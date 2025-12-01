Consigue con El Norte tu luz de emergencia geolocalizada

El Norte Valladolid Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:12 Comenta Compartir

A pocas semanas de que entre en vigor la obligatoriedad de llevar en el vehículo la baliza luminosa V-16 conectada, el próximo 1 de enero de 2026, la DGT recuerda a todos los conductores la necesidad de disponer de un dispositivo homologado para señalizar averías y accidentes en carretera. Este dispositivo sustituirá, definitivamente, a los triángulos de emergencia y tiene como objetivo reducir la siniestralidad y su obligatoriedad se recoge en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos.

Es fundamental recordar que cada año fallecen en España alrededor de 25 personas atropelladas en carretera que habían bajado del vehículo, muchos de ellos mientras intentaban señalizar una avería o colocar los triángulos. «La nueva normativa nace precisamente, para evitar estos riesgos y reducir la exposición del conductor al tráfico», insisten, sobre esta cuestión, desde la Dirección General de Tráfico. De hecho, en caso de tener que usarla, se enciende y se coloca desde el interior del coche en la parte más alta posible del vehículo, de modo que su visibilidad física sea mayor. En caso de que no se pueda colocar en el techo del vehículo, como es el caso de los autobuses y camiones, se puede colocar en la puerta del conductor.

El Norte de Castilla, con el objetivo de facilitar su adquisición a todos los lectores, ha lanzado una promoción por la que se puede adquirir esta baliza al precio de 38,50 euros, con un 20% de descuento para los suscriptores de Valladolid.

Esta baliza V16 lleva la última tecnología en seguridad vial, es un producto 100% homologado que cuenta con conexión V16IoT, conexión DGT 3.0 con servicio hasta abril del año 2038 por Telefónica Tech. Las compañías de telecomunicaciones no cobran adicionalmente por este servicio, ya que la normativa garantiza una conectividad mínima de 12 años incluida en el precio del citado dispositivo.

La baliza que ofrece El Norte es un elemento fácil de usar y efectiva, es tan sencillo como colocarla sin tener que salir del coche. Además, se puede guardar en cualquier lugar del vehículo y funciona con tres pilas AA fácilmente sustituibles (incluidas).

Esta baliza dispone, además, una App Web para comprobar tanto la conexión GPS, como el estado de las baterías y la calidad de la señal. Para ello, puede escanear el código QR que aparece en la base de la baliza o entrar en la web de www.dgt.geoluzv16.com. En la pantalla que se abre se introduce manualmente el número de IMEI que aparece al final de la base de la baliza y saldrá una nueva pantalla indicando dichos valores.

Para conseguir el dispositivo de El Norte de Castilla es preciso cumplimentar el cupón de reserva que aparece en el periódico y entregarlo en su punto de venta antes del domingo 7 de diciembre. Los suscriptores deben reservar a través del 983 449 172 antes del 9 de diciembre.