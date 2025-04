«Orgulloso de lo conseguido, pero con los pies en el suelo por el camino que queda»

Susana Gutiérrez Jueves, 3 de abril 2025, 23:39 Comenta Compartir

Cuenta con más de 5.000 clientes registrados, ha superado el millón y medio de primas gestionadas y trabaja con una plantilla de 75 personas. La firma palentina Roams pone a disposición del cliente un gestor personal que revisa las facturas y compara precios y prestaciones en diferentes servicios. Desde telefonía, hipotecas, seguros, energías, alarmas, etc. Una idea de negocio puesta en marcha por Eduardo Delgado, que ha sabido adaptarse a las necesidades del mercado hasta llegar a la fórmula actual. Por todos esos méritos, Delgado ha recibido el Premio Castilla y León Emprende 2025 en categoría de Espíritu Emprendedor. La firma palentina ha apostado por una fórmula única con la que ha experimentado un crecimiento muy importante y con grandes expectativas de futuro. «Un gestor personal te hace el trámite con tu telefonía, tu seguro, tu préstamo tus alarmas… Puedes revisar las facturas, subir la velocidad de la fibra. Lo atendemos nosotros, en nuestra correduría, nuestras compañías de teléfono, o el bróker comercial. Ese gestor, que no cambiará nunca, siempre será el mismo, será el punto de referencia y resolverá cualquier cosa que necesite el cliente», detalla Eduardo Delgado.

En esta línea, desvela que su plan a tres años es conseguir crecer hasta los 250 empleados. «Estamos muy orgullosos de lo conseguido, con los pies en el suelo porque sabemos que nos queda gran camino que recorrer, pero que es muy bonito porque ayudamos a personas que valoran el servicio», confiesa. Al respecto, precisa que su público objetivo suele dividirse en dos perfiles: «Tenemos personas muy ocupadas de 30 a 50 años, que por tiempos de trabajo y familia, no tienen espacio para resolver estos asuntos. Luego está la generación senior o 'silver' que buscan que les des todo hecho, no quieren meter la tarjeta en cualquier formulario de internet, quieren un trato cercano y humano», indica.

Únicos

El emprendedor incide en que «no hay nadie en nuestro sector que piense en la fórmula que nosotros hacemos». Desvela que se ha puesto como meta que, antes de 2027, el servicio lo utilicen más de cien mil clientes con el reto de convertirse en una compañía de referencia en el mercado nacional en todos los servicios esenciales.

El modelo de Roams ha variado mucho desde que la idea diera sus primeros pasos y se ha reconvertido en varias ocasiones para adaptarse a los tiempos, necesidades y demandas de los clientes. Eduardo cuenta una anécdota de la juventud que fue la que creó el germen de lo que hoy es una apuesta de éxito. Era el verano de 2007, acababa de terminar el primer curso de la carrera de Derecho y había recibido una beca para estudiar segundo en Boston. «Trabajé ese verano para ganar dinero en una compañía telefónica de atención al público. Cuando estoy en Boston me llama una comercial de esa compañía que se había disparado mi factura, en más de 2.000 euros, y, o pagaba o me cortaban el servicio. En ese momento me dio igual, di orden de devolver la factura y al regresar a España me llegó una reclamación que metí en el cajón del olvido», narra haciendo memoria de aquellos años. Prosigue, relatando que el problema llegó un año después cuando «me di cuenta de que estaba en un fichero de insolvencia patrimonial, era moroso y no podía tener ni tarjeta, ni pedir préstamos». De forma paralela, había seguido trabajando los veranos en la misma compañía de la que era deudor. «Poco a poco, había ido aprendiendo sobre el sector, cuando llegó el problema dije esto es más serio. Fui a oficinas del consumidor, a asociaciones de consumo, no encontré la solución. Al final , di con un área dentro del Ministerio de Telecomunicaciones, donde reclamé y se demostró que era una factura errónea», indica.

Según recuerda, tomó constancia de que «nadie se preocupa por lo que necesita una persona, te dan de alta servicios que no has demandado y ahí empieza el problema de las telecomunicaciones». Algo que le llevó a preguntarse: «qué pasa si yo escucho a los clientes que vienen, y qué pasó, que lo empecé a hacer y se vendía mucho más».

Después de esos veranos de atención al público en una compañía telefónica, terminó Derecho, y llegó su trabajo en un despacho y un departamento mercantil. «La profesión no iba conmigo y empezó a venir a mi cabeza la idea de crear una solución para los problemas que sufrían tantas personas con temas de telefonía y que yo había vivido. Quería encontrar algo por mí mismo, el gen recesivo que tenemos los emprendedores estaba ahí», se sincera.

Ganador

Tras ser seleccionado por la aceleradora de una entidad bancaria, resultó ganador y allí empezó lo que hoy es Roams. «Me mandaron a Silicom Valley, y al volver construí una sociedad limitada y creé un negocio que, en una fase inicial, era algo similar a lo que hacemos hoy pero sin nada digital», rememora. De esa manera, Eduardo se sentaba con los clientes que tenían problemas en una labor en la que tuvo «bastante éxito, avanzaba normal pero yo quería digitalizar el negocio y aposté por un modelo, a través de una aplicación, que en 2015 y 2016 fue un bombazo sectorial».

Se tradujo en un éxito de usuarios con 380.000 descargas, pero el negocio no terminaba de funcionar. Apostó por cerrar la App en 2017 para crear un comparador web que se posicionó bien. Pasó en tres años de facturar cero a un millón de euros e internacionalizar a Reino Unido, México y Colombia. «Fue muy rápido, pero llegó la covid y lo paralizó, cerró el mercado de las portabilidades, nos quedamos con una facturación de cero euros. Ahí tomamos otra decisión: diversificar la compañía y aprovechar la herramienta de comparativa de teléfonos móviles e internet para empezar a comparar hipotecas, préstamos, cuentas, tarjetas, seguros, depósitos, energía, alarmas. Nos salió bien, crecimos de nuevo, pero vimos que teníamos un techo, dependíamos siempre de otras compañías», afirma Eduardo para contar el último salto de negocio, optando por el gestor personal y desarrollando sus propios servicios.

Un premio «inesperado» y un revulsivo que «inspira» para seguir adelante Eduardo Delgado confiesa que recibir el Premio Castilla y León Emprende 2025 en categoría de Espíritu Emprendedor le ha generado «asombro», al ser algo «inesperado totalmente». En cualquier caso, considera que «después de todo el esfuerzo y dedicación que exige, viendo lo mucho que cuesta hacer crecer una compañía y duplicar la plantilla en cuestión de cuatro meses y todo el esfuerzo que supone, el recibir un reconocimiento de este tipo me inspira, me hace confiar que merece la pena seguir». En el horizonte, todavía tiene muchos sueños de futuro. «Me gustaría tener 5.000 gestores comerciales que puedan ayudar a millones de personas. También llegar a algún otro país del mundo de habla no española, me gustaría replicar Roams en otros mercados».