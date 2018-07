Los afiliados con cargo o nómina política arrasan entre los compromisarios del PP de Castilla y León

«Tengo muy claro que voy en representación de mis compañeros»

Sonsoles Sánchez-Reyes Peñamaría, concejala de Cultura de Ávila, fue la compromisaria más votada en esa provincia, con 142 apoyos. «Tengo muy claro que voy a Madrid en representación de mis compañeros, de los afiliados», explica la concejala abulense, que compagina su labor en el Ayuntamiento con su trabajo de profesora universitaria y su tarea actual como delegada del rector de la Universidad de Salamanca en el campus de Ávila. Sánchez-Reyes defiende que es clave «dar voz al afiliado» y considera «magnífica» la posibilidad que ofrece un congreso que se presenta tan abierto como el que tiene como protagonistas a Pablo Casado, candidato que arrasó en la provincia abulense, y a Sáenz de Santamaría.

Sánchez-Reyes atribuye el respaldo de los militantes de Ávila a su persona a la relación cercana que tiene con los afiliados como concejala y como coordinadora provincial del partido. «Les conozco a todos y ellos a mí. Han sido muy cariñosos», resalta la primera compromisaria electa abulense, que obtuvo 142 votos y sacó 28 apoyos a los dos inmediatos seguidores, Ángeles Ortega, exsubdelegada del Gobierno y exsenadora y José Francisco Hernández, delegado de la Junta. Y 42 a la consejera de Familia e Igualdad y cabeza de lista a las Cortes por Ávila, Alicia García, que fue la séptima de los nueve seleccionados. El calendario ha querido que coincida el congreso del partido con fiestas en la ciudad. «Voy a perderme el Día del Vecino», lamenta Sonsoles Sánchez-Reyes que cambiará las patatas revolconas de esa comida de hermandad por el menú del compromisario.

Otro concejal, en este caso portavoz en la oposición en el Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio Martínez Bermejo, ha sido el más votado en esta provincia. Le han seguido Tomás Burgos y la consejera Pilar del Olmo. «Sé que es complicado, pero me gustaría que se pusieran de acuerdo (los candidatos). Sería bueno, no por no tener que elegir, sino por las consecuencias posteriores que puede tener que afrontar el partido», apunta Bermejo, que reconoce que el «suspense» actual imprime «emoción» a la cita, pero le resta tranquilidad.