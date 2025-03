Castilla y León registró 4.044 rupturas matrimoniales en 2024, el 7,3% más

E. N. Lunes, 17 de marzo 2025, 11:36 Comenta Compartir

El número de rupturas matrimoniales se incrementó un 7,3% en Castilla y León en 2024 al registrarse 4.044 demandas de disolución matrimonial, 272 más que en el conjunto de 2023. A nivel nacional, el crecimiento fue menor, un 3,6%, hasta las 95.650 separaciones.

A pesar de este incremento, Castilla y León registra la segunda menor tasa de separaciones del conjunto del país, con 169,7 casos por cada 100.000 habitantes, siendo la segunda media más baja del país solo por debajo de País Vasco (168,1). Además, queda lejos de la media nacional, con 199 casos por cada 100.000 habitantes, según un informe del Consejo General del Poder Judicial al que ha tenido acceso Ical.

Las tasas más altas, por encima de la media nacional, se dieron en Canarias, con 236,4 demandas; Comunidad Valenciana, con 221,9; Baleares, con 219,9; Murcia, con 212,3; Andalucía, con 211,6; La Rioja, con 206,7; y Castilla-La Mancha, con 204,6. Además de Castilla y León y País Vasco, por debajo de la media nacional se situaron Galicia, con 195,2; Navarra, con 194,9; Cataluña, con 193,3; Asturias, con 192,2; Cantabria, con 187,9; Aragón, con 184,4; Madrid, con 181,2, y Extremadura, con 180,3.

Los divorcios consensuados en Castilla y León ascendieron a 2.434, un 11,3% más que en 2022. Asimismo, los divorcios no consensuados alcanzaron en la comunidad los 1.464, lo que supone una subida del 2,4%. El informe también indica que las separaciones consensuadas alcanzaron las 111 en Castilla y León, siete más que en 2023, mientras que las no consensuadas sumaron 33, catorce menos que las que se produjeron durante el año anterior. El análisis de estos conflictos concreta, además, que el pasado año se presentaron en la comunidad 568 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, lo que representa un alza del 11,6%, mientras que las no consensuadas, 1.432, se incrementaron un 4,8%.

Por último, en la comunidad se contabilizaron dos nulidades matrimoniales, una más que en 2023.

