Directo Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región
Incendio en Congosta de Vidriales, el pasado lunes. A. Mingueza

El Gobierno apunta al origen intencionado de varios de los incendios activos

La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, asegura que hay 14 fuegos en siete comunidades autónomas y que todos están «bajo investigación»

E. N.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:56

La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha cifrado en 14 los incendios forestales que permanecen activos en siete comunidades y a la espera de que se confirmen las causas se estima que varios de ellos han sido provocados «por su virulencia».

«Todos están bajo investigación, todavía es precipitado, prematuro tener la cuantificación de cuántos han sido provocados, pero sobre varios de ellos se tiene bastante intuición de que pueden haberlo sido por la virulencia y cómo han evolucionado», ha indicado Aagesen en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.

La titular Transición Ecológica ha declinado precisar el número de hectáreas afectadas, y aunque ha reconocido que la «situación es inferior a lo visto años anteriores, en cuanto a focos y cantidad de incendios es mucho mayor». «La situación es muy complicada», ha añadido la ministra quien ha defendido los medios asignados a la extinción del fuego.

Respecto a la evolución de la ola de calor, ha indicado que de prolongarse hasta el próximo lunes se estaría ante «la tercera más larga desde que hay registros». Por lo tanto, «todo esto contribuye a que los incendios sean más complicados de extinguir».

