Castilla y León gana 5.472 habitantes en el verano y supera los 2,41 millones En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado en la comunidad fue de 16.544 personas

El Norte Valladolid Martes, 11 de noviembre 2025, 20:42

La población de Castilla y León creció durante el tercer trimestre del año un 0,23%, hasta alcanzar los 2.412.242 habitantes a 1 de octubre de 2025, lo que supone 5.472 personas más que tres meses antes. Este incremento fue ligeramente superior al registrado en el conjunto del país, done el aumento fue del 0.21%, hasta los 49,4 millones de habitantes, según los datos provisiones recogidos por Ical de la Estadística Continua de Población, publicada por el Instituto Nacional de Estadística.

Durante el tercer trimestre de 2025 la población creció en todas las comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Los mayores incrementos se dieron en Comunidad Valenciana (0,4%), Aragón (0,36%) y Castilla-La Mancha (0,34%). A la contra se sitúan la ciudad autónoma de Ceuta y Andalucía, ambas con una subida del 0,06%, seguida de Madrid 0,09% y Extremadura, con el 0,11%, con aumentos más moderados, informa Ical.

En cuanto a la evolución interanual, la población se incrementó en la comunidad entre octubre de 2024 y el mismo mes de 2025 un 0,69%, al lograr sumar 16.544 habitantes, mientras en España el avance fue del 0,96%, con 474.454 personas más.

De esta forma la población con nacionalidad española de la comunidad se redujo un 0,01% (255 personas) durante el período, en relación al segundo trimestre del año, hasta los 2.194.682. Por el contrario, la procedente del exterior creció un 2,68%, hasta alcanzar los 217.060 personas, lo que supone 5.677 personas. Además, de los 2,4 millones de habitantes de Castilla y León, 1,18 son hombres y 1,22, mujeres.

El crecimiento regional se debió al aumento de personas procedentes del extranjero, ya que las nacidas en España cayeron

En la variación trimestral, la población a 1 de octubre aumentó en las nueve provincias en relación al 1 de julio. En Valladolid lo hizo en 2.015 personas, un 0,38%; seguida de Burgos, 1.183, un 0,32%; Salamanca, 735, un 0,22%. A esta se suman Ávila, donde la población se elevó en 457 habitantes, un 0,285; Palencia, 446, un 0,28%; Segovia, 342, un 0,21%; Soria, 141, un 0,15%; Zamora 132, un 0,079%; y León, 21 personas, un 0,004%.

La población española subió en el tercer trimestre en Valladolid con 376 españoles más; en Burgos con 195 más y en Ávila con seis. Descienden en León con 395 españoles menos; Zamora (160), Salamanca (138); Palencia (98); Soria (22); y Segovia (19 españoles menos).

El número de foráneos creció en todas las provincias, con las mayores subidas en Valladolid y Burgos, con 1.639 y 988, respectivamente, seguida por Salamanca (873), Palencia (544), Ávila (451), León (416), Segovia (361), Zamora (292) y Soria (163).