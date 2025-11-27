Empresa Familiar distingue al Grupo Alibérico, al Centro del Cáncer de Salamanca y a El Norte de Castilla La asociación EFCL celebra la excelencia empresarial, científica y periodística con un reconocimiento a la familia González-Armero

La XXIII edición del premio EFCL Antonio Pérez, concedido por Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL), ha reunido en la tarde de este jueves a representantes del ámbito empresarial, investigador y mediático en el Hotel AC Palacio Santa Ana, para reconocer a la familia González-Armero, al frente del Grupo Alibérico. Además del galardón principal, la ceremonia ha incluido la entrega del XI Premio Academia, concedido al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, y del XI Premio Comunica, otorgado a El Norte de Castilla.

En declaraciones previas al acto, el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha reivindicado el «compromiso» del ejecutivo autonómico con las empresas familiares, ya que asegura que «el 90% de las empresas en Castilla y León tienen un carácter familiar y representan el 80% del PIB en la comunidad». «Sus iniciativas en términos de financiación, de innovación, de desarrollo industrial, de emprendimiento, es lo que hace avanzar a nuestra comunidad autónoma», ha manifestado Fernández Carriedo.

Por otro lado, el presidente de Global Exchange Group, Isidro J. Alanís, ha destacado al inicio del acto que el galardón de Familia Empresaria, entregado a Clemente González Soler, reconoce a «un referente del mundo empresarial, no solo en Castilla y León, sino en España e incluso internacionalmente». Además, ha subrayado que su trayectoria de más de tres décadas representa «un ejemplo y un modelo de lo que es un empresario», a la par que ha recordado que inició su proyecto a los 46 años, demostrando de esta manera que «nunca es tarde para empezar». Alanís, además, ha puesto en valor la continuidad generacional del grupo, señalando que la familia «ya está plenamente incorporada en el relevo».

Visiblemente emocionado, Clemente González, presidente del Grupo Alibérico, ha manifestado al recoger el premio que se le ha otorgado que es «un honor, orgullo y satisfacción» recibir este galardón. También ha hecho referencia a su esposa, María José, de quien ha asegurado que es «el corazón de la compañía» y al resto de su familia, a la par que ha recordado que, cuando en 1996 levantaron su primera fábrica, el lugar «no tenía paredes» porque «no tenían dinero para hacerlas». Para concluir, ha atribuido el «éxito» del negocio a todos los profesionales que forman parte de Alibérico.

Respecto al Premio Comunica, el presidente de Global Exchange Group resaltó el mérito de El Norte de Castilla como «el periódico más antiguo de España», al que ha descrito como «un referente en la Comunidad». Ha recordado que su trayectoria se remonta hasta el año 1854 y que es «muy difícil sobrevivir» a una historia «tan extensa» manteniendo su papel informativo y vínculo con la ciudadanía. Por ello, consideró «un privilegio» poder reconocer al diario.

Al recoger el premio, el director de El Norte de Castilla, Ángel Ortiz, ha agradecido el reconocimiento y ha destacado el valor que tiene la cabecera para Empresa Familiar, ya que asegura que es «la que mejor los conoce y valora». Así ha recordado que el periódico, con 171 años de historia y líder de audiencia en Castilla y León, ha contado «miles de historias empresariales, mayormente familiares». Así, también ha defendido un periodismo «independiente, juicioso, ético, crítico y riguroso», y reivindicó su carácter «imprescindible» para la democracia, evocando incluso a sus inicios profesionales en Navarra, cuando la prensa se ejercía «bajo la amenaza del terrorismo».

En cuanto al Premio Academia, Alanís ha subrayado la importancia del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, al que ha definido como el «más presagioso que hay en España». Asimismo, ha destacado el honor que supone para Castilla y León contar con una institución de referencia internacional en la lucha contra una enfermedad que clasificó como «una lacra del siglo XXI».

El director del Centro de Investigación, Xosé Bustelo, ha recordado al recoger el galardón los inicios del centro, «cuando 21 investigadores compartían el sueño de demostrar que era posible crear un instituto monográfico de calidad, capaz de atraer talento nacional y extranjero y de formar nuevas generaciones de profesionales en oncología». 25 años después, aquel proyecto se ha convertido en un grupo de 26 investigadores y más de 300 profesionales, además de haber dado lugar a 7 empresas surgidas del propio centro. Bustelo ha subrayado que, aunque la ciencia y la empresa familiar pertenezcan «a ámbitos distintos, comparten un mismo motor: la convicción de que las ideas pueden generar progreso, empleo de calidad y desarrollo para Castilla y León».

