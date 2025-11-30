Carlos Martínez carga contra el presidente de la Junta: «Mañueco va a Madrid al toque de corneta de Ayuso» Martínez recordó que a «los compañeros de Mañueco les piden 800 millones de euros en multas y 138 años de cárcel».

El Norte Valladolid Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:03 Comenta Compartir

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Carlos Martínez, acusó hoy al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de acudir a Madrid «al toque de corneta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso», mientras que sus «compañeros» de partido «se sientan el banquillo».

En un mensaje publicado a través de una publicación en su red social X y recogido por Ical, Carlos Martínez recordó que a «los compañeros de Mañueco les piden 800 millones de euros en multas y 138 años de cárcel».

«Ésa es la opción estable de Feijóo, que, como Casado, no ve venir los idus de marzo», afirmó Martínez, convencido de que «Castilla y León ya les ha dejado atrás, aunque no lo vean».

Mañueco va a Madrid al toque de corneta de Ayuso, mientras sus compañeros se sientan el banquillo. Les piden 800M€ en multas y 138 años de cárcel.

Ésa es la opción estable de Feijóo, que, como Casado, no ve venir los idus de marzo.

CyL ya los ha dejado atrás. Aunque no lo vean. https://t.co/vuZy8Sr6KM pic.twitter.com/V6QzBoOajh — Carlos Martínez Mínguez / ❤️ (@cmmsoria) November 30, 2025