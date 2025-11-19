El 44% de enfermeras y fisioterapeutas ha sufrido comentarios sexistas, según Satse

E. N. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:04 Comenta Compartir

El 44% de enfermeras y fisioterapeutas ha sufrido comentarios y/o chistes sexistas ofensivos; el 23% una invasión deliberada de su espacio personal y se han sentido menospreciadas, y el 17% un contacto físico no solicitado ni deseado. Son algunos de los resultados de una encuesta realizada por el Sindicato de Enfermería Satse a enfermeras y fisioterapeutas de Castilla y León durante los meses de octubre y noviembre, y que forma parte de la estrategia de información y sensibilización que, bajo el lema 'Sí que pasa…Es acoso', ha puesto en marcha en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Satse subraya que dos de las múltiples manifestaciones de la violencia contra las mujeres son el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Se trata de conductas, a menudo normalizadas o silenciadas, que muestran una desigualdad estructural y un ejercicio de poder de género, y que son las más frecuentes, ocultas e impunes en el ámbito laboral, apunta.

Esta realidad provoca conductas violentas y abusivas que agreden y perjudican especialmente a las mujeres y a colectivos profesionales mayoritariamente femeninos. «Las profesiones dedicadas al cuidado han sido históricamente estereotipadas y sexualizadas, lo cual se agrava por la cercanía física y la percepción errónea de que estamos 'al servicio' de otras personas», señala.

Según Satse, el sondeo realizado arroja datos muy preocupantes que hacen necesario continuar concienciando a profesionales, administraciones públicas, empresas privadas y a toda la sociedad para acabar con la violencia en el trabajo. Los principales resultados en Castilla y León son que un 44% de las personas encuestadas ha sufrido comentarios y/o chistes sexistas ofensivos en su presencia. Además, un 23% ha sufrido alguna invasión deliberada de su espacio personal y un 23,6% se ha sentido menospreciada o ha sufrido condescendencia.

Además, el 17% afirma haber sufrido contacto físico no solicitado ni deseado (una mano en la cintura, abrazos y/o tocamientos en los glúteos u otras zonas sensibles o íntimas…), y el 10% asegura haber experimentado intentos no deseados de tener una cita y/o proposiciones para tener actividad sexual a pesar de sus intentos de disuasión.

Otros datos son que el 34% dice que ha sido tratada de manera diferente por su sexo; al 27,5% le han contado historias o bromas sexuales que le resultaron ofensivas; el 24% ha sufrido miradas insinuantes e inapropiadas de carácter sexual; y al 18% les han intentado tocar o rozar, y a casi al 18% de las personas encuestadas han llamado su atención de forma sexual (silbidos, piropos ofensivos…).

Desconocimiento

La encuesta también concluye que el 47% asegura haber sufrido estas situaciones o similares entre dos y cinco veces, y en el caso del 21% de las encuestadas, más de diez veces a lo largo de su vida laboral. El 58% ha sufrido alguna de estas situaciones en los últimos tres años.

En el 84% de los casos no se pone en conocimiento del centro ni se denuncia. Las causas principales son el desconocimiento del procedimiento y derechos existentes (37%) y/o la falta de confianza en la eficacia del procedimiento (35%). El 68% de las enfermeras y fisioterapeutas encuestadas desconoce si existe un protocolo de actuación frente el acoso sexual y por razón de sexo al que acogerse, y solo el 13% afirma haber recibido información y/o haber tenido la posibilidad de formarse al respecto.

Ante esta realidad, Satse reclama que se promuevan condiciones laborales que prevengan el acoso sexual y por razón de sexo a través del cumplimiento exigente de los planes de igualdad y protocolos que buscan su prevención, detección temprana, denuncia y apoyo y asesoramiento a las víctimas.

También demanda medidas preventivas que promocionen una cultura de «tolerancia cero al acoso» mediante la difusión e información del procedimiento existente, así como formación obligatoria para todo el personal y campañas de sensibilización permanentes. Otras demandas de Satse son la inclusión de estos acosos en las evaluaciones de riesgos laborales como riesgo psicosocial; la protección integral a las víctimas frente a represalias y su acceso a apoyo psicológico y a la asesoría jurídica por si sus derechos laborales se han visto afectados, y la implementación de todas las actuaciones necesarias para restituir su salud psicológica y física.