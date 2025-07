Un grupo de ciudadanos protesta en Bruselas contra la decisión de retirar paradas del AVE en Sanabria

El Norte Valladolid Miércoles, 23 de julio 2025, 21:48 Comenta Compartir

Varios ciudadanos se manifestaron hoy en Bruselas, la capital de las instituciones de la Unión Europea, contra la decisión de retirar paradas del AVE en su paso por la población de Sanabria (Zamora). «Han condenado esta comarca de nuevo al aislamiento y a la pobreza. Lo único que queremos nosotros es una vida digna», afirmó Felipe Lagarejo en declaraciones a los medios recogidas por Ical. Sin embargo, el grupo que llevó la protesta hasta la ciudad belga no fue recibido por ninguna autoridad de la Comisión Europea ni ningún eurodiputado.

Lagarejo explicó que cuando «Renfe expropia las tierras pagando un euro por el metro cuadrado porque dice que va a llegar el progreso» es «verdad». «A partir de ese año hay estadísticas que el 50 por ciento de los pueblos de Sanabria empiezan a volver a crecer en población, cuando durante los últimos años estaban perdiendo habitantes», apuntó. Además, según el mismo manifestante, «hubo más de 100 o 200 empresas» que se instalaron en la comarca de Sanabria. «La gente empezaba a venir a trabajar y el turismo empezaba a funcionar», añadió.

Sin embargo, Lagarejo, que lleva la iniciativa de la mano de Pedro Pablo González y Roberto Matellán, explicó que todo se torció en junio de 2024, cuando decidieron retirar paradas de AVE en la estación de Sanabria. «Fue una decisión totalmente arbitraria que no obedece a criterios técnicos ni económicos. Al menos, nadie no nos han dado ninguna explicación de este tipo», aseguró el manifestante.

Así, los ciudadanos que protestaron delante de sede principal de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo le reprocharon al alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, se «juntaran» para «decidir» la retirada de paradas de AVE en la estación de Sanabria. «Solo porque dicen que así llega el tren 15 minutos más rápido a Vigo», criticó.

En la misma línea, Lagarejo lamentó que los dos dirigentes hayan optado por «hundir en la miseria una comarca y condenarla a la pobreza y al aislamiento de nuevo». «Un político tiene que ser humano, tiene que ser humilde, tiene que ser sensible con los problemas de los demás, no tomar decisiones arbitrarias», añadió dirigiéndose al alcalde de Vigo, también del PSOE.

Los manifestantes también recordaron que la retirada de paradas de AVE complica aún más la movilidad y el acceso para llegar a la comarca de Sanabria, sobre todo para la gente mayor que ya no puede conducir. «Es una carretera de montaña con un montón de accidentes y, a personas que prácticamente no pueden ni conducir, van a tener que venir sus hijos a ayudarles o y volverse otra vez a las ciudades donde no querían estar», zanjó Lagarejo.

