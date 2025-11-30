El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Martínez atiende a los medios de comunicación. El Norte

Carlos Martínez carga contra el presidente de la Junta: «Mañueco va a Madrid al toque de corneta de Ayuso»

Martínez recordó que a «los compañeros de Mañueco les piden 800 millones de euros en multas y 138 años de cárcel».

El Norte

Valladolid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:03

Comenta

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Carlos Martínez, acusó hoy al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de acudir a Madrid «al toque de corneta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso», mientras que sus «compañeros» de partido «se sientan el banquillo».

En un mensaje publicado a través de una publicación en su red social X y recogido por Ical, Carlos Martínez recordó que a «los compañeros de Mañueco les piden 800 millones de euros en multas y 138 años de cárcel».

«Ésa es la opción estable de Feijóo, que, como Casado, no ve venir los idus de marzo», afirmó Martínez, convencido de que «Castilla y León ya les ha dejado atrás, aunque no lo vean».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un jubilado de Castromonte al ser arrollado por un coche en la travesía de Rioseco
  2. 2

    La carretera se cobra la vida de cinco jóvenes este domingo
  3. 3 Soterrarlo todo
  4. 4

    El aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia se convierte en blanco de robos en coches
  5. 5

    El asesino de Eli, un año marcado por la delincuencia tras salir de prisión
  6. 6

    Civiles que se enfundan el uniforme militar en vacaciones: «Estoy haciendo cosas que no imaginaba»
  7. 7

    El último trámite antes del juicio por la muerte de Esther López
  8. 8

    Esta semana comienzan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  9. 9

    Sorprende a una mujer cuando desvalijaba el piso de su madre, la retiene y logra recuperar el botín
  10. 10

    Heridos cuatro motoristas en un reguero de accidentes registrados en 34 horas en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Carlos Martínez carga contra el presidente de la Junta: «Mañueco va a Madrid al toque de corneta de Ayuso»

Carlos Martínez carga contra el presidente de la Junta: «Mañueco va a Madrid al toque de corneta de Ayuso»