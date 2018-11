De Guillén a Chillida Actividades que no te puedes perder en Castilla y León ALFREDO GÓMEZ Jueves, 8 noviembre 2018, 11:18

Valladolid Actividades

La Capilla del MUSEO PATIO HERRERIANO DE VALLADOLID y la Sala 9, presentan desde el próximo lunes día 5 de noviembre, las exposiciones 'Lo profundo es el aire' y 'De CHILLIDA a GUILLÉN. Esta es la mano de tu amigo' en las que el escultor Eduardo Chillida, y el poeta Jorge Guillén, son los protagonistas con su esculturas, dibujos, xilografías y poemas. En la Capilla del Museo se presenta la escultura 'Lo profundo es el aire' un granito de 197 x 117 x 105 cm, realizado por el escultor vasco en 1987. El título hace referencia al escritor Jorge Guillén y revela la actitud del escultor hacia el espacio y el aire, que para él son materiales tan esenciales como la piedra o la madera. La obra de granito, combina un exterior natural toscamente tallado con un espacio interior arquitectónico sumamente pulido.

Saul Leiter

El Museo Patio Herreriano de Valladolid acoge una nueva exposición de Saul Leiter, el sorprendente precursor de la fotografía en color. Son 130 fotografías en color y blanco y negro, que muestra todas las facetas de Leiter, incluyendo sus fotografías más icónicas. Leiter fotografió las calles de Nueva York durante seis décadas desde una perspectiva intimista; con su particular uso del color consigue imágenes de un lirismo casi abstracto.

Lecturas necesarias. Antonio Machado

El Salon de Actos del MUSEO PATIO HERRERIANO DE VALLADOLID, presentará el jueves dia 8 de noviembre una nueva lectura del ciclo de 'LECTURAS NECESARIAS. Textos dramáticos leídos' que coordina, Eduardo Fernández Gijón. En esta ocasión serán fragmentos de 'Juan de Mairena' de Antonio Machado En 1936, en las proximidades de la Guerra Civil, Antonio Machado publica un libro en prosa: Juan de Mairena. Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo.

Marcos Ana

La exposición 'Hacia mis libres años', que rinde homenaje al poeta Marcos Ana, podrá verse en el Centro Cívico Esgueva de Valladolid (Calle del Amor de Dios, 20). La exposición, que se podrá visitar entre el 5 y el 15 de noviembre. La exposición, que hace un recorrido por la vida de Marcos Ana, recoge las peripecias vitales que le llevaron a la cárcel, a militar en el Partido Comunista y a entregar su vida a combatir el fascismo. También nos muestra su vertiente de poeta, de escritor comprometido con la libertad y de activista desde el exilio para denunciar la existencia de presos políticos durante el franquismo.

Luis Marigómez

La Fundación Segundo y Santiago Montes (calle Núñez de Arce, 9) acoge la presentación del libro 'Fronda', que presentará su autor Luis Marigómez, quien estará acompañado en el acto por Jorge Praga. Conjunto de hojas y ramas que forman espesura es una de las definiciones de fronda. Internarse en ella, intentar atravesarla a lo largo de los ciclos del tiempo es quizá el principal propósito de este poemario. Viernes, a partir de las 20:00 horas.

Librería Maxtor

La Librería Maxtor (calle Fray Luis de León, 20) acoge la presentación del libro 'Senderos de tinta y ceniza', que presentarán sus autores Paloma García y Jéremi Pirot. Jueves, 19:30 horas.

Dioni Arroyo

El escritor vallisoletano Dioni Arroyo estará invitado al HispaCon 2018, a celebrarse el sábado 9 de noviembre en la Casa del Libro de Valladolid. Le presentará Daína Chaviano, considerada una de las tres más grandes autoras de literatura fantástica del mundo en español. Su presentación es con motivo del lanzamiento de su nueva novela 'Cuando se extinga la luz', una distopía sobre un mundo dirigido por mujeres.

Benito Zambrano

Tres directores con estilos muy personales vienen dispuestos a 'rodar' su última película en directo con la colaboración del resto de improvisadores. El público será quien decida sobre qué tratan las películas y cual de ella llegará hasta el final. Creación improvisada, directores dando pautas en escena y publico guionista. «En esta ocasión contaremos con un invitado muy especial. El director de cine Benito Zambrano, que acaba de terminar de grabar su última película con Luis Tósar. Un honor para esta compañía contar con un creador de la talla de Benito». Viernes, a las 21:00 horas. Precio: 10 euros

Teatro. 'Desatadas'

La divertida y disparatada comedia 'Desatadas' escrita y dirigida por Félix Sabroso e interpretada por las actrices Paz Padilla, Esther Rivas y Rocío Marín llegará al Teatro Zorrilla los días 9, 10 y 11 de noviembre para hacernos pasar un buen rato. Es una comedia que se construye a partir de escenas independientes que poseen todas un fondo común, la mentira y la locura que tiñe todas las situaciones de la vida actual. La religión, el miedo a la soledad, el engaño en la pareja, la competitividad en el ámbito profesional, la crueldad familiar, el desamor y hasta la muerte o la locura.

Teatro. 'Salir de cuentas'

El jueves 8 de noviembre llegará al Teatro Zorrilla de Valladolid la comedia 'Salir de Cuentas a los 50' con Maite Redín, Patxi Pérez y Mila Espiga. Una comedia muy loca, en la que seguro nos sentiremos identificados con más de un personajes en algún momento. ¿Para cuándo un novio o una novia, para cuándo vivir juntos o casaros, para cuándo el niño o la niña, para cuándo el segundo, para cuándo la vasectomía... para cuándo...?

Casa de la India. Diwali

La Casa de la India en Valladolid recaudará fondos para los damnificados de la catástrofe natural sufrida en el estado de Kerala debido a las inundaciones el pasado mes de agosto, en las que millones de personas se han visto afectadas, con la celebración del año nuevo hindú el próximo sábado, 10 de noviembre. La institución proyectará la película 'Ottaal' ('La trampa') sobre Kerala en los cines Broadway para, posteriormente, celebrar en la Casa de la India de Diwali, año nuevo hindú, conocido como el festival de las luces. Las entradas para la película tendrán un coste de 4 euros y para la Fiesta Diwali de 10 euros (8 euros presentando la entrada de la película). El cien por cien de la recaudación de estas actividades se destinará al Kerala Chief Minister´s Relief Fund.

Tertulia flamenca

Fernando Pastor destaca que esta semana vuelven las tertulias flamencas al Teatro Cervantes (calle del Santuario, 22). Será el jueves día 8, a las 20:00. El tema: los estilos de ida y vuelta. La entrada es gratuita.

Good Rockin

El 4th GOOD ROCKIN VALLADOLID 2018. Uno de los festivales de Rock & Roll referentes en la zona. «Este año damos un pasito más y presentamos una lista de bandas con todo tipo de estilos desde Rock, R & B, Surf, que te harán disfrutar y pasar un fin de semana inolvidable en Valladolid. Desde ROCK & ROLL CLUB VALLADOLID, os invitamos a compartir con nosotros este gran fin de semana de rock & roll, complementado por otras actividades, una nueva edición del PINCHARAMA en el que oiremos diferentes propuestas de DJs. Además, tendremos como actividad principal el CONCURSO DE BAILE de Rock n Roll con grandes premios para los ganadores. Serán tres días de movimiento y diversión», señalan desde la organización.

Mucientes. Silberuis de Ura

El sábado 10 de noviembre, a las 19:00, en la sala del Aula-Museo Paco Díez (Mucientes-Valladolid), dentro el XII ciclo de Las 10 y Una Noches, recibiremos a un artista muy especial, al genuino Silberius de Ura, NEONYMUS, con el programa 'Viaje a lo Remoto'. La entrada cuesta 15 € e incluye la visita a nuestras dos colecciones de instrumentos musicales tradicionales entre las 17:30 y las 18:30 Información y reservas 639 150 779/649 807 506.

Castilla y León Música

Antonio Valseca indica que los primeros días de noviembre traen una agenda musical con gran calidad con conciertos como los de Viva Suecia (León), Niña Pastori (Salamanca) o Rufus T. Firefly (Zamora).

JUEVES

LEÓN – VIVA SUECIA + FEROE (Espacio Vías, 21:00h, 15€)

PONFERRADA (LEÓN) – FINO OYONARTE (Tararí, 21:30h, 8-10€)

VALLADOLID - WALTER TROUT (Porta Caeli, 21:00h, 18-22€)

VALLADOLID - SINFONITY (Teatro Carrión, 20:30h, 20-24€)

VIERNES

BEJAR (SALAMANCA) – ALV McMARTIN (Alquitara, 00:00h, gratuito)

BURGOS – TRIBUTO DIRE STRAITS (Hangar, 22:00h, 28-45€)

LEÓN – LOS BRAZOS (El Gran Café, 22:30h, 10-12€)

PALENCIA – LENDAKARIS MUERTOS (Nave La Cueva)

SALAMANCA - ANTÍLOPEZ (Music Factory, 22:00h. 13-16€)

SALAMANCA – IRATXO (Potemkim, 23:00h)

SALAMANCA – WILD WAY FESTIVAL, URBAN PIONEERS + INBLAUK + FREEBORN BROTHERS + ANNY BARSINKOVA (Caem, 22:00h, 12€)

SALAMANCA – HOLOCAUSTO CANIBAL + PESTIFER (Bunker, 21:00h, 7-10€)

VALLADOLID - THE EXCITEMENTES + THE WILD BEAT ROCKERS (Porta Caeli, 21:30h, 16-18€)

VALLADOLID - SINFONITY (Teatro Carrión, 20:30h, 20-24€)

ZAMORA - RUFUS T. FIREFLY (La Cueva del Jazz, 23:30h, 14-17€)

SÁBADO

BENAVENTE (ZAMORA) - LOS BRAZOS (Buda, 23:00h, 5-7€)

BURGOS – EDU SOTO (Hangar, 21:30h, 20€)

BURGOS – IRATXO (La Rua)

LEÓN – NADIA ÁLVAREZ (El Gran Café, 21:30h)

PONFERRADA (LEÓN) – LOS IÑIGOS (Tararí, 23:30h)

PONFERRADA (LEÓN) – BARBARIAN PROPHECIES + ROT OF SOULS (La Vaca, 21:00h, 5€)

SALAMANCA - SONS OF AGUIRRE (Music Factory, 21:30h, 10-12€)

SALAMANCA – NIÑA PASTORI (Sánchez Paraíso, 21:30h, 20-40€)

SALAMANCA – MORTAL MAZE (Bunker, 21:00h)

SEGOVIA – TRAPITXEOS + DESFILADERO DE MONJAS + ARRASTRANDO SIYONES (Bunker, 21:30h, gratuito)

VALLADOLID - ANTILOPEZ (Porta Caeli, 21:00h, 12-15€)

VALLADOLID - SINFONITY (Teatro Carrión, 20:30h, 20-24€)

VALLADOLID - LOS GAVILANES (Teatro Cervantes, 20:00h, 25€)

ZAMORA - TRIBUTO EXTREMODURO (La Cueva del Jazz, 23:30h, 8-10€)

Segovia Actividades

Miguel Ángel López destaca que las Jornadas de Música Contemporánea de Segovia enfrentan del viernes al domingo su segundo fin de semana. Esta vigésima sexta edición presenta el viernes 9 de noviembre, a las 20:30 en la Sala Ex.Presa 2 del centro de Creación de La Cárcel, la actuación de la pianista Noelia Rodiles con su concierto 'El efecto Rueda', en el que la asturiana rendirá un homenaje al compositor residente del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM ) Jesús Rueda, al interpretar tres de sus 'impromptus' y una de sus sonatas, intercaladas con las famosas 'Canciones sin palabras' de Mendelssohn, una obra de David del Puerto y el estreno de una nueva obra de Joan Magrané. Noelia Rodiles es profesora en el centro Superior Katarina Gurska y en el Conservatorio Superior de Música de Aragón.

El sábado, 10 de noviembre, las jornadas ofrecen la actuación, también en la Sala Ex.Presa 2 y a las 19:00, del Cuarteto Leonor y Daniel del Pino con su propuesta '¡García Abril cumple 85!', un monográfico casi completo compositor y músico Antón García Abril en esta cita que incluye una obra para piano solo, la 'Sonatina del Guadalquivir'; el CNDM vuelve a estar presente como institución que fomenta la nueva creación al otorgarle un encargo al compositor, docente y pianista donostiarra Gabriel Loidi, gran admirador de García Abril.

El domingo, 11 de noviembre, en el mismo escenario y también a las 19:00, actuará en las Jornadas el Coro de Cámara CAMtoras de la Comunidad de Madrid, con Myriam Ramírez al piano, Ana Fernández-Vega en la dirección y Eugenio Uñón en la percusión. El programa de este concierto titulado 'Vox Tronica' incluye obras de autores vinculados con el canto y la dirección coral y con culturas donde estas agrupaciones tienen un gran arraigo como los países nórdicos, países de herencia anglosajona o el norte de España. Estos compositores están creando una nueva literatura para los coros actuales donde algunas piezas se están convirtiendo en verdaderos clásicos como la 'Suite de Lorca' del finlandés Rautavaara o el famosísimo 'Ceremony of Carols' del británico Benjamin Britten.

Festival de Otoño

Otro lugar para la música será el domingo 11, a las 13:00, la Casa de las Flores del conjunto del Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, donde tendrá lugar el tercer concierto del X Festival de Otoño que organiza Patrimonio Nacional, con entrada libre hasta completar el aforo. Este concierto corresponde al pianista Matteo Giuliani, con un programa que incluye obras de Haydn, 'Sonata para piano número 7 en si menor'; Edvard Grieg, 'Balada para piano en sol menor, op.24'; Johannes Brahms, 'Rapsodia en si menor, op.79/1', y Franz Liszt, 'Aprés une lecture de Dante'.

Este fin de semana, en la ciudad de Segovia se reanuda la programación de la XXI Muestra Provincial de Teatro, que este viernes, a las 20:30, presenta en el teatro Juan Bravo la obra 'No puedo ni verte y sin embargo, te quiero', que representará el grupo de teatro del Taller Cultural de Fuentepelayo. Las entradas tienen un precio único de 4 euros, aunque es posible adquirir un bono para tres representaciones por 9 euros. El sábado, 10 de noviembre, y el domingo 11 es el turno para la actuación doble del grupo segoviano Catarsis, que representará a las 20:30 los dos días la obra 'Muerte accidental de un anarquista'.

Casa de la Lectura

La narración también tiene espacio este fin de semana en la Casa de la Lectura de Segovia capital. El viernes 9, a las cinco de la tarde, el escritor Ignacio Sanz expresará sus romances, brindis de vino, retahilas y leyendas relacionadas con la tradición oral, y a las 19:30 será el momento de la presentación del libro 'Al principio o al final de la escalera', obra de José Manuel Marín que narra las indagaciones de un excéntrico detective sobre la desaparición de un matrimonio de edad avanzada...

Ávila Actividades

Paula Velasco indica que continúa en Ávila la Muestra de Teatro en su trigésimo primera edición, con una selección de obras que inundarán de este arte el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte. Este fin de semana, el domingo día 11, le toca el turno a la compañía Ron Lalá, con la obra Crimen y Telón, dirigida por Yayo Cáceres. Un homenaje al teatro universal con forma de thriller de género negro, ambientado en un cercano futuro en el que las artes están prohibidas y nuestro planeta, convertido en Ciudad Tierra, es liderado por una inteligencia artificial con un ejército de drones.

Exposición. 'Vetas'

La sala de Exposiciones de la Biblioteca Pública de Ávila acoge la obra de la madrileña Irene Araus, que lleva por nombre 'Vetas' y que puede visitarse hasta el 30 de noviembre. La exposición es un proyecto que rinde homenaje a los momentos de fusión, de convivencia, de armonía entre el ser humano y la Naturaleza. Instantes de desprendimiento y de sencillez, que nos acercan a un modo de ser nosotros mismos más respetuosos y conscientes del pasado, del presente y, sobre todo, del futuro que queremos legar a las siguientes generaciones. La muestra se puede visitar de nueve a nueve, de lunes a viernes, y también de nueve a dos de la tarde los sábados.

Víctor Manuel

El cantante asturiano, Víctor Manuel, presentará el día 9 su nuevo disco en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte de Ávila. Bajo el título Casi nada está en su sitio, es el primer álbum de canciones originales de Víctor Manuel desde 'No hay nada mejor que escribir una canción' (2008). El propio cantante asegura que «nunca había escrito tantas canciones seguidas. No sé qué aire me dio, pero ahora y siempre, lo que más feliz me hace es escribir canciones». Comenzó a componer las letras las pasadas navidades y durante tres intensos meses, hasta el mes de marzo, continuó haciéndolo hasta completar un todo que este fin de semana verá la luz en Ávila tras su lanzamiento el pasado 5 de octubre.

Zamora Actividades

Alicia Pérez indica que el espectáculo 'Elvis Vive-Tributo a Elvis Presley' llega al Teatro Ramos Carrión de Zamora el sábado 10 de noviembre. Actor en 'Leaving Las Vegas' junto a Nicolás Cage, Greg Miller conoció a Elvis Presley en su juventud y mantuvo una estrecha relación con él en los últimos cuatro años de vida del artista. Su presencia y cuidada voz han desembocado en su reconocimiento a nivel mundial. La actuación comenzará a las 20:30 horas y las entradas tienen un precio de 25 y 27 euros.

Amancio Prada

Amancio Prada actúa en el Teatro Principal de Zamora el viernes 9 de noviembre. Bajo el título 'Son de Castilla y León', Amancio Prada ha escogido canciones que ha compuesto sobre versos de algunos de los mejores poetas de la tierra. Sonarán en el Teatro Principal poemas de Juan del Enzina, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Enrique Gil y Carrasco, Carmen Martín Gaite, Agustín García Calvo, Antonio Gamoneda y Carlos Aganzo, entre otros. Será a las 20:30 horas y las entradas tienen un precio de entre 8 a 15 euros.

Salamanca Actividades

Concierto de Niña Pastori

Isidro Serrano destaca que en esta gira, Niña Pastori presenta su décimo disco 'Bajo tus alas', que ha contado con la colaboración de artistas de primer nivel como Pablo Alborán, Manuel Carrasco, Guaco y Vanesa Martín. En él insiste en esa mezcla de estilos que ya caracteriza los dos singles adelantados hasta el momento. Pocos artistas han sabido conjugar como ella el purismo de su voz con las nuevas tendencias musicales. 'Bajo tus alas' está producido por Chaboli, y mezclado en Los Ángeles por Rafa Sardina, ganador de 12 premios Grammy y que ha trabajado con artistas de la talla de Lady Gaga, Michael Jackson, Placido Domingo o Shakira entre muchos otros; será el esperado regreso de la artista tras 'Ámame como soy'. Desde que en 1996 debutó con Entre dos puertos, la de San Fernando ha cimentado una carrera repleta de éxitos, en la que ha sido reconocida con 4 Grammy Latinos, 3 como Mejor Álbum de Música Flamenca (2009, Esperando Verte/2011, La Orilla De Mi Pelo/2016, Ámame Como Soy) y 1 como Mejor Álbum Folclórico (2014, Raíz). Sábado 10 de noviembre a las 21:30 horas en el Multiusos Sánchez Paraíso. ENTRADAS 20, 30 y 40 €

Teatro familiar

Las hormigas ven en blanco y negro. Por eso, para sus compañeras, Azul es otra hormiga negra. Para ella misma también. Sin embargo, Azul siente que hay algo más allá, y un día motivada por su necesidad de saber, descubre que fuera de su hormiguero existe un mundo lleno de colores. Azul intentará que el resto de las hormigas sepan de su fantástico descubrimiento, pero la Reina no se lo va a poner nada fácil, porque, ¿qué haría una hormiga si descubriese que hay algo más que el trabajo y las estrictas normas del hormiguero. AZUL Y LA REVOLUCIÓN DE LOS COLORES Cía. Mar RojoTeatro. DOMINGO 11 de Noviembre. Teatro Liceo a las 18 horas. Entradas 5 euros

Palencia Actividades

Fernando Caballero destaca que arranca este fin de semana el Jazz Palencia Festival, que en cinco años se ha convertido en una cita ineludible para los amantes de este género musical, que en Palencia y en Castilla y León son numerosos. El festival celebrará este fin de semana tres conciertos, pero la oferta es más amplia. Hasta el 15 de noviembre se puede ver la exposición 'El jazz también está en los libros', en la Biblioteca Pública (Eduardo Dato, 4). También desde este viernes hasta el 18 de noviembre se pueden degustar las tapas temáticas del Gastrojazz, en el Restaurante Bar Maño, Restaurante Asador La Encina, Restaurante La Traserilla, Taberna Plaza Mayor y Lucio Asador Gastrobar.

El programa general para este primer fin de semana es el siguiente:

Viernes, 9:

16:30-20:30 Clase magistral, por Víctor Antón Trío (previa inscripción). Hasta las 19:45 y, a las 20:00 Pequeño concierto-demostración, abierto al público en general. Universidad Popular de Palencia 'Rey Alfonso VIII' (Padilla, s/n; junto al colegio Buenos Aires)

21:00 Carles Benavent Trío + Antonio Serra. Antes del concierto se hará entrega al escritor Juan José Flores del II Premio Internacional 'Ramos Ópticos' al mejor relato sobre jazz. Teatro Principal.

Sábado, 10:

12:00 Concierto familiar: Jazz for children, por Noa Lur. Teatro Principal (Burgos, 3).

13:00 Animación-Jazz en la calle: Pixie & Dixie Band. Parque del Salón-Calle Mayor-Plaza Mayor.

20:30 Concierto: The Allan Harris Band. Teatro Principal (Burgos, 3).

Domingo, 11:

13:00 Animación-Jazz en la calle: El Puntillo Canalla Brass Band. Parque del Salón-Calle Mayor-Plaza Mayor

13:15 Sesión de Vermú Jazz: Trío Puente Yayabo. Habana Cafetería (Mayor, 101)

20:00 Concierto: Yolanda Brown. Teatro Principal (Burgos, 3).

VIERNES

Palencia. Monólogos

'¡Infarto! No vayas a la luz' es el título del espectáculo de monólogos que ofrecerá este viernes el popular actor malagueño Santi Rodríguez, el frutero de 'Siete vidas'. La obra conjuga la emoción con el humor. Teatro Ortega, 21:00 horas.

Palencia. Cliptometrajes

Proyección de los cliptometrajes presentados al concurso convocado por Manos Unidas. Biblioteca Pública (calle Eduardo Dato, 4), 19:00 horas.

Palencia. Cine

La Asociación de Amigos del Congo ha organizado una nueva edición, y van ocho, de la Muestra de Cine Africano. Este viernes se representará la película 'La ausencia', de Mama Kéïta , una producción franco-senegalesa de 2009. Centro Cultural Provincial (plaza de los Juzgados, s/n). 19:00 horas.

Palencia. Conferencia

En el marco de las jornadas 'Una cultura de violencia contra las mujeres', que se organizan con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia machista, este viernes ofrecerá la conferencia titulada 'Prostitución y Violencia' la activista feminista integrante de Feminicidio Amelia Tiganus, superviviente de prostitución y trata. Aula 4 de la Facultad de Educación de La Yutera, 12:00 horas.

Palencia. Literatura

El escritor vallisoletano César Pérez Gellida, referente ya en la nueva narrativa criminal y «noir» contemporánea española, presenta en Palencia su nueva novela. 'Todo lo mejor', ambientada en el Berlín de los años 80. Librería Café Ateneo, 19:00 horas.

Palencia. Recital poético

Los poetas César Valverde e Irene de DeWitt leerán este viernes poemas de sus libros 'En brazos de Hímero' y 'Esferas del cuerpo ingrávido', respectivamente. Cafetería El Salón 15, 20:45 horas.

Palencia. Taller infantil

Con el título 'Cuando la tierra tiembla' se celebrará un taller infantil dirigido a niños de 4 a 8 años sobre terremotos. Aula de Medio Ambiente Caja Burgos (avenida Santiago Amón,3), 18:00 horas.

Palencia. Teatro y concierto

El Bar Universonoro ha organizado una doble sesión de teatro y música con la representación de la obra 'Yo a Ibiza y tú a Lampedusa' y el concierto de Dabuttii. 21:30 horas.

Guardo. Ópera

El auditorio que se ha construido en el nuevo Ayuntamiento de Guardo (que fue inaugurado el martes) se estrenará este viernes con la representación de la ópera 'La traviata', una de más conocidas de Verdi. La representación correrá a cargo de la Compañía de Ópera Nacional de Moldavia. El acto esta organizado por la Agrupación Musical de Guardo, que gestionará el auditorio. Nuevo Auditorio de Guardo, 20:30 horas.

Paredes de Nava. Literatura

En el marco del ciclo 'Aprende a contar un cuento', este viernes se desarrollará una conferencia a cargo de Manuel Ferrero, escritor infantil y juvenil. Biblioteca Municipal, 18:00 horas.

SÁBADO

Palencia. Música

Recital de flamenco a cargo de la Asociación de Jóvenes Flamencos. Lecrác, 18:00 horas.

Palencia. Actividades infantiles y juveniles

El programa de actividades juveniles en el Lecrác arranca este sábado para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. Las actividades se subdividen en dos horarios. De 17:00 a 19:00 horas para niños de 5 a 12 años y de 19:00 a 22:00 horas para mayores de 12 años.

Palencia. Taller Infantil

'Los sábados al museo' es el título del taller infantil que organiza el Museo de Palencia para niños de 5 a 10 años. Biblioteca Pública (calle Eduardo Dato, 4), 12:00.

Palencia. Cursos del Ateneo

Javier Cantera impartirá este sábado un nuevo curso del Ateneo de 151 minutos de duración. El título de la ponencia es `Psicología y empresa'. Sede del Ateneo (calle Santa Teresa de Jesús, 4). 10:30 horas.

Paredes de Nava. Teatro

La décimo cuarta Muestra Nacional de Teatro Aficionado de Paredes de Nava, organizada por el grupo Aldagón, continuará este sábado con la representación de 'La piedra oscura', de Alberto Conejero, a cargo de la compañía Teatro El Barracón, de Madrid. Salón de Actos del Ayuntamiento, 20:30 horas.

Carrión de los Condes. Teatro

'Arte', la archirepresentada obra de teatro de Yasmina Reza, se representará este sábado en el marco del XXV Certamen de Teatro Aficionado de Carrión de los Condes. La función transcurre a través de unos inteligentes y divertidos diálogos entre tres personajes en torno a una obra de arte contemporáneo. Teatro Sarabia, 20:00 horas.

Herrera de Pisuerga. Teatro

La compañía de teatro de Saldaña La Bicicleta pondrá en escena este sábado la obra 'Ocho mujeres', dirigida por Miguel S. Mota. La obra dilucida la autoría de un asesinato con ocho mujeres aisladas por la nieve como sospechosas. Casa de Cultura, 20:00 horas.

DOMINGO

Palencia. Ocio

La Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas ha organizado una nueva edición de Geocaching (búsqueda de pequeños tesoros a través de aplicaciones móviles). Centro Cultural Lecrác (avenida de Valladolid, 26). 10:30 horas.

Palencia. Música

Nueva sesión de Domingos En (cantantes), en la que vocalistas y músicos puede exponer su calidad artística. Cada artista canta tres o cuatro temas. Para participar en esta iniciativa, hay que inscribirse en la página de Facebook @domingosencantantes. Posteriormente, en una gala pública se demostrará la valía de los inscritos. Bar Universonoro (calle San Juan de Dios, 3). 20:30 horas.

Villamuriel de Cerrato. Teatro

La compañía El Telón Negro representará este domingo la obra 'Futbol', una comedia fresca y actual donde cinco personajes variopintos y disparatados muestran los tabúes de la homosexualidad en el mundo del fútbol. La obra se enmarca en el Certamen de Teatro Aficionado de Villamuriel. Casa de Cultura Jesús Meneses, 19:30 horas.

Baltanás. Música

Concierto de Carolina Blanco Llorente con el título 'El México de Rocío'. Cine Cooperativa San Millán, 19:00 horas.