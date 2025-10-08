Las Cortes de Castilla y León reprueban a la ministra Redondo con la oposición de PSOE y Podemos La iniciativa presentada por el PP solicita su «cese inmediato» por los fallos de las pulseras antimaltrato

Las Cortes de Castilla y León reprobaron hoy la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras solicitar su cese «inmediato» por los «graves fallos» en el sistema Cometa encargado de las pulseras antimaltrato, que han provocado un número «elevado» de sobreseimientos y absoluciones de agresiones. Todos los grupos parlamentarios votaron a favor de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Partido Popular y solo contó con la oposición de PSOE y Podemos. El texto también insta a la Junta dirigirse al Gobierno de España para que facilite información detallada sobre las características técnicas y certificaciones de los dispositivos en uso, las medidas adoptadas para evitar fallos y conocer el número de víctimas afectadas en la Comunidad y adoptar las acciones necesarias para solventar «cuanto antes» los graves perjuicios causados a las mujeres maltratadas.

La procuradora del PP, Inmaculada Ranedo, aseguró que la dignidad de las mujeres, ya sean víctimas de violencia de género y sexual o trata, es «innegociable», que requieren ser protegidas. Y eso ocurre con un Gobierno de España que, desde hace siete años, se define como el más feminista pero que ha tomado decisiones que han afectado y perjudicado a las mujeres, al «atacar» su dignidad, su libertad y su seguridad. «Los escándalos del Ejecutivo central son el reflejo de una profunda hipocresía», sentenció. No en vano, recordó las decisiones «extraordinariamente perjudiciales» para las mujeres como los escándalos sexuales del PSOE, los negocios de las saunas y prostíbulos propiedad de la familia de Begoña Gómez, mujer del Presidente del Gobierno; el caso de Francisco Salazar, denunciado por acosar sexualmente desde el Palacio de la Moncloa y desde Ferraz a compañeras de trabajo y a periodistas; los casos de Tito Berni y los ERE de Andalucía o el caso Koldo y las «vergonzosas» grabaciones entre el ministro Ábalos y su asesor.

La 'popular' lamentó que con la nueva ministra de Igualdad «apenas» ha habido avances en materia de lucha contra la violencia de género ni ha supuesto ningún cambio. En este sentido, citó los escándalos de la directora general de las Mujeres, cuando tuvo que dimitir por hacer negocios con los puntos violeta. «El PP defiende la igualdad y está en contra de la violencia de género y el PSOE solo desprotege a las mujeres», añadió, sin olvidar que la Ley del 'solo sí es sí' ha sido «nefasta». De ahí que la PNL reclamó transparencia a los datos sobre excarcelaciones y reducciones de condena sobre la ley orgánica.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, atacó al PP al señalar que no les importa la lucha contra la violencia que sufren las mujeres, tras comprobar que no han abordado el tema con «respeto», sino que solo buscan «instrumentalizarla» para desgastar al Gobierno de España y sacar su propio beneficio. «Es una bajeza moral utilizar las víctimas y debería darles vergüenza», subrayó.

Gómez señaló que una víctima necesita seguridad y certeza y los 'populares' son han «aterrorizado con bulos y mentiras» a las mujeres. No en vano, precisó que las víctimas han estado protegidas y el sistema Cometa forma parte de un completo entramado de protección, además de recordar que la ministra ha pedido disculpas y ha mostrado empatía. «Somos los primeros que condenamos la prostitución, la tolerancia cero y los comentarios sexistas», manifestó, además de recordar que el PP se opuso al cierre de los prostíbulos en la legislatura pasada. Antes de concluir, pidió al PP que «ataque» a la bancada socialista pero deje «en paz» a las víctimas de violencia de género.

Por su parte, Fátima Pinacho, de Vox, subrayó que la protección de las mujeres es una obligación prioritaria del Estado pero que el autodenominado Gobierno más feminista de la historia ha dejado desprotegidas a las víctimas, tanto con la Ley del 'sólo sí es sí' y, ahora, con los fallos de las pulseras anti-maltrato, por lo que la ministra Redondo aún no ha dimitido. «El Ejecutivo de Sánchez lecciones de feminismos y dice que hay que creer a las víctimas salvo cuando denuncian las negligencias del Gobierno, que era algo que conocían tres ministros y ninguno hizo nada», expuso. Fue entonces cuando hablo de los millones que se malgastan en los Puntos Violeta, prostitutas, campañas ideológicas y la macro estructura de un ministerio. «Es la mafia criminal que nos gobiernan», sentenció.

Pese a apoyar la PNL del Partido Popular, cargó contra el PP por «blanquear» el Ministerio de Igualdad, «compra» el marco ideológico ideológico de la izquierda al renovar el Pacto de Estado contra la Violencia Contra la Mujeres y negociar la reforma de la Ley contra la Violencia de Género. Frente a eso, destacó que Vox pide las penas más duras para los agresores y violadores y «billetes de vuelta» para los inmigrantes condenados por los delitos de libertad sexual.

Juan Antonio Palomar, del grupo UPL-Soria Ya!, reconoció que la proposición parte de un fallo «muy grave» y que, incluso, la Fiscalía admite que estos errores pudieron generar algunos sobreseimientos o absoluciones de agresores. Es por ello que pidió la depuración de responsabilidades y el cese de la ministra de Igualdad por los hechos. Eso sí, lamentó que el PP pida dimisiones en Madrid pero miran «hacia otro lado» en Castilla y León, como ocurre con el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras arder más de 165.000 hectáreas en los incendios forestales el pasado verano. También, recordó los retrasos en el cribado de cáncer de mama en Andalucía, donde hay silencio por parte de los populares por que la consejera de Sanidad de esa comunidad es del PP. «Hay que mirarse en el espejo y asumir responsabilidades en todos los ámbitos y administraciones», añadió.

El procurador Francisco Igea criticó que el texto presentado por el PP mezcle los fallos de las pulseras anti-maltrato con la prostitución y los prostíbulos. «Tápense un poquito, señores del PP, por que el único cargo público condenado por gastarse dinero público fue del Partido Popular y era Javier Rodrigo de Santos», apuntó.

Por parte del Grupo Mixto, Pablo Fernández, calificó la PNL del PP una «auténtica vergüenza», porque solo meten votos en la urna de Vox. «El votante del PP tiene que estar alucinado con su huida a ultraderecha. Les invito a que reflexionen y dejen de hacer estas barbaridades, por que nada tienen que ver los EREs con las pulseras», afirmó.

Aseguró que las pulseras antimaltrato funcionan desde 2013, desde que se puso en marcha el sistema, y han permitido que no se haya matado a ninguna mujer que estaba protegida por este tipo de dispositivos. «Si ha habido fallos, que se subsanen pero no generen alarma con un método que ha demostrado que ha sido eficaz», afirmó.

Tensión tras el pleno

Durante el debate de esta PNL, hubo un momento de tensión entre Pablo Fernández y Pedro Antonio Heras, procurador del PP por Soria, después de que el dirigente morado le mandara callar por que «no está» para hablar sobre la violencia de género. »Señor de Soria, es usted especialista y la Vicky Rosell -magistrada y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género- de la violencia de género. Yo en este Parlamento, me lo tengo que tomar a risa«, espetó. Al final de la sesión, hubo una discusión verbal entre ambos ya que el 'popular' recriminó a Fernández por sus palabras.