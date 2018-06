Las Cortes no localizan a cuatro expresidentes de cajas que deben comparecer (Arriba Izquierda) Santos LLamas, (arriba derecha) Agustín González, (abajo izquierda) José María Arribas, (abajo derecha) Victorino González. Figuran Santos Llamas (Caja España), Agustín González (Caja Ávila), José María Arribas (Caja Burgos) y Victorino González (Caja España) EL NORTE Valladolid Viernes, 15 junio 2018, 18:22

Las Cortes de Castilla y León no han podido localizar a cuatro expresidentes de cajas de ahorros de la comunidad que están llamados a comparecer en la comisión de investigación que analiza su funcionamiento y a la que acudirá el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el 19 de julio.

Fuentes de la comisión han informado a EFE de que los letrados de la Cámara han comunicado este viernes que les ha sido imposible localizar un contacto de estos exdirectivos, entre quienes figuran Santos Llamas (Caja España), Agustín González (Caja Ávila), José María Arribas (Caja Burgos) y Victorino González (Caja España).

Inicialmente tampoco había sido posible comunicar la citación al que fuera presidente del Banco CEISS -surgido de Caja España y Caja Duero-, Evaristo del Canto, aunque a primera hora de la tarde fue localizado y convocado a comparecer, según han explicado las mismas fuentes.

El procedimiento para comunicar a los llamados a declarar que deben hacerlo no está reglado y son los letrados quienes asumen la iniciativa para localizarles, aunque al parecer en estos casos no han recibido una contestación satisfactoria de las fundaciones vinculadas a las cajas, donde les han manifestado que, o bien carecen del contacto, o bien no pueden facilitarlo, apelando a la protección de datos personales.

El presidente de la comisión, Manuel Mitadiel (Ciudadanos), ha declarado tras la reunión que le da «que pensar que gente tan relevante en sus provincias sea difícil de localizar».

Aunque ha apelado a la «prudencia» para conocer caso por caso, Mitadiel ha aventurado que «no tienen la más mínima intención de comparecer y no quieren ser citados».

Lo que sí ha acordado este viernes la comisión es que las comparecencias se prolongarán durante las tres primeras semanas de julio, entre ellas la del presidente de la comunidad y el exdirigente del PSOE de Castilla y León Óscar López, que en principio lo harán el 19 de julio.

Ambos fueron dos de los principales defensores de la necesidad de avanzar en la unión de las seis cajas de ahorros de la comunidad, en lo que los expertos denominaban 'fusión fría' o 'SIP', que les permitía ganar tamaño en un contexto en el que el Banco de España estaba recomendando esta vía para superar la crisis financiera.

Para el presidente de la comisión de investigación las comparecencias pendientes son «lo más importante» de la ronda abierta ya hace meses con expertos del sector y que, poco a poco, ha ido avanzando hasta comenzar hace unas semanas a escuchar a algunos de los directores generales.

«Los que quedan son los más relevantes porque son los que gestionaron y deberían dar explicaciones» sobre la desaparición de las propias entidades, integradas ahora en bancos, y sobre la pérdida de patrimonio experimentado en los últimos años de existencia por diversos motivos.

Además de Juan Vicente Herrera y Óscar López comparecerán en julio, en fechas aún por confirmar, los exdirigentes de UGT, Agustín Prieto, y de CCOO, Ángel Hernández; y los de la patronal CECALE Félix Torquemada y Jesús Terciado; además de representantes de asociaciones de afectados por las participaciones preferentes y de asociaciones de consumidores.