El abogado Jesús Fernández Morillo, tercer candidato de Ciudadanos a las primarias de la Junta Henar Sastre El tercer aspirante justifica su decisión porque «la candidatura de Silvia Clemente es un error» SONIA QUINTANA Martes, 26 febrero 2019, 14:50

«He presentado mi candidatura cuando he visto la candidatura de Silvia Clemente. Haber aceptado su candidatura es un error y creo que va a perjudicar al partido». Así de rotundo se muestra el abogado Jesús Fernández Morillo (Santa Coloma de las Monjas, Zamora, 1962), con despacho en la capital vallisoletana, cuya candidatura a las primarias de la Junta de Castilla y León será la tercera, entre las que los afiliados de la formación naranja tendrán que elegir, junto a la de la expresidenta de las Cortes, Silvia Clemente; y la del diputado nacional por Valladolid, Francisco Igea.

«Soy afiliado a Ciudadanos desde hace tiempo y con esta decisión quiero manifestar mi postura ante una decisión que no me ha parecido correcta. No creo que vaya a ganar porque no estoy en los órganos del partido pero es mi forma de expresar mi malestar», concluye Fernández Morillo.