Jaqueline Cataño en el bar Macondo de Zamora, que gestiona junto a una amiga. Mariam Montesinos

Jacqueline Cataño, autónoma

«No encontraba trabajo, así que decidí emprender con una amiga»

La propietaria del bar Macondo de Zamora reconoce más dificultades en los trámites «por ser extranjera»

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Martes, 26 de agosto 2025, 07:15

Jacqueline Cataño tiene 35 años y se estrenó como autónoma hace siete meses. «Todavía estoy aprendiendo», confiesa. Llegó hace un lustro a España huyendo de ... la guerra en su Colombia natal –«el conflicto armado me quitó a mis padres», relata con tristeza– y se quedó en Zamora por amor tras conocer al que hoy es su esposo. Trabajadora de la hostelería desde el principio, al igual que una amiga de la misma nacionalidad con la que comparte vivienda, reconoce que dio el paso forzada por las circunstancias. «Ella estaba embarazada (ha dado a luz recientemente) y yo no encontraba trabajo, así que decidimos emprender», explica.

