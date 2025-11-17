GMV, Lingotes Especiales y Renault se llevan los Premios de Automoción y Movilidad Las empresas del sector alertan de que «Europa se juega el futuro y Castilla y León tiene la responsabilidad de seguir líder»

Las empresas GMV, Lingotes Especiales y Renault Group, son las tres compañías ganadoras de la tercera edición de los Premios de Automoción y Movilidad de Castilla y León convocados por Cluster FaCyL. Lo han hecho en las categorías de Movilidad, Sostenibilidad y Transformación Digital respectivamente.

La gala de entrega de estos galardones se ha celebrado este lunes en el Auditorio de la Feria de Valladolid ante cerca de 400 personas y Cluster FaCyL ha distinguido los proyectos más sobresalientes que se están llevando a cabo en estos momentos por las empresas de Castilla y León y que permiten, por tanto, «dar visibilidad a que la comunidad es el mejor vivero de ideas innovadoras en el sector de automoción y movilidad en España», señalan desde la agrupación.

En su discurso, María Paz Robina, presidenta de Cluster FaCyL y Michelin España-Portugal, ha señalado que «Castilla y León se ha convertido en fuente de innovación, disrupción tecnológica y colaboración. Entre todos hemos desarrollado un ecosistema capaz de anticipar cambios, crear soluciones, diseñar experiencias y mantenernos a la vanguardia. Lo hacemos porque creemos en un futuro donde la innovación sirva al desarrollo social, económico y medioambiental».

Para Robina, la comunidad «tiene la responsabilidad de seguir liderando la automoción dentro y fuera de España» y ha aprovechado para lanzar un mensaje a las administraciones en el que ha solicitado que «es tiempo de actuar« porque »la competencia global, los cambios tecnológicos y la transición hacia la movilidad sostenible exigen visión a largo plazo; decisión para actuar ya y unidad para hacerlo juntos».

La presidenta de Cluster FaCyL ha finalizado su intervención apelando a que «el sector privado no puede hacerlo solo, debemos dar un paso al frente juntos, con las administraciones y poner en marcha un Plan País para el sector sin demora».

La ceremonia de entrega de premios ha sido clausurada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Durante su intervención, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con los proyectos del sector de la automoción en la comunidad, que suman más de 3.000 millones de euros de inversión a medio plazo.

Los premiados

El ganador en la categoría de Movilidad ha sido GMV a través de su propuesta GMV GSharp® que impulsa la conducción autónoma y los sistemas ADAS del futuro. Lingotes Especiales se ha alzado con el premio al mejor proyecto innovador en Sostenibilidad gracias a su propuesta de reducción del desgaste en discos de freno a través de materiales avanzados. La idea de la compañía es la modificación de la composición química de la fundición.

Finalmente, el vencedor en el área de Transformación Digital ha sido Renault Group con el proyecto «Plant Connect», un sistema pionero que permite la optimización de la cadena de valor a través de la gestión del dato y de la IA con una visión End to End del negocio.

El Consejo Rector de Cluster FaCyL también ha querido que durante este acto se reconociera a Francisco J. Riberas, presidente ejecutivo de Gestamp, como referente en Automoción y Movilidad. Además, FaCyL también ha distinguido con el galardón al Periodista de Referencia a Carlos de Miguel, actual responsable de la sección de Motor del diario La Razón.