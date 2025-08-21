El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Urgente Luto en la hostelería por el fallecimiento a los 61 años de Jero, pionero de las tapas
Incendio en Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, perteneciente al municipio de Igüeña (León). César Hornija / ICAL

CEOE exige que las ayudas para los afectados por los incendios sean «reales, rápidas y ágiles»

La patronal plantea la creación de una «ventanilla única» que tramite los apoyos, para los que pide que no haya penalización fiscal

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 21 de agosto 2025, 20:14

CEOE Castilla y León ha advertido este jueves de la «gravedad de los daños sufridos en el tejido empresarial» en la ola de incendio y solicitó que todas las ayudas destinadas a los afectados sean «reales, rápidas y ágiles», y que «no se penalicen fiscalmente vía IRPF las subvenciones y compensaciones económicas concedidas».

La Junta Directiva de CEOE Castilla y León expresa su «más profundo pesar» por las tres personas fallecidas como consecuencia de los recientes incendios que han afectado a la comunidad. En este contexto, apela a que la prioridad es garantizar la extinción de los incendios y proteger la seguridad de todas las personas y equipos implicados. La organización pone en valor la labor de los equipos de emergencia que trabajan en estas difíciles circunstancias y valora el anuncio del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de un plan de ayudas para los afectados por los incendios, además de mostrar su disposición de colaborar en su desarrollo y seguimiento.

La patronal autonómica reclama una coordinación efectiva entre administraciones, agentes sociales y sectores afectados, con la creación de una «ventanilla única» para centralizar la tramitación de ayudas y medidas, informa Ical. Asimismo, los empresarios exigen la implementación territorial de las medidas, adaptadas a las necesidades locales.

CEOE considera imprescindible una «evaluación precisa de daños una vez controlados los incendios, con la solicitud de declaración de zona catastrófica para las áreas afectadas y la presentación de medidas a corto, medio y largo plazo».

Entre las medidas específicas que se deberían desarrollar de forma prioritaria, la organización destaca la puesta en marcha de ayudas «directas y ágiles» para la reparación de instalaciones, maquinaria, vehículos y reposición de mercancías.

Asimismo, solicita prestaciones extraordinarias por cese de actividad para autónomos y pymes que han visto paralizada su actividad; así como exenciones temporales de impuestos autonómicos y locales, y aplazamientos sin intereses en los pagos a Seguridad Social y Hacienda.

La patronal también demanda líneas de financiación bonificada con aval público para garantizar liquidez inmediata; así como planes de mantenimiento del empleo, con apoyo específico para evitar despidos. Junto a esto, inciden en la necesidad de una simplificación administrativa para agilizar acceso a ayudas y reconstrucción de actividades económicas.

Las peticiones de CEOE también pasan por la condonación de intereses en préstamos, créditos e hipotecas durante al menos dos años. Agregan las mismas fuentes que es precisa una revisión de órdenes agrícolas y ganaderas adaptadas a la nueva situación; y una regularización urgente de valores catastrales para no cobrar por lo perdido en los incendios. Por último, CEOE pide ayudas para la reforestación, sin importar la superficie, a propietarios de terrenos.

