El arte coloreado La agenda de Castilla y León se mantiene repleta de actividades para todos los públicos ALFREDO GÓMEZ Jueves, 25 octubre 2018, 18:00

Valladolid Libros y pintura

Jorge David Alonso Curiel

Jorge David Alonso Curiel presenta su nuevo libro de relatos 'Media hora' (Apache Libros). Será en la Microbodega Urbana, Francisco Zarandona, 10, en Valladolid, a las ocho de la tarde, el viernes 26 de octubre. Le presenta la poeta de origen alemán Rebecca Przltzr. El libro lo ha publicado la editorial Apache Libros y son 66 relatos eróticos y canallas, desprejuiciados, atrevidos, con mucho humor, y que también intentan hacer reflexionar sobre la soledad y la incomunicación. Con un estilo sencillo, son un canto a la libertad y al disfrute, y un toque de atención incluso contra esta nueva forma de censura que es 'lo políticamente incorrecto' y que tanto se está implantando en nuestras vidas.

Por Art

La Sala Municipal de Exposiciones del Museo de Pasión acoge la exposición 'POP ART: THE FAB 4. Jasper JOHNS • Robert RAUSCHENBERG • Roy LICHTENSTEIN • Andy WARHOL', con más de un centenar de obras míticas del Pop Art El Pop Art, movimiento caracterizado por el empleo de imágenes y temas tomados del mundo de los mass media y la publicidad, surge a mediados de la década de los 50 en Inglaterra como una nueva corriente artística frente al Expresionismo Abstracto, considerado vacío y elitista, y pronto se extiende a los Estados Unidos, donde alcanza su mayor proyección.

Pintura religiosa

La Sala Municipal de Exposiciones de la Iglesia de las Francesas, presenta desde este jueves 18 de octubre la exposición 'PINTURA RELIGIOSA DE LOS SIGLOS XV AL XVIII DE LA COLECCIÓN GERMSTENMAIER'. Hans Rudolf Gerstenmaier, tiene la fuerte convicción de que el arte ayuda a los seres humanos. Su colección es un gesto de generosidad hacia a los demás: adquiere las obras, solicita sus estudios a los mejores especialistas y las comparte con todo aquel que quiera acercarse a conocerlas.

Ciclo D + Jazz. The Moonstones

Llegamos al final del ciclo D + Jazz de este año, con una propuesta de lujo y clase: el sábado 27 de octubre Q & The Moonstones cerrarán una programación que hasta ahora podemos celebrar de éxito de asistencia y con críticas muy favorables, haciéndose principalmente eco de la realidad que ya es el ciclo dentro del panorama del jazz dentro de nuestra Comunidad. Red Hot Producciones ha vuelto a focalizarla elección de artistas para esta edición buscando el clasicismo del género, unido a propuestas modernas, actuales y de jóvenes talentos nacionales. Sábado 27 de octubre 21:00 h. Sala Experimental Centro Cultural Miguel Delibes.

Mucientes. Ciclo Las 10 y Una Noches

El próximo 27 de octubre, a las 19:00, la sala del Aula-Museo Paco Díez (Mucientes), dentro el XII ciclo de Las 10 y Una Noches del Aula Museo Paco Díez, recibire a los tudelanos BRISAS NAVARRAS con el programa 'Antología de la Jota Navarra', auténticos instrumentistas y voces navarras donde los haya, un verdadero deleite para el amante de la Jota. La entrada cuesta 15 € e incluye la visita a nuestras dos colecciones de instrumentos musicales tradicionales entre las 17:30 y las 18:30: Instrumentos Tradicionales de España y Portugal. Cornamusas/Gaitas de Europa. Información y reservas 639 150 779/649 807 506.

Ópera

Paco Heras, el mayor promotor cultural de Castilla y León, anuncia que «este fin de semana proyectamos dos grandísimas ópera en directo, el sábado en Broadway y el domingo en Manhattan».

-La Fanciulla del West, de Puccini, en directo desde el MET de Nueva York, con el gran Jonas Kaufmann en el papel de Dick Johnson. Sábado 27 de octubre, 18:55h. en Cines Broadway.

-La Valkiria, de Wagner, en directo desde el Royal Opera House de Londres, la parte más popular de las cuatro que conforman el Anillo del Nibelungo. Domingo 28 de octubre, 18:00h. en Cines Manhattan.

Javier Galadriel

Próximo viaje de sonido, este sábado día 27, a las 19:00 h. En Alaya Espacio Yoga. Aportación 15 euros. Es importante hacer la reserva para organizar el espacio. Podéis hacerla por este medio. Os espero para darnos ese poderoso abrazo vibrante ! «No olvidéis vuestro equipo de viaje, esterilla y una mantita. Quizá la lluvia nos regale también su precioso sonido desde fuera....»

León Ágora de la poesía

Como todos los últimos viernes de cada mes, esta vez el día 26 de octubre, tendrá lugar el LXV Ágora de la Poesía, a partir de las 22:00 horas, en el anfiteatro de la plaza de San Marcos de León. Sin palabras. Con palabras. Entre versos.

Castilla y León Música

Antonio Valseca indica que el mes de octubre cierra su último fin de semana con actuaciones tan relevantes como las de Mikel Erentxun (Burgos) o Loquillo (Salamanca).

Jueves

VALLADOLID - FINO OYONARTE (Porta Caeli, 21:30h, 12€-15€)

Viernes

BENAVENTE (ZAMORA) - SWAMPIG (La Cueva del Jazz, 23:00h, 3€)

BURGOS - TRIBUTO MUSE + COLDPLAY (La Rua, 21:00h, 12€)

BURGOS - ARNAU GRISO (Hangar, 21:30h, 18€)

LEÓN - DIEGO OJEDA (El Gran Café, 22:30h)

PALENCIA - VEGA (Universonoro, 20:00h)

SALAMANCA - ALL GIRL FEST, MELENAS + LADY BANANA + YAWNERS + ESTROGENUINAS + MARÍA CORDOVILLA (Caem, 20:30h, 10€)

VALLADOLID - RIKI LÓPEZ (Porta Caeli, 21:30h, 12€-15€)

VALLADOLID - SEMINCI, EL HOMBRE MOSCA (Auditorio Miguel Delibes, 20:00h, 14€-22€)

ZAMORA - CAPITÁN COBARDE (La Cueva del Jazz, 23:30h)

Sábado

ARANDA DE DUERO (BURGOS) - TRIBUTO MECANO (La Colmena Musical, 22;30h, 18€)

BENAVENTE (ZAMORA) - DAERIA (La Cueva del Jazz, 23:00h, 5€-8€)

BURGOS - MIKEL ERENTXUN (Hangar, 22:00h, 25€)

PONFERRADA (LEÓN) - AISHA KHAN & HER RAJAHS (Tararí, 23:30h)

SALAMANCA - LOQUILLO (Caem, 22:00h, 33€)

VALLADOLID - TRIBUTO LINKIN PARK + SYSTEM OF A DOWN (Porta Caeli, 20:00h, 10€-13€)

VALLADOLID - SEMINCI, BANDA DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA (Auditorio Miguel Delibes, 20:00h, 10€)

VALLADOLID - THE Q MOONSTONES (Auditorio Miguel Delibes, 21:00h, 15€)

ZAMORA - GRAN TRAILER (La Cueva del Jazz, 13:00h, gratuito)

ZAMORA - BEAT BEAT YEAH (La Cueva del Jazz, 23:30h)

Segovia Actividades

Miguel Ángel López destaca que la zarzuela vuelve al teatro Juan Bravo de Segovia. Este viernes y el sábado, 26 y 27 de octubre, a las 19:30 y con entradas al precio único de 7 euros, el Cuadro Lírico Julián Gayarre representará con la dirección de Francisco Cabanillas la zarzuela 'La alcaldesa de Hontanares', una función que es un homenaje al teatro, contribuyendo a rememorar cómo pudo ser la noche del 26 de octubre de 1918, cuando las puertas del Juan Bravo se abrieron por primera vez para ver actuar a la compañía de Anita Adamuz con la misma obra. Es una comedia escrita en tres actos por José Rincón Lazcano y Eduardo Montesinos, se había estrenado un año y medio antes en el Teatro Español de Madrid, poniendo en escena la campiña segoviana y ambientando a sus protagonistas en la fiesta de Santa Águeda.

Doctor Felgood

En el ámbito musical, este domingo, 28 de octubre, Los conciertos del Centenario del teatro Juan Bravo traen a la escena segoviana la actuación del clásico grupo británico Doctor Feelgood, en una única función a las 22:30, con entradas al precio único de 12 euros. En la actualidad, la banda la componen Phil Mitchell al bajo, Robert Kane como vocalista y a la armónica, Kevin Morris a la batería y Steve Walwyn a la guitarra, cuatro jóvenes de entre 62 y 65 años, mantienen vivo el espíritu del rythm and blues británico y siguen girando por toda Europa y Australia, despidiéndose de su público con un mítico 'See you later alligator'.

Rock. Insconscientes

En Segovia capital se celebra desde este miércoles la festividad del patrón, San Frutos. El viernes 26 de octubre el rock estatal de Inconscientes llenará la carpa de San Frutos, en el barrio de Nueva Segovia, en una nueva edición de SanFrutRock. Inconscientes es un super-grupo compuesto por antiguos integrantes de Extremoduro, Platero y tú y Memoria de pez. Con entrada libre hasta completar el aforo, comenzarán a tocar a las 23:00 horas, precedidos del grupo segoviano Títeres y de Buitres again.

Kamisu

Japón también tiene cabida en estas fiestas, a través del Concierto de Kamisu, música tradicional japonesa basada en la mitología sintoísta. A cargo de las artistas Aika y Kaai Hashimoto y del sacerdote shintoista Tsuchimikado, cuenta con la colaboración de la poeta y artista plástica Teresa Sebastian. Será el sábado 27 a las 19:00 horas en San Quirce, con entrada libre hasta completar aforo.

Casa de la Lectura

Segovia también celebra el primer aniversario de la Casa de la Lectura, que ofrece una serie de actividades festivas y participativas. El viernes 26 con una cata de libros dinamizada por Book Tasting. Cada participante debe aportar un texto incluido en un libro a la cata, que se leerá en voz alta. El tema propuesto es Las bibliotecas y el placer de la lectura. Las personas interesadas ya se pueden inscribir para reservar plaza en cultura.biblioteca@segovia.es. El 27 de octubre a las 18:00 horas se inicia el ciclo Los mitos y la sombra, talleres de acceso libre basados en la psicología profunda que fomenta el auto-conocimiento a través del tratamiento de mitos como el sexo, la muerte, el amor, los miedos o los conflictos. El domingo 28 de octubre, se invita a los niños y niñas de 3 a 9 años a participar en una lectura colectiva, en distintos pases: 11:30 h, 12:15 h y 13:00 h. Para asistir es necesario recoger una invitación en la Casa de la Lectura de forma previa.

Ávila Actividades

Paula Velasco destaca que el sábado 27 de octubre, a las 19,30 horas, tendrá lugar en el Auditorio Municipal de San Francisco el reestreno de la obra poético musical 'CAMINOS TERESIANOS' a cargo de Terpsícore. Un espectáculo poético-musical, que recorre la vida de Santa Teresa a través de sus textos, de poetas abulenses y de música clásica. Los músicos Terpsícore serán los encargados de interpretar las piezas de autores contemporáneos. El recientemente galardonado con el Premio Nacional de las Letras Teresa de Jesús, José María Muñoz Quirós, además de guionista y coordinador, será el encargado de leer también algunos versos, junto con la teniente alcalde de Cultura, Sonsoles Sánchez-Reyes, y el poeta José Pulido. El precio de la entrada es de 5 € y se pueden adquirir en venta anticipada o en la taquilla del auditorio ese mismo día desde las 18,30 h.

Sara Baras. Sombras

También el sábado 27, esta vez a las nueve de la noche, la bailaora Sara Baras regresa a la ciudad con su espectáculo 'Sombras'. En esta actuación, Baras presenta una nueva coreografía, que propone un viaje a través del tiempo, de los colores, del silencio y del bullicio, de la multitud y de la soledad, de la luz y de las sombras. Este espectáculo nace desde la sombra inmensa de la farruca, que ha acompañado a Sara de la mano, creciendo con ella, confundiendo muchas veces la proyección y lo proyectado. Una nueva puesta en escena mágica y única, con el sello Sara Baras, que sigue agarrándose al flamenco de siempre para llevarnos un paso más allá, y trasportar al espectador a los sentimientos a flor de piel. El espectáculo tendrá lugar en el Palacio de Congresos 'Lienzo Norte' de Ávila, con un precio de entre 40 y 50 euros.

Zamora Actividades

Alicia Pérez indica que El V Festival de Flamenco Aficionado, organizado por la Peña Flamenca Amigos del Cante de Zamora, se celebra el sábado 27 de octubre en el salón de actos del Colegio Universitario de la ciudad. Contará con la presencia de 19 artistas. Al cante, estarán Soledad Luna, Clemen Valle, Miguel Escudero, Eduardo Abril, Yoli Arévalo, Ángel Hernández, Silvia Castaño, Enrique de la Juana, Rosi Crespo, El Campanero de Gema, Manolo Pozoantiguo y José Madridanos. El festival comenzará a las 19:00 horas. Las entradas tienen un precio de 5 euros y la recaudación irá destinada al Banco de Alimentos de Zamora.

Salón del Ovino

El primer Salón Profesional del Ovino Ovinnova estará abierto el sábado a todos los visitantes en el recinto ferial Ifeza. Además de los expositores, los asistentes podrán disfrutar de exposición de la raza assaf y de perros de ganado ovino y exhibiciones de perros de pastoreo con ovejas y ocas y de agility con perro leonés de pastor. También habrá catas comentadas de quesos españoles, exposiciones de fotos y de pintura, túnel del queso y elaborados de carne de cordero con venta y degustación, entre otras actividades. El horario de apertura de la feria el sábado será de 11:00 a 19:00 horas.

Salamanca Actividades

Sábado 27 de octubre

Concierto de Loquillo en el Multiusos Sánchez Paraíso dentro de su gira 40 años de Rock and Roll Actitud. Entradas desde 33 euros. Loquillo, referente del rock nacional, celebra sus cuatro décadas de rock en una gira emblemática. Ahora en 2018, cuarenta años después de su primera actuación,

Teatro

Teatro de la çópera nacional de Mpoldavia, el domingo 28 a las 20:00 horas en el Liceo. La prestigiosa orquesta y coro de la Ópera Nacional de Moldavia interpretará la ópera Macbeth, del gran compositor italiano Giuseppe Verdi y basada en la tragedia homónima de William Shakespeare. Entradas a 27, 32 y 37 euros.

Varios

Comienzo del XI edición del ciclo 'Las llaves de la ciudad'. Entrada libre el sábado a la iglesia del carmen de abajo (18:00 y 19:00 horas), pozo de nieve (de 11:00 a 14:00), restos del monasterio de La Vega (11:30 y 12:30), iglesia de la vera cruz (18:45 a 20:00), monumenta salmanticae (17:00). Entrad libre el domingo al colegio mayor de Anaya (12:00 y 13:00 horas), iglesia de San Sebastián (12:00,13:00, 17:00 y 18:00), iglesia del carmen de abajo (18:00 y 19:00), pozo de nieve (de 11:00 a 14:00) e iglesia de San Esteban (16:30 y 17:15)

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca ofrece al público un curso teórico-práctico de fotografía en movimiento, totalmente gratuito,el domingo 28 a las 11:00. La actividad está abierta a todos los públicos y tendrá carácter gratuito.

Palencia Actividades

Palencia. VI Muestra de Cine Arqueológico

La Diputación de Palencia vuelve a subir el telón del Centro Cultural Provincial para la VI Muestra Internacional de Cine Arqueológico 'La Olmeda' que en esta edición. El viernes a las 19:30 horas se proyectará 'El museo de Palermo y su porvenir', una visita por el pasado, presente y futuro de la institución que estará conducida por un guía muy especial. Ya a las 19:45 horas llegará el momento de la proyección de 'Piel de alma', que ahonda en el rodaje de 'Piel de asno', dirigida por Jacques Demy en 1970, es un clásico del cine francés que recrea el conocido cuento de Jacques Perrault.

Palencia. Taller de arte en movimiento

La Universidad Popular organiza el viernes de 10:00 a 13:00 horas un taller de arte en movimiento en el Centro Social Fernández Nieto. El objetivo del taller no es otro que poner el cuerpo en movimiento mientras se crea.

Palencia. IV Festival Internacional del Cómic 'Ñam'

El Centro Cultural Lecràc acoge la primera jornada del festival, que arrancará con la proyección de The Dome a las 17:00 horas. Ya a las 18:00 horas llegará el turno del ilustrador e historietista Miguel Ángel Martín, que firma como Mrtn, y ofrecerá una conferencia, un taller y después firmará ejemplares.

Félix Ruiz, Iván Huerta y Félix Velasco serán protagonistas en la mañana del sábado en la Biblioteca Pública, mientras Belatz y Miguelanxo Prado cerrarán esta edición en la tarde del domingo.

Cervera, Triollo y Arbejal. Jornadas del Pucherito

Del 12 de octubre al 4 de noviembre, Cervera de Pisuerga, Triollo y Arbejal han organizado la decimocuarta edición de las jornadas de degustación de pucheritos. Por un precio de solo 2 euros se puede disfrutar de las propuestas gastronómicas de los 13 establecimientos participantes.

Palencia. Concierto de Vega

Vega actúa el viernes 26, a las 22:00 horas en el Universonoro. La cantante Mercedes Mígel Carpio, conocida artísticamente como Vega (Córdoba, 1979), que ha estado nominada al Grammy Latino en dos ocasiones, se dio a conocer en la segunda edición de Operación Triunfo (2002). Este año ha presentado 'Después de ti', el sencillo de su séptimo trabajo discográfico y llega a Palencia en su gira de salas.

SÁBADO, 27 DE OCTUBRE

Palencia. Concierto de El Consorcio

El Teatro Principal acoge desde las 20:30 horas del sábado un concierto de El Consorcio que promete ser memorable. Para hablar de El Consorcio es inevitable remitirse a Mocedades, ya que todos sus integrantes pertenecieron a ese grupo, la única formación hispana que ha vendido un millón de copias de un sencillo cantado íntegramente en castellano. En este tour, la mítica formación ofrece a sus incondicionales una selección de sus 50 mejores éxitos y dos grandes temas inéditos. Entradas a la venta en taquillas del Teatro Principal y en la web www.teatroortega.com.

Astudillo: Música de Plectro

La undécima edición de la Muestra de Música de Plectro sigue su curso en Astudillo. La Iglesia Nuestra Señora de los Ángeles albergará desde las 20.00 horas del sábado una audición a cargo de la La Orquesta de Pulso y Púa de la Universidad Complutense de Madrid.

Herrera de Pisuerga: Feria de la Patata

La comarca del Boedo-Ojeda celebra la fiesta de uno de sus cultivos estrella: la patata. Herrera de Pisuerga será la localidad encargada de albergar esta feria, que tratará de dar a conocer este cultivo, con degustaciones, concursos, música y un mercado de productores de patata de la comarca, así como expositores de otros alimentos y productos artesanos. Se rendirá homenaje al productor de patatas más veterano y habrá concursos de guiso y tortilla de patatas, así como una comida popular elaborada por la Asociación de Amas de Casa Santa Ana.

DOMINGO, 28 DE OCTUBRE

Palencia. Domingos en(cantantes)

El Universonoro vuelve a abrir el micrófono a aquellos que tengan algo que ofrecer al público en una nueva edición de sus Domingos en(cantantes), que arrancarán a las 20:30 horas.

Palencia. IV Festival Internacional del Cómic 'Ñam'

Belatz y Miguelanxo Prado cerrarán esta edición en la tarde del domingo en el Lecràc. Tras una sesión continua de proyecciones de 7 minutos, a las 18:00 horas, llegará el momento para que Belatz, ilustrador del libro de lectura'Nightmare before Christmas' de Tim Burton, hable del proceso creativo y explique los entresijos que esconde un cómic. Ya las 21:00 horas, llegará el momento de disfrutar de Miguelanxo Prado con 'De Profundis'.