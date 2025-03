La Fundación Castilla y León rechaza organizar el plan de seguridad de Villalar, que queda comprometido

El Patronato de la Fundación de Castilla y León -antigua Fundación Villalar- ha decidido que este organismo no se encargue de redactar y dirigir el ... plan de protección de la fiesta de Villalar. Lo ha hecho en los dos últimos años, 2023 y 2024, bajo la dirección de Juan Zapatero, a pesar de que la normativa dicta que esa responsabilidad recae en el promotor de las actividades, que esos dos años ha sido el Ayuntamiento de Villalar. De este modo, a un mes escaso de la festividad, compromete seriamente el desarrollo de los festejos propios del Día de Castilla y León.

«El presidente del Patronato, Carlos Pollán, ha propuesto al órgano de gobierno de la Fundación que no asuma la responsabilidad que entraña la redacción y la dirección del plan de autoprotección», ha explicado la Fundación en un comunicado. «La Fundación gastó en «la financiación de todos los medios y recursos necesarios para que las personas que acudan a Villalar el 23 de abril puedan hacerlo en las adecuadas condiciones de seguridad» en torno a «119.000 euros en 2023 y 126.000 en 2024», recalcan. Una partida que, en principio, no está descartada, ya que no se ha hablado de dinero en la reunión, según admite el director de la Fundación, Juan Zapatero.

Solo se trata, aclara, de asumir la responsabilidad de ese plan de protección. Especialmente porque es muy difícil para una entidad que no organiza las actividades hacerse cargo de las responsabilidades que puedan darse a lo largo del desarrollo de un programa que no ha diseñado. «Ante el hecho claro de que la Fundación no es la organizadora ni la convocante de los actos […] acordó que no debe asumir las competencias y responsabilidades que entraña promover y dirigir el plan de autoprotección», reitera la Fundación.

Una competencia que la Fundación pretende hacer recaer en el Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros, un municipio sin la capacidad de hacer frente a un reto organizativo de esa magnitud. Luis Alonso Laguna, que es vicepresidente segundo de la Fundación y alcalde del municipio, considera que todo se debe al deseo de Vox «desde el año 2022 de que esto desaparezca».

«Villalar no puede encargarse de esto porque no tiene capacidad económica ni humana. Otra cosa es si se plantea de un año para otro, porque ya tienes capacidad de maniobra. Lo que hay es una doble intención para que no se haga, ese es el objetivo», lamenta el alcalde.

Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social, ha pedido una intermediación del director de la Fundación, Juan Zapatero, con la Junta, el Ayuntamiento y la propia Fundación para intentar alcanzar algún acuerdo que permita la celebración de un programa de actividades el día de la comunidad y que alguien asuma la responsabilidad de ese plan director. Hay dos opciones. Una, que Junta o Fundación se hagan cargo del programa y del plan de seguridad. Y dos, que el Ayuntamiento organice las actividades y la Junta, ya que no la Fundación, asuma la responsabilidad de redactar y dirigir el plan de protección. «Iremos», anuncia Alonso Laguna, «porque el Ayuntamiento no puede organizarlo y si lo hace, debe ser con el tiempo suficiente, debemos intentar conciliar para sacarlo adelante este año», explica, aunque recela del escaso plazo disponible, apenas 32 días.

La Junta de Castilla y León, de momento, ha mantenido una aportación para celebrar una serie de actividades, sin que hasta el momento se conozca si se repetirá la experiencia del año pasado, con actos programados en todas las provincias. «Este año la Junta me ha llamado con la intención de colaborar, les he propuesto un programa de actuaciones y han dado una cantidad que no es suficiente para lo que se podía hacer. Nosotros no tenemos que hacerlo porque nunca lo hemos organizado, siempre ha sido la Fundación Villalar hasta 2022. En el 2023 ya dijeron que no, que solo hacían el plan de seguridad, que lo mantenían ellos, y es lo que han estado haciendo. Y con muchas dificultades y mucha desgana», acusa el alcalde de la localidad, Luis Alonso Laguna.

A la vista de la foto distribuida por el servicio de prensa de la Fundación Castilla y León, apenas ha habido representación en el Patronato. Según los estatutos, 19 personas tienen plaza fija en este organismo en representación de diferentes estamentos. En su momento decidieron ausentarse el PSOE, los sindicatos, la vicepresidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias y decayó Ciudadanos, al ser expulsado Francisco Igea del partido. A estas ausencias se han sumado este viernes las de UPL y los cuatro representantes institucionales que pertenecen al PP: Isabel Blanco (Junta de Castilla y León), Ángeles Armisén (Federación Regional de Municipios y Provincias), Francisco Vázquez (vicepresidente de las Cortes) y Mercedes Cófreces (por el grupo parlamentario popular).