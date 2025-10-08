Castilla y León necesita 6.000 profesionales más de enfermería El Consejo Autonómico sitúa la ratio actual en la Comunidad en 7,6 enfermeras por cada mil habitantes y la media europea está en 8,5

El Norte Ávila Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:56

El Consejo Autonómico de Enfermería de Castilla y León cifra en más de 6.000 los profesionales que serían necesarios para atender a la población de una manera adecuada y dar la excelencia en el cuidado. Así lo confirmó ayer su presidente, Enrique Ruiz Forner, que tomó como base estudios realizados por el Consejo General de Enfermería de España y el Ministerio de Sanidad.

Ruiz Forner, que como presidente saliente del Colegio de Enfermería de Ávila asistió a la toma de posesión de Jenifer Marcos Sierra al frente de este órgano de representación provincial, indicó que la ratio en la Comunidad Autónoma se sitúa «alrededor de 7,6 enfermeras por cada mil habitantes, por encima del conjunto de España, que está en 5, pero por debajo de Europa, donde se sitúan en 8,5 por cada mil».

«A nivel de Castilla y León serían necesarias 5.000 enfermeras, pero además estamos intentando últimamente que se reconozca a la figura de la enfermera escolar, con lo cual serían necesarias otras 1.054, una por cada centro, con lo cual estaríamos por encima de las 6.000», subrayó a la Agencia Ical Ruiz Forner.

Junto al responsable del Consejo Autonómico estuvo también el presidente del consejo General de Enfermería de España, Florentino Pérez, quien apuntó que en el conjunto de país se contabilizan 345.000 enfermeras y «aún así el propio Ministerio de Sanidad reconoce unos 100.000 profesionales en falta, aunque nosotros creemos que son más para igualar a la media europea, y lo lamentable es que, por la circunstancia de la España de las autonomías, no todas las comunidades autónomas están igual, ni tampoco por provincias, pues por ejemplo Navarra está prácticamente en la media europea».