El Bierzo para mejora de bosques y prevención de incendios (2,2 millones).

Además, señaló el apoyo a las agrupaciones empresariales innovadoras y centros tecnológicos de la comunidad, con 2,5 millones, para reforzar la especialización inteligente del territorio y fortalecer las cadenas de valor favoreciendo la adopción de tecnologías avanzadas y el desarrollo de proyectos colaborativos.

Junto a esto, indicó que una vez que estén concluidas las obras de rehabilitación integral del edificio situado en la plaza Madrid de Valladolid, se destinarán hasta 9,9 millones de euros a obras de reforma del resto de edificios administrativos de la comunidad, fundamentalmente para la mejora de su eficiencia energética, y para la renovación de sus sistemas de protección contra incendios.

Eren

Por lo que respecta al Eren, continuará la gestión y tramitación de las solicitudes de subvención relativas a instalaciones de autoconsumo y almacenamiento con energías renovables (fotovoltaica y eólica), así como de energías térmicas renovables (solar térmica, biomasa, geotermia y aerotermia), con 7,7 millones.

