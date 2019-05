El Monasterio de Piedra: un plan fantástico para familias con niños (ojo) que no necesiten carrito

Son más de tres horas de trayecto, pero recorrer los 281 kilómetros que separan Valladolid de Nuévalos (Aranda de Duero-Burgos de Osma-Almazán) realmente merece la pena. En esta localidad zaragozana, entre las abruptas sierras del Sistema Ibérico, está enclavado el Jardín Histórico del Monasterio de Piedra, un parque de ensueño perfecto para pasar un día en familia.

Declarado paisaje pintoresco en 1945, el enclave está considerado como uno de los ecosistemas de mayor riqueza biológica de la Península Ibérica. Cascadas, bosques, lagos, grutas y rocas calizas de formas imposibles se conjugan durante un recorrido de dos horas y media (unos cinco kilómetros) apto para niños que no necesiten carrito o para familias con bebés porteados.

Porque para disfrutar plenamente de las maravillas que ofrece este vergel alimentado por el Río Piedra es recomendable hacer el itinerario completo y con sillita no es viable debido a los numerosos escalones, desniveles y grutas del itinerario. Por eso, no es buena idea (aunque los menores de cuatro años no paguen entrada) acudir con pequeños que están comenzado a caminar o con niños que se cansan con facilidad.

Infografía del recorrido del Monasterio de Piedra.

Para el resto, será una experiencia inolvidable. Nada más pasar el torno de entrada, la primera sorpresa. Todos los niños tendrán la oportunidad de ponerse un guante de cetrero para que un búho real de dimensiones considerables se pose durante unos segundos (el tiempo necesario para que un trabajador del parque tire un par de fotos) en su antebrazo.

La instantánea se podrá recoger a la salida con librito explicativo incluido previo pago de diez euros. Un recuerdo precioso, pero un sablazo en toda regla, teniendo en cuenta que la entrada del día completo al complejo –que incluye una visita guiada de 35 minutos al edificio del monasterio del siglo XII (muy recomendable) y al museo del chocolate (totalmente prescindible)– es de 16 euros para los adultos y de 11 euros para niños y jubilados.

Olvidado el tapón recaudatorio y salvando una cuesta abajo bastante empinada solo queda disfrutar durante el tiempo que nos plazca (hasta el 27 de octubre el horario es de 9:00 a 20:00 horas) de un espectáculo natural que sobrepasa las expectativas de todos los visitantes. Solo dos consejos: no hay que dejarse arrastrar por el ritmo de turistas y es imprescindible entrar en la gruta Iris que, aunque algo agobiante, es de lo mejor del parque.