La CEOE en Castilla y León alerta de la saturación de la red eléctrica La Confederación reclama inversiones urgentes y recuerda la necesidad de contar con un sistema «robusto y preparado» para garantizar el crecimiento económico y la competitividad de la región

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:59

La CEOE en Castilla y León alertó este martes de la saturación de la red eléctrica, y reclamó un marco regulatorio que permita inversiones urgentes. La publicación de los mapas de capacidad de la red de distribución eléctrica, en cumplimiento de la Circular 1/2024 de la CNMC y la Resolución de 8 de junio de 2025, reveló, según la Patronal, una «situación crítica» puesto que el 83,4% de los nudos de la red están saturados, lo que impide conectar nueva demanda eléctrica en la mayoría del territorio nacional.

La CEOE en Castilla y León consideró que esta información, difundida por la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, supone un hito de transparencia que pone de manifiesto la necesidad urgente de reforzar y digitalizar la red de distribución, especialmente en zonas con alta demanda industrial y residencial. «Esta saturación refleja el fuerte crecimiento de solicitudes de conexión, impulsado por la electrificación de la economía y el desarrollo de nuevos agentes energéticos. Los mapas de capacidad revelan la saturación de la red de distribución eléctrica», reseñó.

En su opinión, sin una red «robusta y preparada», no será posible conectar a la industria, la vivienda, el almacenamiento o la movilidad eléctrica y esto limita el potencial de las energías renovables y frena el crecimiento económico y la competitividad de Castilla y León y del conjunto de España.

La Confederación empresarial reclamó a los reguladores un modelo retributivo «coherente y estable», que asegure la recuperación de las inversiones y atraiga capital para reforzar los puntos de acceso más saturados. Además, urgió una planificación ágil que permita liberar capacidad y evitar cuellos de botella que comprometan la transición energética.

Propuestas regulatorias

Asimismo, CEOE Castilla y León entiende que las propuestas regulatorias presentadas por la CNMC en julio -que fijan una tasa de retribución del 6,46% para el periodo 2026-2031- son insuficientes para incentivar las inversiones necesarias. Es imprescindible elevar los límites actuales de inversión y establecer incentivos que prioricen la eficiencia y la electrificación en los territorios más afectados.

La publicación de estos mapas, que por primera vez ofrecen información homogénea sobre la capacidad de cada nudo de la red, debe ser el punto de partida para una reforma estructural que garantice el acceso equitativo a la energía y el desarrollo sostenible de nuestras comunidades.

