Sala del Centro Coordinador de Emergencias 112. J. C. Castillo

Castilla y León

Carne y rebozados para vegetarianos e intolerantes al gluten en el cáterin del Centro de Emergencias Sanitarias

UGT denuncia la «mala praxis» de la empresa contratada por la Junta tras criticar los trabajadores que los menús «no se adaptan a sus necesidades» ni contemplan las alergias

E. N.

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:42

La Federación de Servicios Públicos de UGT en Valladolid denunció este martes «la mala praxis» del catering que reciben los trabajadores del Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias, que desde 2019 cuenta con «graves deficiencias» por parte de la empresa Vitarest, que abastece a los empleados, según un comunicado recogido por Ical.

Las últimas quejas de este servicios externalizado se refieren a menús que «no se adaptan a sus necesidades». Cabe tener en cuenta que algunos trabajadores son intolerantes al gluten, otros vegetarianos, otros cuentan con algún tipo de alergia alimentaria de consideración... y que los menús «deben adaptarse» a ello. Sin embargo, UGT señala que los intolerantes al gluten han recibido comida con rebozados o en mal estado, y los vegetarianos algunos bocadillos que contenían carne y manteca de cerdo.

Dado que el problema es «cíclico y deja en entredicho la profesionalidad de la empresa contratada», los trabajadores se han propuesto «hacer público su descontento, ya que ninguno de ellos puede recurrir a otro servicio durante su desempeño laboral y, por tanto, exigen una solución definitiva a la gerencia de sanidad que les garantice una alimentación adecuada y adaptada a sus necesidades».

