Gespol ideó una denuncia anónima ante la Guardia Civil contra una de sus competidoras Central de avisos de policía, donde se reciiben las alertas y se envían las patrullas. / EL NORTE «Tiene que presentarse (la Benemérita) y auditar esos ordenadores, y verán pliegos yendo para los ayuntamientos», dice el principal directivo JORGE MORENO VALLADOLID Viernes, 10 agosto 2018, 11:43

Aplicaciones Gespol S. L., la principal mercantil cuya actividad está en el origen de la trama corrupta que amañaba contratos públicos de semáforos, radares y equipos de comunicaciones para las policías locales, barajó la presentación de una denuncia anónima ante la Guardia Civil contra una de las empresas competidoras, de tal modo que los agentes de la Benemérita se presentasen en las oficinas de esta última y comprobasen las irregularidades mediante el requiso de ordenadores.

Así se recoge en una de las grabaciones efectuadas por la Udef en la tarde del 20 de febrero de este año, en el marco de la operación anticorrupción Enredadera.

La conversación se realiza entre José Alberto Bueno Regodón, apoderado de Gespol, y Roberto Legazpi, responsable de la zona centro y norte de la compañía, y desde 2016 delegado de Valoriza Servicios Medioambientales.

En un momento de la charla, Legazpi le indica que el concurso de Majadahonda, sobre una aplicación de seguridad para la Policía Local, «está parado y al parecer quieren que el concurso lo gane 'Vicentín'», (Vicente Boyero, gerente de la empresa eBoga). Esta empresa madrileña es competidora de la catalana Gespol, en municipios de la Comunidad de Madrid como Coslada, Getafe, Aldea Fresno o Fuenlabrada.

El producto 'estrella' que vende es un 'software' (denominado VinfoPOL) que permite la tramitación de forma automática de documentos internos a los agentes que están en la sala operativa.

«Se generan expedientes sin necesidad de escribir, lo que ahorra tiempo en las centrales», explicaban en las ferias de seguridad a las que acudían. Una oferta suficientemente atractiva para muchos jefes de policía locales.

«Coslada ha pasado un pliego a Getafe, sí, sí, si Coslada no ha contestao, ¿eh? (...) pues es que hay que ir a borrar a Gespol en Coslada», dice Alberto Bueno, a lo que su subordinado Legazpi le responde: «O sea, no sé si hay que ir a borrar a Gespol en Coslada o hay que ir a hablar con el concejal y el alcalde, o no sé que hay que hacer, pero vamos».

Respirar hondo

Tras respirar hondo y pensar, su jefe le dice: «Insisto hay que denunciar a eBoga. Tiene que presentarse la Guardia Civil y auditar esos equipos, esos ordenadores, y verán pliegos yendo para los ayuntamientos. O sea, sé que es una putada porque va a acabar en la cárcel, pero tenemos que hacerlo (...) Insisto, le tenemos que denunciar, tío. Tenemos que hacer una denuncia, eh, anónima y que se presente la Guardia Civil allí».

La preocupación de Legazpi, licenciado en Ciencias Físicas por la Complutense, es tal que anima a denunciar. «Denunciemos, pero vamos a ver que a mí me da igual. Hagamos lo que sea, vamos a matarles, hay que ir a matarles, está claro», dice en la grabación.

La competencia entre ambas llegó a Aldea del Fresno, un pueblo de Madrid con 2.600 habitantes. «Quién va a poner ahí diez puntos de Vinfopol si no es el alcalde. ¡Si es un pueblo de mierda tío! (...) Entonces, Aldea del Fresno hay que pararle», dice.