Un grupo de Arévalo, primer premio semanal de El Norte Escolar

Susana Gutiérrez Burgos Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:17

La decimoséptima edición del concurso El Norte Escolar ha arrancado un año más, en esta ocasión con la participación de 55 grupos de escolares de diferentes localidades de la región. El certamen se extenderá hasta el 8 de febrero y, como en convocatorias anteriores, cada semana se premiará al equipo que tenga más actualizado su periódico digital. Se valorará la cantidad de informaciones que aborden diferentes ámbitos de la actualidad y, especialmente, la calidad de las noticias.

El jurado, en esta primera semana, ha decidido reconocer la labor del grupo de trabajo denominado 'La Voz de la Moraña', formado por alumnos de 2º de ESO del Instituto de Educación Secundaria Eulogio Florentino Sanz de Arévalo (Ávila), quien ha publicado una amplia selección de noticias donde se abordan asuntos que van desde la política, hasta las nuevas tecnologías, pasando también por la seguridad vial, la música, la gastronomía y el turismo.

El grupo formado por Bruno Alonso Martín, Hugo Crespo Sanz, Diego García Blas, Javier Pescador Núñez, Sergio Rodríguez García y Marius Ionut Ursu, ha elaborado una información que con el titular 'Las nuevas balizas v16 de la DGT, ¿cómo entenderlas', recoge los detalles sobre este nuevo objeto que será obligatorio para todos los vehículos, y que está en boca de todos los conductores. Un tema de máxima actualidad que incluye todos los pormenores al respecto del asunto del que todo el mundo habla, aderezado además de una forma atractiva para buscar que los lectores hagan click para acceder a la noticia. Este periódico 'La Voz de la Moraña' también trata otros temas presentes durante esta semana como el ingreso en prisión de exministro, José Luis Ábalos, la última hora del campeonato de Fórmula I, las novedades del mundo de la informática y las nuevas tecnologías o el nuevo disco de un rapero emergente.

Los contenidos de esta semana en el global de los participantes llevan al lector a diferentes lugares de la región. En los temas elegidos para la redacción de contenidos se aprecia un interés general por la iluminación y programación navideña, el turismo, la salud, los sucesos y el mundo del deporte.

De esta manera, se da el pistoletazo de salida a un concurso que está organizado por El Norte de Castilla y cuenta con el patrocinio de Fuescyl, la Junta de Castilla y León y Renault Group. En esta edición, además del primer premio y la edición digital más valorada, hay dos galardones especiales. Al Mejor reportaje o noticia sobre el colegio de mi pueblo que busca conocer qué tiene de particular ese colegio, qué actividades o aspectos lo identifican o cómo son las personas que allí trabajan o estudian; y a la Mejor noticia sobre la movilidad sostenible que se enmarca en lo que se conoce como parte de la economía circular.