CEOE exige que las ayudas para los afectados por los incendios sean «reales, rápidas y ágiles» La patronal plantea la creación de una «ventanilla única» que tramite los apoyos, para los que pide que no haya penalización fiscal

El Norte Valladolid Jueves, 21 de agosto 2025, 20:14

CEOE Castilla y León ha advertido este jueves de la «gravedad de los daños sufridos en el tejido empresarial» en la ola de incendio y solicitó que todas las ayudas destinadas a los afectados sean «reales, rápidas y ágiles», y que «no se penalicen fiscalmente vía IRPF las subvenciones y compensaciones económicas concedidas».

La Junta Directiva de CEOE Castilla y León expresa su «más profundo pesar» por las tres personas fallecidas como consecuencia de los recientes incendios que han afectado a la comunidad. En este contexto, apela a que la prioridad es garantizar la extinción de los incendios y proteger la seguridad de todas las personas y equipos implicados. La organización pone en valor la labor de los equipos de emergencia que trabajan en estas difíciles circunstancias y valora el anuncio del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de un plan de ayudas para los afectados por los incendios, además de mostrar su disposición de colaborar en su desarrollo y seguimiento.

La patronal autonómica reclama una coordinación efectiva entre administraciones, agentes sociales y sectores afectados, con la creación de una «ventanilla única» para centralizar la tramitación de ayudas y medidas, informa Ical. Asimismo, los empresarios exigen la implementación territorial de las medidas, adaptadas a las necesidades locales.

CEOE considera imprescindible una «evaluación precisa de daños una vez controlados los incendios, con la solicitud de declaración de zona catastrófica para las áreas afectadas y la presentación de medidas a corto, medio y largo plazo».

Entre las medidas específicas que se deberían desarrollar de forma prioritaria, la organización destaca la puesta en marcha de ayudas «directas y ágiles» para la reparación de instalaciones, maquinaria, vehículos y reposición de mercancías.

Asimismo, solicita prestaciones extraordinarias por cese de actividad para autónomos y pymes que han visto paralizada su actividad; así como exenciones temporales de impuestos autonómicos y locales, y aplazamientos sin intereses en los pagos a Seguridad Social y Hacienda.

La patronal también demanda líneas de financiación bonificada con aval público para garantizar liquidez inmediata; así como planes de mantenimiento del empleo, con apoyo específico para evitar despidos. Junto a esto, inciden en la necesidad de una simplificación administrativa para agilizar acceso a ayudas y reconstrucción de actividades económicas.

Las peticiones de CEOE también pasan por la condonación de intereses en préstamos, créditos e hipotecas durante al menos dos años. Agregan las mismas fuentes que es precisa una revisión de órdenes agrícolas y ganaderas adaptadas a la nueva situación; y una regularización urgente de valores catastrales para no cobrar por lo perdido en los incendios. Por último, CEOE pide ayudas para la reforestación, sin importar la superficie, a propietarios de terrenos.