Carlos Martínez: «Mañueco confunde comodidad con estabilidad»

Carlos Martínez, secretario autonómico electo del PSOE, junto a Diego Vallejo, responsable electo de Juventudes Socialistas, ante una treintena de chavales de la cantera socialista en la sede de Valladolid. Una cita de domingo por la mañana, después de una jornada de congreso en Aragón para respaldar a Pilar Alegría ... , otra de las nuevas caras en este relevo masivo de la primera línea socialista en los territorios.

Un paso más en la gira que lleva desde hace unas semanas al aún alcalde de Soria de provincia en provincia. Para ahormar el proyecto político, aglutinar ideas y fijar posiciones antes de que se celebre un congreso en el que deberá decidir quiénes le acompañan en su periplo, en primera fila, y qué principios serán prioritarios. Ante los jóvenes socialistas defendió, por ejemplo, «el derecho a quedarse», a utilizar más el Ave de vuelta que el de ida. A la necesidad de generar oportunidades para que, acabada su «formación reglada, sea FP o universitaria», puedan quedarse. «Ahí parece que hay un abandono total a su suerte por parte de las administraciones públicas y creo que tenemos que generar unas políticas de ayudas al emprendimiento, formándose desde la propia FP, incluso en niveles anteriores, primaria, secundaria… De alguna forma, que también formemos desde el punto de vista del pequeño y mediano empresario, desde el punto de vista del emprendedor, como una línea de salida para incorporarse al mercado laboral», apuntaba.

Y aportaba algún ejemplo. Casualmente del Principado de Asturias, de los pocos territorios autonómicos aún bajo mando socialista.

A Carlos Martínez le quedan dos semanas para dejar de ser «electo» y pasar a ser «secretario general autonómico» a secas. Y empezar a recomponer un partido que dentro de poco más de un año se enfrentará, como muy tarde, a las elecciones autonómicas. «En febrero de 2026», dijo erróneamente Diego Vallejo, el electo joven. Porque Alfonso Fernández Mañueco puede convocar elecciones al límite de los cuatro años de mandato y que las urnas se coloquen hacia finales del mes de marzo. Más acorde con el gusto del presidente de la Junta, que prefiere la primavera.

Antes del Congreso, eso sí, el PSOE autonómico pasará por un trago complicado. Concurrir al Pleno de las Cortes con un portavoz, Luis Tudanca, amortizado. Algo que sucederá dos veces antes de la celebración del congreso socialista en Palencia. Este martes, para empezar. Con Vox en plena reestructuración, un hemiciclo descosido en pequeñas piezas y Alfonso Fernández Mañueco asentado en lo que considera una «estabilidad política» pese a no tener presupuestos para 2025. «Es un mal chiste. Es una estabilidad muy propia del señor Mañueco: está en minoría pero está muy cómodo», atacó Carlos Martínez. «Confunde estabilidad con comodidad. Está cómodo en la inacción, en la falta de trabajo, en la falta absoluta de proyecto político, que tendría que estar reflejado en un presupuesto que no tiene», dijo.

Isabel Blanco ya ha puesto en liza la idea que esgrimirá el PP: «El PSOE de Castilla y León solo sirve a Sánchez»

El martes, sin embargo, no tendrá voz en el hemiciclo. No la tendrá, de hecho, hasta que sea procurador, lo que ocurrirá después de las elecciones. No ha querido modificar la jerarquía del grupo parlamentario tampoco, al menos antes del congreso, con lo que siguen al frente quienes, en un momento dado, parecían dispuestos a dar la batalla en unas primarias. Será Luis Tudanca quien haga la primera pregunta de control al Gobierno autonómico: «¿Considera atractiva a la comunidad de Castilla y León para las empresas?». La siguiente cuestión, dirigida al consejero de Medio Ambiente, la realizará su mano derecha, Ana Sánchez, sobre el operativo de incendios. Después, José Luis Vázquez, Laura Pelegrina, Fernando Pablos, Pedro González Reglero, Nuria Rubio, Jesús Puente.

Antes de que cualquiera de ellos intervenga, la respuesta que se van a llevar ya se la ofreció, en otro acto, Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta. «El PSOE de Castilla y León es un partido sin discurso, dividido, que solo sirve a los intereses de Sánchez». Y reiteró: «El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco es el único que aporta estabilidad a esta tierra».