Desarticulado un grupo criminal que robó cobre de instalaciones de Burgos, Soria y Valladolid A los 18 investigados se les atribuye 36 robos por valor de 1,7 millones de euros

Agentes de la Guardia Civil desarticularon un grupo criminal al que se le atribuye el robo de cobre en Burgos, Soria y Valladolid. En concreto, los presuntos autores del robo llegaron a sustraer 65.000 metros de cable en instalaciones de Badajoz, Cáceres, Murcia y las tres provincias de Castilla y León.

La operación denominada 'Ibidem' atribuye 36 robos de cobre en tres comunidades autónomas por un valor de 1,7 millones de euros. En total están investigadas 18 personas y se recuperaron unas doce toneladas del metal robado. También, fueron detenidos e investigados los responsables de tres chatarrerías madrileñas como supuestos autores de un delito de receptación del material sustraído.

El grupo se dedicaba a la sustracción de cable de cobre perteneciente a instalaciones fotovoltaicas, bodegas, almazaras, molinos, aserraderos y otras fábricas agroalimentarias. Llegaron a cometer casi una veintena de robos en menos de 15 días. En la primera fase de la investigación se descubrió que el grupo se dividía en dos células. Se desplazaban en furgonetas propias o de alquiler desde Madrid hasta los municipios donde cometían estos hechos delictivos. Una vez cometían el robo, transportaban y entregaban el cable sustraído a diferentes chatarrerías de la Comunidad de Madrid.El pasado mes de agosto, durante la segunda fase de la operación, se interceptó una de las furgonetas que usaban para la comisión de los delitos. La Guardia Civil encontró en su interior 3.800 kg de cable de cobre que acababan de sustraer de la fotovoltaica del municipio de Alange (Badajoz). Vehículo que abandonaron al ser sorprendidos por los agentes. De igual forma, en Torremocha (Cáceres) abandonaron otros 3.000 kg de cable.

Este pasado mes de octubre, durante la tercera fase de la operación, se ha detenido e investigado a 18 personas. Entre ellos se encuentran los encargados de las chatarrerías que recibían el material sustraído. En estas instalaciones se han intervenido más de cinco toneladas de cable de cobre.

Además, también se les implica en supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, robo y uso de vehículo, usurpación del estado civil y receptación. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de Don Benito.