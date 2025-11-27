Carriedo confirma que Quiñones comparecerá en las Cortes para hacer balance de los incendios La Junta buscará las «fórmulas más adecuadas» para desarrollar las medidas del operativo tras el rechazo de los decretos

El Norte Valladolid Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:11

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, confirmó este jueves que «la idea» del Gobierno autonómico es que el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, comparezca en un Pleno de las Cortes autonómicas para hacer balance de la campaña de incendios aunque no supo dar una fecha definida.

«Sí, la idea de la Junta es comparecer, como se ha hecho otros ejercicios para esta finalidad», apuntó Carriedo en declaraciones recogidas por Ical, si bien matizó no poder «decir fecha» exacta para dicha comparecencia.

En todo caso, el portavoz de la Junta recordó que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ya compareció en agosto, en sesión plenaria extraordinaria, para dar explicaciones sobre la respuesta a los graves incendios que asolaron el noroeste de la comunidad durante el octavo mes del año, y que el propio consejero compareció en noviembre en la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Carriedo aseguró que la Junta ofrecerá «la máxima transparencia posible» sobre esta campaña de incendios, en relación también a la dimensión exacta de los fuegos de este verano y la superficie calcinada que dejaron.

Carriedo anunció también que la Junta buscará las «fórmulas más adecuadas» para desarrollar las medidas integradas en el operativo contra incendios tras el rechazo de las Cortes, el miércoles, de los dos decretos en este sentido, con el voto unánime de la oposición. Insistió en que «imperó el criterio electoral» en las decisiones de los grupos políticos, lo que impide el desarrollo de algunas medidas como la creación del cuerpo B y la condición de bombero forestal, que son las que exigen una norma con rango de ley, mientras que el resto se podrán llevar a cabo, pero con un plazo más largo.

Durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno, Carriedo sostuvo que el escenario de elecciones «ha tenido más importancia en la decisión de la oposición, que el propio análisis de los decretos leyes y del presupuesto».

