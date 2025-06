Feijóo promete a Empresa Familiar «recuperar el valor del esfuerzo y reducir la burocracia»

El Norte Valladolid Viernes, 20 de junio 2025, 21:06 Comenta Compartir

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este viernes que aspira a «recuperar el valor del esfuerzo y de ir a trabajar» y prometió derogar tres leyes por cada nueva norma que se apruebe para reducir la burocracia que sufren las empresas en España.

Así lo trasladó durante su participación en la clausura del XI Congreso Regional de Empresa Familiar que se celebró en el hotel Castilla Termal Monasterio de Valbuena, en la provincia de Valladolid, donde criticó que el Gobierno «penalice el esfuerzo y criminalice la iniciativa privada», cuando «los incentivos tienen que dedicarse para los que crean riqueza».

Valoró así, en una intervención recogida por Ical, la necesidad de «cuidar la iniciativa privada y devolver el prestigio al esfuerzo» y animó por ello a las empresas a «crear riqueza» ya que «para repartirla, primero hay que crearla», tildando como «falaz» la idea que calificó de «perversa» que enfrenta al crecimiento económico de las empresas con el progreso social.

En su alocución, Feijóo también asumió que «España tiene que reducir la hiperregulación» y, en ese sentido, tras mostrarse partidario de «hacer una jornada más flexible, pero no imponerla», prometió reducir la burocracia derogando tres leyes «por cada nueva ley». De esta manera, el presidente del PP respondió a una de las seis peticiones realizadas durante la clausura por el presidente de Empresa Familiar de Castilla y León, Isidoro Alanís, que también pidió «fórmulas para atacar el falso absentismo», para «atraer talento» de otros países, fijarlo en el mundo rural y generar «más empresarios y menos funcionarios», además de reclamar que la barrera de los 50 empleados «deje de ser un lastre para poder crecer».

«Las empresas que cuenten con hasta 250 trabajadores tendrán los mismos trámites y obligaciones que las que tienen menos de 50»

Al respecto, Feijóo prometió reducir el absentismo injustificado en las empresas señalando que cuando fue presidente de la Xunta de Galicia, pasó del 10% al 4%, mientras que en España se ha pasado de las 480.000 personas que faltaban cada día al trabajo en 2018 a las 970.000 de 2024.

También apuntó que España «necesita migrantes, pero que vengan de forma regular y para cumplir las mismas leyes», y en cuanto a la formación y el asentamiento en el medio rural, señaló que las empresas tienen con él y Mañueco «dos aliados».

Por último, prometió aprobar en la ponencia política del Congreso Nacional del PP, que se celebra el primer fin de semana de julio, una medida con la que, si llegan al Gobierno, las empresas que cuenten con hasta 250 trabajadores tengan los mismos trámites, obligaciones y condiciones burocráticas que las que tienen menos de 50.

Todo ello desde una alabanza a la empresa familiar como compañía «real, que tiene raíces, que no se va ni se deslocaliza, que no especula, que se queda y en la que lo fundamental no es solo la cuenta de resultados, sino el número de trabajadores, que cobran la nómina a fin de mes».