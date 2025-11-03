Dos de cada tres entidades de la comunidad rinden cuentas dentro del plazo legal El Consejo de Cuentas constata incremento en el cumplimiento del 6,4% con respecto al año anterior

El Norte Valladolid Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:42 Comenta Compartir

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, señaló que el 66,6% de las entidades de la comunidad cumplieron la rendición de cuentas dentro del plazo legalmente establecido (hasta 31 de octubre) correspondiente al ejercicio 2024. Es decir, 3.157 de las 4.741, lo que representa una mejora de 6,4 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior, informa Ical.

Amilivia apuntó que se encadenan así dos ejercicios de mejoras consecutivas, después del incremento de 7,8 puntos experimentado el año anterior. Por provincias, el porcentaje de rendición oscila entre el 76,7% registrado en la provincia de Soria y el 57,7% de la provincia de Burgos. De igual manera, por tipo de entidad, los ayuntamientos registran un 71,7%, con una mejora de 0,6 puntos y las entidades locales menores alcanzan el 63,4%, con 13,1 puntos de mejora.

Datos que trasladó ayer por la tarde Amilivia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, en su comparecencia para la presentación de dos informes sobre el sector público local, correspondientes a la provincia de León: el análisis del nivel de prestación y asistencia de la Diputación de León y del Consejo Comarcal de El Bierzo a los pequeños municipios en la etapa 2019-2022.

De esa forma, apuntó que, dentro del plazo, no han rendido las diputaciones de León y de Zamora, mientras que en ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, faltan por rendir Ponferrada, San Andrés del Rabanedo (León), Segovia y Medina del Campo (Valladolid). En la provincia de León, el porcentaje de rendición en plazo alcanza el 67,3%, lo que representa una mejora interanual de 14,8 puntos porcentuales, respecto al 52,5% registrado el año anterior. En ayuntamientos, la provincia de León alcanza un 70,1%, con 5,2 puntos de mejora, dijo Amilivia, al calificar estos datos de rendición como «realmente notables».

Temas

Medina del Campo