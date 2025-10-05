El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, visita el Espacio CyL Digital de Valladolid Rubén Cacho/Ical

Cyl Digital ofrece 316 actividades formativas gratuitas en octubre

Los talleres están destinados a personas mayores, familias, autónomos o desempleados

Valladolid

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:40

El Programa Cyl Digital ofrecerá a lo largo del mes de octubre 316 actividades formativas gratuitas para ciudadanos de todas las edades y perfiles, con el objetivo de reducir la brecha digital y garantizar el acceso equitativo a las competencias tecnológicas. El 50% de los cursos se desarrollarán en el medio rural, gracias a la red de 335 Centros Rurales Asociados, mientras que el resto de las acciones se impartirán en los Espacios CyL Digital de las capitales de provincia, donde se responde a la creciente demanda urbana. La formación online complementa esta oferta con 35 cursos a través de la plataforma, adaptándose a las necesidades y horarios de cada persona.

Desde la Junta señalaron que la programación incluye actividades para personas mayores que desean manejar su móvil con confianza, autónomos y emprendedores que buscan herramientas digitales para su actividad profesional, y desempleados y familias interesadas en reforzar sus habilidades tecnológicas. Además, continúa operativo el servicio TuCertiCyL, que permite acreditar oficialmente competencias digitales, con 25 pruebas de certificación en octubre (13 básicas y 12 intermedias), válidas tanto para el mercado laboral como para el desarrollo personal.

El programa incluye cinco aulas móviles, que convierten cualquier lugar de la Comunidad en un espacio tecnológico en minutos, al acercar la formación allí donde más se necesita. Los talleres 'Demo Days' presentan nuevas temáticas, como ciberseguridad para pymes, inteligencia artificial aplicada y trabajo colaborativo online, con sesiones prácticas de dos horas que permiten adquirir competencias útiles de manera rápida y directa.

