Del Ser afirma que el Poder Judicial en Castilla y León seguirá actuando «con rectitud y honestidad» El deber de los jueces es «resolver los conflictos, no alimentarlos, defiende en la apertura del año judicial 2025-2026

El Norte Valladolid Sábado, 11 de octubre 2025, 00:41 Comenta Compartir

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, aseguró ayer que el Poder Judicial en Castilla y León, «a pesar de las dificultades», seguirá actuando «con rectitud, honestidad y vocación de servicio» porque el deber es «resolver los conflictos, no alimentarlos. Y lo haremos con la firme convicción de que una justicia fuerte es la base de un país más libre, igualitario y justo», agregó durante su intervención en el acto solemne de apertura del año judicial 2025-2026 en Castilla y León que se celebró en el Palacio de Justicia de Burgos que presidió y que también contó con la intervención del fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena.

Mena, reivindicó el reconocimiento del Ministerio Fiscal como parte del Poder Judicial, con las particularidades propias que lo convierten, dijo, en «un pilar básico para el equilibrio del propio Poder Judicial y del resto de las instituciones del Estado». Lo hizo en el discurso que pronunció en el Palacio de Justicia de Burgos, en el marco del acto solemne de apertura del año judicial 2025-2026 en Castilla y León, presidido por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser. En este sentido, Mena resaltó que «los fiscales, el Ministerio Fiscal, es Poder Judicial», al tiempo que recordó que «el título VI de la Constitución se denomina 'Del Poder Judicial'» y que «allí se reconoce al Ministerio Fiscal como parte integrante de ese Poder».

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró en Burgos, al inicio del acto de apertura del Año Judicial en Castilla y León, que «en estos momentos, más que nunca», hay que apoyar a la Justicia y a las «instituciones que nos ayudan a vivir en libertad y en democracia».

El presidente autonómico, que asistió al acto presidido por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, consideró que apoyar a la Justicia y a quienes la representan es clave para «favorecer la convivencia de todos los españoles».