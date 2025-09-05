El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Urgente Ana Sierra, capitana de las Panteras: «Valladolid es tradición, pero también futuro, ilusión y mucho esfuerzo»
Alumnos y personal de un comedor escolar. Juan Marín

Confapacal: «La reducción horaria de junio y septiembre no tiene fundamento»

La Confederación de Federaciones de Ampas de Centros Públicos de Castilla y León pide al profesorado una «actitud crítica» hacia el uso de dispositivos móviles en las aulas

El Norte

Valladolid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:11

Ante el comienzo de un nuevo curso, la Confederación de Federaciones de Ampas de centros públicos de Castilla y León (Confapacal) advierte «una vez más» a la Consejería de Educación de que la reducción horaria de septiembre y junio «no tiene ningún fundamento pedagógico y que la difícil conciliación de las familias obliga a que los niños y niñas sigan en el colegio».

La organización que agrupa a las Ampas de centros públicos de la región lamenta que aunque la Consejería ha ofrecido una ayuda a esa conciliación poniendo monitores para la atención de 13 a 14 horas, «a día de hoy, nada de esto está organizado ni establecido, no sabemos nada con firmeza;a ello hay que añadir que la normativa no establece que la misma reducción se produce de 16 a 15 horas para los usuarios de comedor, siendo excluidos de este apoyo».

Otra de las quejas alude al servicio de los comedores escolares, que Confapacal considera «espacios y tiempos educativos donde nuestros hijos deben alimentarse de manera sana. Seguimos comprobando cómo comen mal, escaso, con un sistema de línea fría que no cumple los mínimos de sostenibilidad y nutrición. Además, parece que se prorroga la contratación…es decir, seguimos sin mejorar las condiciones y las empresas tendrán el mismo presupuesto ante un mercado con subidas de precios. ¿Dónde creéis que va a repercutir esto?».

También reclaman una «actitud crítica» del profesorado hacia el uso de dispositivos móviles en las aulas. «No todo vale porque viene disfrazado de competencia digital, también aquí hay que cuidar si la 'modernidad' es eficaz».

